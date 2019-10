Justin Bieber婚禮曝光　壞男孩為Hailey變低調　全因找對的人？

「Like baby, baby, baby no」外國歌手Justin Bieber 16歲憑《Baby》一曲紅遍全球,成名快、墜落也快,曾經可愛又暖心的大男孩,變成一個不尊重、亂搞事的壞男孩。與前女友Selena Gomez多次離合後,去年再度戀上Hailey Bieber(原名:Hailey Baldwin),拍拖數月已向對方求婚。二人除了於今年9月正式結婚,Justin Bieber 早前更為老婆推出新歌《10,000 Hours》,深情演唱,讓粉絲找回當初暖心的大男孩。

Justin Bieber與Selena Gomez的7年戀情是全球的焦點。 (VCG)

男孩由好到壞,再變好,也不能挽救?

剛成婚的25歲加拿大小天王Justin Bieber最為人熟悉的戀情定是與從Disney Channel出道的Selena Gomez,7年的戀情深入民心,更為這對曾經的小戀人一個稱號 -- 「Jelena」,當時二人兩小無猜,可愛得讓人想起純純的愛。

好景不常,拍拖3年第一次正式分手,傳聞是Selena不忍Justin屢傳緋聞,而且Justin由一位專一、孝順的男孩,成為一位偷竊、吸食大麻、濫交的壞男孩,二人分手期間更反目成仇,曾在Instagram對罵、互數不是。然而,二人的愛情名乎其實「真的假不了」,不斷傳分手後復合、復合後又分手達十二次之多,最後一次,Selena大病險死,讓Justin意識對方是一生最愛,他更收心養性,甚至與Selena談婚論嫁,但據《Us Weekly》報道,由於Selena家人的反對,「Jelena」最後在2018年3月正式結束。

+ 5 + 4 + 3

二人兜兜轉轉,最後還是不能在一起,而Justin也向前望,2018年7月向拍拖短短數月的模特兒Hailey Bieber求婚,2018年9月先在紐約法院的公證下登記結婚,今年9月30日補辦婚禮,當日一反高調常態,只請來親朋好友見證慶祝。

Justin Bieber與Hailey Bieber在今年9月30日舉行婚禮。(justinbieber@Instagram)

原來最好早在身邊...

Hailey早在2009年透過影星父親 Stephen Baldwin與Justin認識,一直以小粉絲、朋友身份在Justin身邊,甚至當年支持「Jelena」,而Justin與Selena分手期間,Hailey也以朋友身份,默默伴他左近。2015年二人曾一度成為戀人,Justin曾接受外媒《GQ》訪問表示Hailey是「一個我真的很愛的人」,並經歷了很多才能在一起,而壞男孩也被這位「好友」收服,更改變了他近年不修邊幅的造型,步入人生下一階段。

+ 9 + 8 + 7

人生總有一兩段感情刻骨銘心,一段是猶如「Jelena」純純的愛,見證青春歲月,永遠久存在心中;一段是如Justin的《10,000 Hours》歌詞中:「If it’s 10,000 hours or the rest of my life, I’m gonna love you.」餘生的時間,都會用來愛你。很多人習慣用時間去衡量感情,「Jelena」9年間離離合合的愛,當然是刻骨銘心,但要經營一段畢生的感情,除了時間與愛,還講求二人之間是否真正合適,那沒有對錯,也沒標準。除了相處舒服,可以肯定的是,當那個人來到之時,有一種無堅不摧的確定與安心。

雖然不少粉絲還沉醉「Jelena」,但「Jailey」才是Justin最後的選擇,自然有他的理由。

點擊看看還有哪些「曾經的」壞男孩: