「暖男」背後可能是潛在控制狂　愛情Control Freak 皆有跡可尋？

有些男生在追求時無微不至，每個細節都能照顧你的感受，正當你以爲遇上韓劇中的暖男oppa，全心全意投入這段感情時，他卻因爲你一些看似雞毛蒜皮的小事沒順從他意而顯得不開心，原來，暖男的面具後面藏着一股強大的控制慾......

在認識初期便肯爲你大獻殷勤、傾盡所有的人，無論是金錢或時間上，甚至在人生規劃上，那你就應該小心謹慎。（《天生愛情狂》劇照）

其實對方是不是潛在的控制狂，從以下蛛絲馬跡就能看清楚。

缺乏安全感的人

控制源於對自身沒信心的不安全感，看似強勢的控制行為的背後其實是恐懼。(《天生愛情狂》劇照 )

如果他表現出很缺乏安全感，切勿母愛氾濫地因爲同情心而接近他，你可能會因此在日後遭受到傷害。控制源於對自身沒信心的不安全感，看似強勢的控制行為的背後其實是恐懼，恐懼自己脆弱的一面、恐懼自己不夠好而不會被愛，可能是由過往的不愉快經歷給心理上造成的壓力。

當他們感到不安全時，就會像抓稻草一樣抓住周圍的人。（《原諒他77次》劇照 ）

因此有的人接納不了分離，有的人接受不了犯錯。當他們感到不安全時，就會像抓稻草一樣抓住周圍的人，希望別人幫他們擺脫這種不安全感。而你，作爲這條救命稻草，倘若不夠強大也有可能會因此墮入深淵。而且這種人一般自尊心也較高，一但感到威脅或打擊時，他更可能會作出言語甚至是肢體上的攻擊行爲。

對於生活中處處埋怨的人

當一切不按照他劇本進行時，他便會試圖進行控制。（《原諒他77次》圖 ）

生活中，每個人都總會遇上不同的壓力 。然而，如果在剛認識的交流中，對方一直放負跟你訴說生活中的不順心；或是不斷埋怨前度、家人和朋友；又或是以受害者的姿態來找你傾訴的時候，可能你的性格溫純、順得人意，成爲了他的下一個目標控制對象。

新相識時尚且對你客客氣氣，一旦關係親密了便會將一切生活的不如意歸根於你，因為怪罪於人、自己不用承擔，比自己扛下一切重擔來得容易。當一切不按照他劇本進行時，他便會試圖進行控制。

剛相識便爲你付出所有

控制慾強的人，往往在關係初期便會看似不求回報地大量付出。（《原諒他77次》劇照 ）

在認識初期便肯爲你大獻殷勤、傾盡所有的人，無論是金錢或時間上，甚至在人生規劃上，例如爲你辭掉工作或是向你求婚，那你就應該小心謹慎。控制慾強的人，往往在關係初期便會看似不求回報地大量付出，而對接受的人而言，其實這一切禮物並不是沒有代價的。送禮者的一切付出會成爲收禮者一種無形的枷鎖，試想想，接受了這麼多禮物的人，當然在日後還好意思拒絕對方的要求嗎？

分不清人與人之間的界限

一旦沒交代清楚、沒接電話或已讀不回他更會情緒失控的，絕對不是暖男，是控制狂。(《天生愛情狂》劇照 )

君子之交淡如水，人與人之間本應就有界線，什麼事應該分享，什麼事不該過問，即使再親密的關係，也是要有自己的私隱空間，打著愛的旗號去跨越這條隱私的界限，是一種自私和控制的表現。也許有人會覺得戀人之間毋須有秘密， 凡事過問純屬關心。

而其實每個人都有自己的生活，過份的干涉源於不信任，試想下一連串的「去了哪裡、跟誰吃飯、吃什麼、幾點回家、如何回家」這些真是他所關心的事嗎？也許他關心的只是「有否跟異性單獨約會、中途有否曖昧、對方有否送你回家」吧。不斷的審問絕不等於關心，倘若一旦沒交代清楚、沒接電話或已讀不回他更會情緒失控的，絕對不是暖男，是控制狂。

逐步蠶食你的社交圈子

如果他有天試圖控制你的社交，貶低你身邊的好朋友，讓你以後減少與他們的來往，那你要提高警惕了。(《天生愛情狂》劇照 )

如果他有天試圖控制你的社交，貶低你身邊的好朋友，讓你以後減少與他們的來往，那你要提高警惕了。開始時他可能對於你身邊的朋友或家人有微言，隨之而來的是不滿與埋怨，最後要求你遠離他們，逐漸讓你在情感上孤立無援，那他就可以加強對你的控制。

你的生活將以他爲中心，你也必須服從他的指令，如果有天不順他意的時候，他也可隨意對你大發雷霆， 因爲到時候你已經沒有其他可依靠的對象了。