林峯曾高調愛吳千語　歷最傷兩段情結婚　為何張馨月是最後一位？

「放手，放開所有......」 林峯唱出了很多首大家都耳熟能詳的經典慘情歌，而他在情場上似乎都是歷盡波折，每段感情都愛得大方高調，卻結果都是有傳女伴變心、被借上位，因而分手收場。回顧林峯歷任女友，位位都是「樣靚身材正」的美女，而令大家印象最深刻，與吳千語的5年情也是無疾而終，何以張馨月是能與林峯走到最後的一位？

林峯在情場上似乎總是波折重重，今次終於傳來結婚好消息。(VCG)

39歲的林峯在數日前向傳媒大方認愛，承認將會和小他10年的內地模特兒張馨月於他40歲生日時結婚。上年林峯宣佈和吳千語分手後，就有媒體拍到張馨月和林峯同遊海洋公園，兩人戀情因此曝光，但林峯這次卻選擇小心翼翼地保護這段剛萌生的愛苗，拍拖一年多後最終拉埋天窗。

何以張馨月最終贏得林峯歡心？

張馨月網紅般的外貌和火辣身材，令外界起初對她留下不太討好的拜金印象。(張馨月@微博)

個性開朗平易近人

私底下的張馨月個性率真開朗、是個熱情大方的女生。(carina.xin@IG)

很多網民都不看好張馨月和林峯這一對，認為女生只是貪圖林峯的「家底」，而且張馨月只是一名普通的大陸模特兒，「網紅」外貌和火辣身材更標籤了她性感豪放的形象。但是私底下的張馨月卻是率真開朗、熱情大方的女生，相比吳千語高傲的個性，男生與這樣的女生在一起更沒有壓力和輕鬆自在。

雖然在工作鏡頭前經常要性感示人，不過在張馨月的日常生活照中可她衣著其實十分密實，都是休閒的t-shirt牛仔褲打扮，如同鄰家女孩的模樣，也有別於吳千語向來「公主」的形象，難怪深得林峯和男方家長的歡心。

與家人和朋友圈打成一片

39歲的林峯和29歲的張馨月據說是經家人介紹認識，林峯也承認將會在40歲生日迎娶張馨月。(林夏薇@微博)

兩人交往很短時間，個性屬於平易近人的張馨月便已經完全融入了林峯的家人和朋友圈中，和林峯的堂妹林夏薇也老友鬼鬼，就連鄉祭祖也被網友拍到他帶同張馨月前往。能得到家人的認可，與男方的家人和平相處，二人關係自然更融洽，在男方的眼中也是大大加分，當然也是「入門」的一大優勢。

林峯同張馨月交往很短時間，她便已經完融入林峯的家人和朋友圈中，和林夏薇也老友鬼鬼。(林夏薇@微博)

自然簡單的相處

雖然在工作鏡頭前經常要性感示人，不過張馨月在日常生活中的打扮如同鄰家女孩的模樣。(carina.xin@IG)

在初次被傳媒拍到林峯與張馨月同遊海洋公園時，張馨月緊抱著林峯為她玩遊戲嬴得的公仔，流露出一臉開心；二人拍拖，也是被眼尖的網友發現兩人同遊沙灘欣賞日落。這樣自然簡單的相處，不同以往林峯為著吳千語總是要一擲千金去討女友歡心，這樣單純又易於滿足的女生，不用花盡心力耍「大龍鳳」的關係，又怎能不收服林峯過去總是忙於付出的心？

林峯情史回顧：寵女友從不手軟、分手表現器量

林峯出道多年也有數段戀情，每次都十分投入，要數他最為人知的一段感情一定是和吳千語的5年情，他把吳千語像公主一樣捧在手心裡寵愛著，對吳千語貼心到無微不至，兩人公開戀情不久後，林峯就透過傳媒高調示愛，表示自己「好愛BB」，還要講足7次「好愛好愛好愛好愛好愛好愛好愛」，浮誇程度被網民指是中了「BB降」。

林峯曾經在傳媒面前公開示愛，講了7次「好愛BB」，至今都為人津津樂道。(VCG)

林峯把所有的浪漫細胞都揮灑到吳千語的身上，寵她寵到上心口。林峯曾經在一個月內就帶吳千語去了三個國家旅遊，對有財力的林峯來說金錢或許不是問題，但是時間才是最珍貴的。林峯本身工作已經十分忙碌，還是願意花時間陪伴吳千語，盡力做個最佳男友。兩人一起後吳千語很快就搬進了林峯的豪宅。

在吳千語21歲生日的時候，林峯豪擲數萬元包下文華東方酒店的星級餐廳為吳千語舉辦生日派對，只為博紅顏一笑。那時的林峯臉上布滿幸福的笑容，努力付出不求回報也甘心奉獻，可惜最後傳出吳千語一腳踏兩船，秘密和富商拍拖，因而和林峯分手收場。兩人分手後林峯也嘗試挽回但是被拒絕，受了情傷的林峯一度暴瘦，更坦承公開表示「要完全放下實在不容易」，可見他對吳千語用情至深，可惜還是受傷錯付真心。

林峯和內地女星潘霜霜的一段戀情同樣也讓他傷得體無完膚。(潘霜霜@微博)

另外一段戀情同樣也是林峯的傷疤，林峯曾經和內地女星潘霜霜拍拖，當時的林峯正值事業高峰期，歌影視三棲發展興盛時期，工作繁忙的他卻還是盡力抽出時間陪伴女友，經常趁著工作空檔和潘霜霜約會，名牌、禮物等等都不會少，更讓女友自由出入他的住宅。

有傳潘霜霜利用林峯上位，有意流出和林峯的床照，林峯的形象也因此大受打擊。(潘霜霜@微博)

但是女方似乎只是想利用林峯上位，當時流出了潘霜霜和林峯的床照，引起娛樂圈的很大轟動。而事件發生後，很多人也認為是潘霜霜自己故意炒作，床照事件讓林峯的形象一落千丈，最後二人也分手收場，而女方也因此成功有了「名氣」，進入娛樂圈。即使被利用上位，林峯也沒有指責女方的不是，還公開表示願意接受潘霜霜任何「愛的報復」。

每次失敗又受傷的戀情，林峯都表現出風度和器量。帶著滿身傷痕的他，這次終於遇到張馨月，最後還能走上結婚殿堂，也算是苦盡甘來。希望即將「封盤」的林峯能「忘記受過傷害」，祝福他以後和林太太過著幸福生活！