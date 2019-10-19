【愛情煩惱】寧願一個人也比拍拖快樂　那是時候面對不再愛的事實

聽說，二人要同偕白首，就別要看得太清楚。但當問題積存，微塵滾成頑垢，要斷不斷，欲棄難棄，是該繼續將就，還是痛快來個斷捨離？ 時時聽好友訴苦，數算男友不是，但那「不是」都只是甜蜜的控訴，再「不是」，都絕不提分開。不過，與閨密訴苦，或許可以不只求安慰，而是借機檢視自身。要是你曾說過以下的話，或許真的是時候分開了。

（《The Perfect Date》劇照）

在情感上，他沒有支持我。

即使已經拍拖又同居兩年了，他從來沒有提過將來。而且，當我跟他說到我的感覺時，他會說：「你是在庸人自擾。」感覺就只有我在支持、鼓勵他，而他永遠不會做一樣的事。

二人走在一起，不過各取所需，最浪漫的一句，大概就是「你的錯也剛剛好填滿他的不足」。然而，一但不再能互相滿足，是否還應該由得彼此缺失呢？

根據TIME的報導，配對公司創辦人Julie Wadley就指出，每人對伴侶的需求不一，有的時情感上的，就如他沒有時間陪你、或是他沒有理財能力。她建議，要是覺得對方未能照顧，就要說出來；但要是對方沒有佢出改變，或許就是別離的時候了。筆者最認同的，還是Julie提到，時下鼓吹單身寂寞難耐，於是即使是「累鬥累」，也絕不分開；沒有想過的卻是，期望不斷落空，更教人寂寞。而膩着不走，不正是在下一位那兒偷時間嗎？

（《Love, Simon》劇照）

關於我和他，好些事情我不會告訴朋友。

當我跟朋友說起他時，我會省略一些細節。例如，那些會令人留下壞印象的事。我只會說好話，要是真的要說壞話的話，我也會小心翼翼，令他聽起來不是那麼壞。

日本作家渡邊淳一曾寫過一篇名為《幾千年來，愛情從未進步過》的文章，其中一句大概這樣：「愛情小說應該寫些甚麼呢？比如說碰到一個覺得不可靠的男人一個很危險的男人，但他卻有一種親切感，給人一種振憾力。雖然父母雙方都反對，但是的一定要跟這個人。」大概就是那種拉扯，才夠浪漫，才能引讀者入勝。不過，世間事浪漫事不多，最多的只是不了了之的情感錯放，徒然地付出，徒然地傷心。當有關愛人的陳述，都要抑惡揚善，你大抵心中有個答案，他／她的惡不是一般的惡，無人應該接受，包括你自己。

交友顧問Lindsay Chrisler指出，家人與友人的關心都是出於善意，虛心聆聽並非壞事。她說：「你開始跟朋友說謊，就是跟自己說謊。」

（《The_Intern》劇照）

自己一人，比較快樂。

當我獨自旅行時，我並不想念他。當我告訴友人我們性生活苦悶時，我就該早早發現我不是很愛他。我只是希望自己喜歡他，當我獨自旅行時，我才發現原來我自己一人的時候，比較快樂。

一個人的寂寞，黃偉文的《他一個人》寫得十分恐怖。二人苦戀，總比一人苦悶好。但悶歸悶，苦不苦，卻是個人修行。心理學家Randi Gunther就指出，想要膩着愛人，其實在愛戀上是必需的。當你寧可獨自一人，也不願意花時間在伴侶身上的時候，或許不只是冷淡了，更甚時也就是不再喜歡了。

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參考資料：Reddit, TIME, Psychology Today