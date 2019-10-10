陳山聰公開婚照　曾為何超雲棄十年情眾叛親離　浪子如何終定性？

入行逾20年的陳山聰公開和拍拖五年的圈外女友陳麗萍（Apple）在法國所拍攝的婚照，在發放的照片中，看到山聰望著未婚妻的柔情眼神得知他對婚姻充滿期盼，其兩人更流露出幸福美滿的感覺。 不過俗語有說：「幸福總是得來不易。」現時懂得珍惜眼前人的山聰，曾被網民力數是「世紀賤男」之一，2011年與賭王女兒何超雲「女專男卑」的戀情更是轟動全城。為什麼一個嘗過鮮的男人會回歸平淡，選擇與一個圈外人走完餘下的人生路？

陳山聰和未婚妻陳麗萍（Apple）選擇有浪漫之都之稱的法國，拍攝婚照

入行逾20年的陳山聰，今年終憑著出演大台劇《金宵大廈》中阿蕭一角而爆紅，劇中精湛的演技備受觀眾的肯定，入行多年的他首度擔任男主角，就已經被網民推薦為今年最大機會問鼎「最佳男主角」之位的大熱人選。

近日不時接受訪問的山聰都不經意地提起相戀五年的女友（Apple），表示女友是自己努力工作的動力來源，其體貼和簡單的個性更令他認定女友（Apple）是他餘生的唯一。一個流浪多時的浪子，一改習慣選擇安逸的生活，或許是過往失敗的感情經歷讓山聰最後甘於平淡？

曾為何超雲棄糟糠？「女尊男卑」豪門戀轟動一時

當時與何鴻燊三太長女何超雲拍拖的陳山聰，兩人經常上傳約會照在網上 (weibo@何超雲)

2010年，陳山聰仍在事業「博殺期」的階段，被傳媒踢爆和自己年長12歲的設計師女友楊渡萍（Ponny），早已在2008年秘密結婚，兩人當時早已相戀了十個年頭，事後陳山聰亦向傳媒坦誠結婚一事。女人以為男人結婚後就會收心養性，但感情深厚並不代表可以敵過愛情帶來的新鮮感，婚後3年，陳山聰被爆出離婚後即戀上賭王何鴻燊三太長女何超雲。

當時，陳山聰不斷陪伴何超雲家庭飯局，特別是賭王的生日會 (weibo@何超蓮) 當時陳山聰被網民冠以「世紀賤男」的稱號，被指「見錢看眼」與富貴的賭王女兒何超雲相戀，選擇拋棄糟糠之妻，不顧念兩人相依相伴的數十年時間。由2011年開始拍拖其間，陳山聰不斷的陪伴何超雲出席大大少少的品牌活動和出外旅遊，生活非常寫意，而且更充當廿四孝男友，不斷陪同何超雲出席家庭飯局，兩人每次都是高調地在自己的社交網絡「曬愛」。當時不少傳媒都批評陳山聰「持著自己找到大靠山」，拍劇時不專業或是常常出現態度惡劣的問題，當時陳山聰被指因為超雲而與自己的契姐—伍詠薇不和割席。不過處於熱戀期的情侶當然看不到對方的問題，而當時何超雲更力撐山聰向傳媒表示：「我不理會他的錢養不養起我，最重要是他對我很好，很深愛我就足夠了。」所以說，愛情總是令人盲目。

「女尊男卑」的豪門戀最終都敵不過外界的批評，在2013年，山聰高調的在社交網絡上宣佈自己已經回到單身的行列，或許山聰高調的行徑是刻意告訴自己還很好？但其實當時不少監製都沒有再找山聰拍劇，朋友亦因他以往的疏離而離他而去。以往情場攀上頂峰，但事後事業卻跌入谷底，生活歸零，一切重新開始，剛巧所有事回到原點之際，山聰結識了從事美容生意的女友陳麗萍（Apple）。

【按圖看】陳山聰與何超雲相總期間，經常陪伴女方出席活動及外遊，沉醉享樂，身形亦愈見暴漲：

+ 4 + 3 + 2

「沒有嘗過苦的味道，那豈會知道嘗到甜味是那麼的幸運？」

女友陳麗萍（Apple）和 陳山聰慶祝生日 (ig@joelshanchung)

圈外女友陳麗萍（Apple）給予陳山聰不同程度的支持和肯定，令到山聰的人生和事業慢慢地重回正確的軌道上，女友陳麗萍（Apple）的體貼讓到陳山聰嘗到不一樣的愛情甜度。拍拖初時，女友要求陳山聰不要公開戀情，希望低調處理彼此的感情狀況，其實背後的原因都是女友不想增加他的包袱，不想影響他正在建立的事業，好讓山聰可以專心一致的工作，不用顧慮自己那麼多。或許山聰意識到過往那段高調而又過份刺熱的感情，熱得讓自己也燙傷，明白合適的溫度才讓自己更舒服。

「過往不論是離婚或是愛情經歷也好，都讓到我繼續不斷地成長，並且確信將來自己會變得更好，因為明白到自己不能再重蹈以往犯過的錯，也學會保護一段得來不易的感情，心中簡單快樂知足就夠了！」 陳山聰

女友陳麗萍（Apple）一直陪伴山聰左右，更一直意默默地陪伴他走出陰霾 (ig@joelshanchung) 或許嘗過苦頭的陳山聰明白人生不用太過繁美，只要身邊人可以相知相伴就足夠，女友陳麗萍（Apple）一開始和陳山聰交往的時候，就表明自己不介意對方的感情過去，最重要是如何去面對自己的人生路，為自己的人生負責，不多亦不少的甜蜜更可以適當的令感情昇華，女友陳麗萍（Apple）一直陪伴山聰慢慢地重建他的事業，更一直默默地陪伴他走出陰霾。

沒有腳的小烏，終究也會找到回家的路

陳山聰不時帶女友陳麗萍（Apple）出席自己圈內朋友的飯局 (ig@joelshanchung)

女友陳麗萍（Apple）就這樣一直的靜靜陪伴著陳山聰，而兩人拍拖一事都是以低調的方式處理，感情非常的穩定，而日子久了也令山聰明白簡單而平淡的愛才是最難言可貴，一個女人不介意自己的往事，陪伴在側，實是難得。陳山聰曾接受媒體訪問時表示：「女友不會埋怨自己沒有時間陪伴他，而她的生日更是與TVB的台慶是同一天，而他每次只好等工作完結後，才回家陪女友過生日。」一個女人看待他的一切比自己看我更為重要，一份不求回報的愛也是讓陳山聰想再度停下來的原因。

陳山聰和女友陳麗萍恩愛多年，終於在11月1號結婚 (weibo@可樂生活color) 於是在2018年時，陳山聰決定在女友陳麗萍（Apple）的生日上向她求婚，希望正正式式給女友一個名份，而求婚過程也是十分簡單，不是在富麗堂皇的餐廳，也沒有甚麼的計劃，而女友就這樣答案陳山聰的求婚，而婚禮也是按照未婚妻的意思，只邀請相熟的圈中好友，晚上食一頓晚飯就好了。不過結婚總是人生的大事，當然不可以馬虎，雖然女友陳麗萍並沒有特別的要求，但陳山聰向傳媒表示自己可以給她的就是拍一輯美麗的婚紗照，於是陳山聰就帶同女友飛去浪漫之都–法國去拍攝婚照，從婚紗照看到兩人臉上都是充滿幸福的感覺。

所以說：「沒有腳的小烏，終究也會停下來。」而沒有停下來的，只是還沒有找到一個合適的。

按下圖欣賞更多陳山聰和女友陳麗萍（Apple）在法國所拍的婚照！！