【楊秀惠結婚】「四葉草女」感情路兩極：嫁入豪門或屢碰爛桃花？

楊秀惠一向緋聞甚少，日前傳出她秘密結婚的消息。她本人亦證實今年年初已經與丈夫葉世揚在外地註冊，並且在社交平台上傳結婚戒指照片，由於另一半是圈外人，所以一切都低調處理。談起楊秀惠，近年多在劇中擔任配角，雖然偶有亮眼表現，但説到最讓人印象深刻少不了電視劇《四葉草》中的她。

楊秀惠日前承認結婚。（IG@vvyeo）

無綫劇集《四葉草》系列是80、90後的集體回憶，也被不少人稱為校園青春劇的經典。整個劇集分為四輯，以不同運動項目為題材，講述校園中的純愛故事。不過說到最人氣的自然是頭兩輯《當四葉草碰上劍尖時》及 《赤沙印記@四葉草2》，也因此捧紅了不少青春偶像，楊秀惠就是其中之一。她當時與李思欣、陳自瑤在《赤沙印記@四葉草2》飾演三姐妹，因為聽信真命天子身上有四葉草印記的預言，所以加入沙灘排球隊尋覓愛情，最後在司徒瑞祈和蔡淇俊之間糾纏。當年的「大家姐」如今在現實中也找到真愛了，到底其他「四葉女」的命運又是如何？

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黃婉佩（Race）-幸福代表

女子組合2R出身的Race在《當四葉草碰上劍尖時》中擔任女主角，因而為觀眾認識，可惜後來還是星途平平，但她在感情路上卻一直順遂，不乏桃花。2005年與新加坡富商陳靖諧秘密結婚，2009年雖離婚收場，卻隨即與向佐拍拖。2016年宣布再婚，嫁給富商David Loh，現時兩人育有一女，不時上傳與女兒丈夫家庭樂的照片，洋溢幸福笑意。而她接受傳媒訪問時更提及老公當她是小公主般寵愛，現在住大屋，過住幸福少奶奶的生活。

Race幸福滿溢。（IG@missracewong）

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戴夢夢-坎坷代表

戴夢夢在《當四葉草碰上劍尖時》擔任重要角色，在劇中固然能有情人終成眷屬，然而現實中的她感情路卻十分曲折。她過往與玄學家陳定邦拍過拖，原本計劃於2012年底結婚，兩人更齊齊在無綫節目《心有靈犀》中放閃，最後因為種種原因婚事告吹。數年前戀上太極樂隊鼓手Ricky，兩人年紀相差19年，她卻依然對這段「父女戀」全情投入，即使屢屢被指是介入對方與前妻婚姻的第三者，她也愛得癡纏。但在3年前兩人又宣布和平分手，之後再次復合，她的情路算得上一波三折。

戴夢夢情路不順。（戴夢夢Facebook）

唐詩詠-坎坷代表

唐詩詠在《當四葉草碰上劍尖時》擔任第二女主角，當時是她為無綫拍攝的首部劇集，入行16年，事業發展不錯，現在已經成為無綫的當紅花旦。然而，有「絕世好女友」之稱的她雖然戀愛大過天，卻在情路上屢屢碰壁。她曾經與余文樂相戀，戀情僅維持一小段時間便結束。之後與崔建邦相戀，兩人多次離離合合，當男方涉嫌毆打女友鄺敏慧，作為前度身份的唐詩詠仍開口為對方護航。而最後她也無法忍受對方花心性格，因而分手。她最近的戀情就是與洪永城拍拖，可惜兩人始終無緣，在前年宣布分手，男方現已有新歡，唐詩詠卻保持單身。

唐詩詠還是單身狀態。（唐詩詠Facebook）

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