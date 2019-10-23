Ryan Reynolds愛藏Blake Lively女神崩壞照　死侍式寵妻浪漫惹笑

「花邊教主」布蕾克萊弗莉 ( Blake Lively ) 和「死侍」萊恩雷諾斯 ( Ryan Reynolds )是荷里活出名看不膩的童話故事 ， 早前Ryan Reynolds一改傳統，上載Blake Lively懷上第三個愛情結晶品的幸福照，兩人以活潑搞笑「互相傷害」的模式去述說彼此之間的愛情故事，兩人在鎂光燈下的搗蛋行為總是羨煞不少觀眾。當中沒有可歌可泣、悲天憫人的故事情節，有的只是「死侍」和「花邊教主」所創造的「惹笑浪漫」愛情。

以往Blake Lively接受雜誌訪問時說道：「我知道 Ryan Reynolds 永遠會是我生命裡最好的朋友，這對我來說意義重大。而在照片中可以看到Blake Lively望著老公的眼神十分的幸福 (Getty)

「沒有愛情的婚姻會變成默劇，有了愛情的婚姻會變成鬧劇。」布蕾克萊弗莉 ( Blake Lively ) 和萊恩雷諾斯( Ryan Reynolds )的愛情就是一埸會惹得觀眾捧腹大笑的鬧劇。即便近來不少娛樂圈中的金童玉女夫妻宣告分開，但Blake Lively與Ryan Reynolds相愛相殺的感情讓人們仍舊相信真愛是確實存在，兩人結婚8年，還很像剛剛拍拖的小情侶般，當中兩人又有甚麼的愛情保鮮法讓感情一直升溫呢？

為對方製造出奇不意的小驚喜

Ryan Reynoldsy親自為Blake Lively下廚 (ig@vancityreynolds)

Blake Lively與Ryan Reynolds兩人是紅地毯上的常客，每次兩人出埸時都「謀殺」傳媒不少的鎂光燈，在人前人後都恩愛非常。為對方製造不同的驚喜也是兩人一直保持愛情新鮮的好方法。當Blake Lively知道Ryan Reynolds快將踏入40歲生日時，Blake Lively就給予Ryan Reynolds一個相當大且花盡心思的驚喜，Blake Lively相約對方在兩人訂情的餐廳舉行慶祝派對，為兩人在舊地締造新的回憶。Ryan Reynolds的製造驚喜功力也不遜於Blake Lively，在情人節時，Ryan Reynolds為老婆親手自製了一個心型的士多啤梨蛋糕，一個不懂廚藝卻樂意為老婆花心思下廚的男人，對於經營夫妻關係，從不因為結了婚而鬆懈，讓彼此的愛情不會隨年月而變淡。

2.「小玩笑」充斥著生活的四周

Blake Lively女神「崩壞」照經常在Ryan Reynolds 的社交平台上出現。(ig@vancityreynolds)

Blake Lively與Ryan Reynolds兩人的幽默感可是說是荷里活夫婦當中無人能及！兩人經常在自己的社交網絡上展現獨特的「小玩笑」鬧劇，今年Blake Lively生日時，Ryan Reynolds上載了老婆Blake Lively的「美照」到自己社交網絡，當中的「美照」亦貫徹「死侍」Ryan Reynolds的一向幽默作風，一向以女神樣貌見稱的Blake Lively，被丈夫一口氣上傳了多張自己的「崩壞」照，當中的相片沒有一張是「正常」的，全部都是半開合眼的或是根本還沒有準備好狀態，令Blake Lively頓成一個迷人的瘋婦，打破女神形象，但亦可見，無論女神的外在如何，Ryan Reynolds依然深愛，愛最自然、原本的她。在Ryan Reynolds生日時，Blake Lively亦作出一個「開玩笑」模式反擊，她上傳了丈夫與Ryan Gosling的合照，當然Ryan Reynolds只是有半邊臉的相片，展現這對鬼馬夫婦之間的「小玩笑」愛情保鮮模式。

【按圖看】更多Ryan Reynolds上傳Blake Lively的女神「崩壞」照：

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3.將對方熱愛的事情融入自己生活中

《Deadpool》紐約首映會時，Blake Lively在自己的禮服中配襯了「死侍」所專屬的紅黑配色 (ig@blakelively)

當時41歲的Ryan Reynolds 在2016年主演英雄電影《Deadpool》時，沒有重量級的演員卡士或巨大的製作成本，加上一開始時，電影並沒有被外間看好，但最終卻憑著風趣幽默的對白和搗蛋的劇情，《Deadpool》在上映後更橫掃全球票房。Ryan Reynolds其後在不同的訪問都說，焦慮症讓他受盡折磨，但「死侍」角色讓他活過來，言談間透露出他是非常熱愛這個角色。太太Blake Lively亦為到對方的愛好而親手為Ryan Reynolds製作一個獨一無二的「死侍」公仔，其次Blake Lively出席《Deadpool》紐約首映會時，亦為丈夫的電影花盡心思，在自己的禮服中配襯了「死侍」所專屬的紅黑配色，連指甲也畫上相關的圖案，可見Blake Lively將對方的熱愛的事都融入自己生活中，身體力行支持他，以上的細節處更足見Blake Lively對丈夫的用心。

4.互相幫助和扶持

以往Blake Lively接受雜誌訪問時說道：「我做任何重大決定時，Ryan Reynolds總是在我身旁。」可以看到Blake Lively望著丈夫真是十分的甜蜜 (Getty)

Blake Lively曾在不同的訪問報道都說過：「Ryan Reynolds既是她的丈夫，亦是她的朋友。」以雙重的身份陪伴對方走過人生不同的旅程。Blake Lively在拍攝電影《奪命狂鯊》時，電影的角色令她感到頗大的壓力，擔心自己不能夠好好詮釋角色當中的恐懼感，比起Blake Lively有更多演出機會的Ryan Reynolds，讓自己在電影《活埋》中的經驗，為Blake Lively妻子提供了不少演活角色的意見，讓Blake Lively在電影中呈現最好的狀態。加上Ryan Reynolds在獲得星光大道獎章時說：「遇見你是發生在我身上最美好的事。」他感謝讓他生命中的一切變得更好。一直互相扶持及幫助，讓他們可以學習彼此的好，習慣依賴對方，也讓他們可以一起進步和成長。

【按圖看】一起回顧Ryan Reynolds & Blake Lively的動人時刻：