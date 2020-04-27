《十八年後的終極告白》正在播出，女主角楊秀惠與丈夫葉世揚登記結婚一年多，突然在IG宣布低調迎來家中新成員。日前，楊秀惠上傳大手牽小手的照片，宣布誕下女兒，今年將第一次以母親身份過母親節，不少圈中人紛紛留言祝福她。

楊秀惠的女兒在疫情下出生，絕對不容易。（IG@vvyeo）

「緋聞絕緣體」卻被孫耀威破戒？

楊秀惠一向對感情事保持低調，幾乎是「緋聞絕緣體」，有傳她曾經與孫耀威有一段情，可是兩人從來沒有承認。之後與闊少麥偉汶拍拖，男方與沈卓盈有過一段情，當時被傳對方曾經動手打沈卓盈，如今沈卓盈與楊秀惠都終於找到真愛了。楊秀惠與現任丈夫愛情長跑7年，去年傳出她秘密結婚的消息，她才開口證實早已與丈夫葉世揚在外地註冊，並且在社交平台上傳結婚戒指照片，而丈夫樣貌也從未曝光，連身邊好姐妹也是看新聞才得悉兩人婚訊。而懷孕之後也從未「走漏風聲」，直至誕下女兒才宣布。雖然丈夫身家背景是謎，但報稱居住渣甸山，相信也是富貴人家，楊秀惠不鋪張、不張揚的得體性格，嫁入豪門也絕不失禮。

楊秀惠在IG低調承認結婚。（IG@vvyeo）

現在播出的《十八年後的終極告白》，楊秀惠演女主角，愛情事業兩得意，自家美容品牌在近年也發展不錯。但説到最讓人印象深刻少不了電視劇《四葉草》中的她。

無綫劇集《四葉草》系列是80、90後的集體回憶，也被不少人稱為校園青春劇的經典。整個劇集分為四輯，以不同運動項目為題材，講述校園中的純愛故事。不過說到最人氣的自然是頭兩輯《當四葉草碰上劍尖時》及 《赤沙印記@四葉草2》，也因此捧紅了不少青春偶像，楊秀惠就是其中之一。她當時與李思欣、陳自瑤在《赤沙印記@四葉草2》飾演三姐妹，因為聽信真命天子身上有四葉草印記的預言，所以加入沙灘排球隊尋覓愛情，最後在司徒瑞祈和蔡淇俊之間糾纏。當年的「大家姐」兜兜轉轉，如今覓得真愛兼成為人母，到底其他「四葉女」的命運又是如何？一眾「四葉草女」雖然不少已嫁人婦，但幾乎每位都感情經歷曲折。

點擊回顧她們在《四葉草》系列的青澀模樣：

+ 4 + 3 + 2

黃婉佩（Race）- 再婚終獲幸福

女子組合2R出身的Race在《當四葉草碰上劍尖時》中擔任女主角，因而為觀眾認識，可惜後來還是星途平平，但她在感情路上卻一直順遂，不乏桃花。2005年與新加坡富商陳靖諧秘密結婚，2009年雖離婚收場，卻隨即與向佐拍拖，雖曾傳婚訊，最終分手收場。2016年宣布再婚，嫁給富商David Loh，現時兩人育有一女，不時上傳與女兒丈夫家庭樂的照片，洋溢幸福笑意。而她接受傳媒訪問時更提及老公當她是小公主般寵愛，現在住大屋，過住幸福少奶奶的生活。

Race幸福滿溢。（IG@missracewong）

戴夢夢- 被指「小三」一波三折

戴夢夢在《當四葉草碰上劍尖時》擔任重要角色，在劇中固然能有情人終成眷屬，然而現實中的她感情路卻十分曲折。她過往與玄學家陳定邦拍過拖，原本計劃於2012年底結婚，兩人更齊齊在無綫節目《心有靈犀》中放閃，最後因為種種原因婚事告吹。數年前戀上太極樂隊鼓手Ricky，兩人年紀相差19年，她卻依然對這段「父女戀」全情投入，即使屢屢被指是介入對方與前妻婚姻的第三者，她也愛得癡纏。但在3年前兩人又宣布和平分手，之後再次復合，她的情路算得上一波三折。

戴夢夢情路不順。（戴夢夢Facebook）

唐詩詠-坎坷代表

唐詩詠在《當四葉草碰上劍尖時》擔任第二女主角，當時是她為無綫拍攝的首部劇集，入行16年，事業發展不錯，現在已經成為無綫的當紅花旦。然而，有「絕世好女友」之稱的她雖然戀愛大過天，卻在情路上屢屢碰壁。她曾經與余文樂相戀，戀情僅維持一小段時間便結束。之後與崔建邦相戀，兩人多次離離合合，當男方涉嫌毆打女友鄺敏慧，作為前度身份的唐詩詠仍開口為對方護航。而最後她也無法忍受對方花心性格，因而分手。她最近的戀情就是與洪永城拍拖，可惜兩人始終無緣，在前年宣布分手，男方現已有新歡，唐詩詠卻保持單身。雖然曾經傳出與網絡作家「葉朗程」有曖昧關係，她卻始終否認傳聞。

唐詩詠還是單身狀態。（唐詩詠Facebook）

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