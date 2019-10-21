Jennifer Lawrence古堡低調完婚　褪下視后光環　只想愛得簡單　

荷里活影后Jennifer Lawrence與未婚夫Cooke Maroney於日前低調完婚，這位個性率真的29歲女生選擇於美國舉行簡單的古堡中婚禮，百多位親友獲邀出席。Jennifer Lawrence前兩段感情均愛得大方，與Cooke Maroney的戀情卻出奇地不張揚。二人從交往、訂婚到步入禮堂，都貫徹著低調的風格，也許在感情中可以愛得快樂自在便是最大的幸福。

影后Jennifer Lawrence與未婚夫Cooke Maroney於日前於美國古堡低調完婚。（IG@photoboothplanetnorth）

褪下明星光環 獨處時變回一名簡單平凡的小女生

Jennifer Lawrence於2018年6月與圈外男友Cooke Maroney交往，並於今年5月訂婚。二人透過朋友介紹而相識。Cooke Maroney是紐約Gladstone美術館的總監，比女方年長6歲。交往期間，Jennifer Lawrence對關係表現得小心翼翼，她從不高調放閃，Cooke Maroney更是不太熱衷於使用社交媒體，他並沒有Twitter與Facebook帳戶，只有一個私人的Instagram。聽到這裡，你或會認為Cooke Maroney是個沉悶無趣的商人，事實是他幽默風趣，總能逗得伴侶開懷大笑。他更是派對紅人，經常出席藝術界的盛會，喜歡享樂卻非常有分寸。

於Cooke Maroney的眼中，Jennifer Lawrence並非奧斯卡影后，她只是一名率性活潑、喜歡大笑的可愛女生。（VCG）

根據外媒People的報導，Cooke Maroney與Jennifer Lawrence的歷代男朋友不同，他從不會因為女方的巨星身份而改變相處的模式。Jennifer Lawrence的好友表示，與Cooke Maroney交住的Jennifer Lawrence臉上掛著從來未見的幸福笑容。於Cooke Maroney的眼中，Jennifer Lawrence並非奧斯卡影后，她只是一名率性活潑、喜歡大笑的可愛女生。

【按圖看Jennifer Lawrence古堡婚禮婚禮現場：】

從裸照風波中站穩腳步 仍然選擇忠於自己

29歲的Jennifer Lawrence愛情名利兩得意，早在23歲時便憑藉《失戀自作業》（Silver Linings Playbook）榮獲第85屆奧斯卡最佳女主角獎，往後幾年於事業上繼續表現出色，她正面積極的性格被形容為「女性值得學習的榜樣」。直至於2014年，Jennifer Lawrence的iCloud遭黑客入侵，被揭露多張私密裸照，事件震驚全球，也令她的演藝事業出現危機。

Jennifer Lawrence在電影《紅雀》（Red Sparrow）的宣傳活動時，因為於寒冬身穿一條Versace的性感禮服而觸發網民對荷里活的男女平等的命題展開爭論。(Getty Images)

冷靜過後，Jennifer Lawrence選擇勇敢面對。她表示拍攝親密照的目的是為了與Nicholas Hoult遠距離戀愛中增添情趣，本屬二人隱私，卻成為了公眾可見的事情。對於整件事她並不認為是一件醜聞，更不需要向任何人致歉，因為錯的從來不是她。

【按圖回顧Jennifer Lawrence經典角色】：

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其後，Jennifer Lawrence在電影《紅雀》（Red Sparrow）的宣傳活動時，因為於寒冬身穿一條Versace的性感禮服而觸發網民對荷里活的男女平等的命題展開爭論。他們認為於僅有三度的天氣下，男星們均穿上保暖衣物，只有Jennifer Lawrence需要穿上性感單薄的禮服，說明了女性於荷里活只為花瓶的講法。

Jennifer Lawrence個性率直非常討喜。（Getty Images）

面對網民的批評，Jennifer Lawrence於Facebook作出回應，表示自己熱愛時尚，而那件Versace禮服更是超級美麗。又指穿著甚麼衣飾是她的個人選擇，如果只為針對性感的設計而作出批評，這些人的想法才是真正的性別歧視。面對批評仍能如此坦率自信，你說叫人如何不去愛這個勇敢又討喜的女生。