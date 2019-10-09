【金宵大廈】李施嬅與陳山聰夢中見是遺憾？愛情最重要終究是時機

無綫劇集《金宵大廈》進入結局篇，劇情一直埋下疑團也漸漸解開，而Alex（李施嬅飾）的生死之謎也開始明朗，到底她與阿蕭（陳山聰飾）這段跨越兩世紀的情緣結局又會如何？

這一世是空姐的Alex為了與阿蕭看流星雨調班，登上神秘失蹤的航班，金宵大廈眾人都以為她已經失蹤，唯獨阿蕭能看到Alex拖着行李回到金宵大廈，兩人感情更不斷升溫。只是日子久了，阿蕭發現其他人根本看不到Alex，兩人接吻之際她更突然灰飛煙滅，而最新劇情發展到阿蕭終於憶起兩人的前世情緣。

:陳山聰與李施嬅在金宵大廈的情緣跨越兩世紀。（《金宵大廈》劇照）

只能在夢中相見

回顧過去多集劇情，觀眾不難發現Alex所到之處都會出現「水」，步入金宵大廈時會留下「水路」，回到家時會突然「水浸」，行李也會突然滲水，讓人狐疑。而Coco（Alex前世）曾經被人困於水箱，不禁讓人聯想兩者之間有所關聯。觀眾也細心觀察到每次Alex出現時多在晚上，而每次Alex消失就會鏡頭一轉到Coco夢醒的畫面。因此不少人推測每次Coco發夢時，Alex才會在阿蕭面前出現，兩人只能在夢中相見。

兩人在上輩子是舞女和警察的配搭，雙雙偷走了黑社會「大佬」的黑錢想着從此遠走高飛。但從回憶片段之中，卻多次出現他們被追殺的片段，因而推測兩人在上輩子未能開花結果。這段情緣延續到下輩子，卻依然未能有個「Happy Ending」，Alex依然下落不明，甚至不少人猜測她已經遭逢空難。

種種跡象顯示Alex已經回不來了，點擊看...

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沒有結果的守候只得放手?

糾纏兩生，卻只有更多的錯過。上一世，作為舞女的Coco終日等待旭輝帶自己離開煙花之地，這一世，作為保安的阿蕭終日等待在天上飛的Alex回家，他們卻始終等不到對方，卻又不肯放過對方，跨越兩世紀的愛意，看似深情，到底還是負累？現實中的我們，曾經也墮入過這種戀愛迷局，為了等一個人我們可以在所不計，為了他把心封鎖，拒絕任何人內進。我們不能接受即使兩個人深愛彼此，卻輸在了一句「Timing不對」。

等了彼此兩生，仍換不來好結局。（《金宵大廈》劇照）

於是，你不願放棄，也不願放過自己，將自己終日置於遺憾之中。只是回頭再看，讓你放不下的原因到底是對他的愛意，還只是單單的不甘？