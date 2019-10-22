泰版《延禧攻略》？泰王三個月極速休妾　王妃失寵全因野心太大

在86天前，泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）高調為愛，將擁有少將軍銜的詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）納為王妃，打破87年來一夫一妻制的傳統，其高調行徑堪稱是世界皇室之最。 泰王高調的行為在三個月後再次發生，泰國皇室在10月21日突然發布命令，宣布泰王褫奪王妃詩尼娜所有的名銜，言裡行間指出惹火王妃欲想篡位，不甘平淡，並使出千方百計欲與王后平起平坐，最終惹來惡果，被貶回庶民，得不償失。

泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在今年冊封34歲的少將詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為王妃，然而皇室昨日突然發布公告，指王妃對王室不忠不義，遭泰王下令剝奪她的所有頭銜，貶回庶民 (VCG)

泰王宣佈褫奪2個多月前剛剛冊封的貴妃詩尼娜 (Sineenat Wongvajirapakdi)所有王室頭銜和軍銜。 根據公告，國王的命令已于20日生效 (VCG)

泰國版本的《延禧攻略》？泰王公告褫奪詩尼娜王妃頭銜，歷時僅「86天」

在三個月前，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）才高調冊封詩妮娜為王妃（Sineenat Wongvajirapakdi），更逐一打破皇室傳統，史無前例地發布詩妮娜照片和兩人一系列的「放閃照片」，讓外人窺探王室生活，當時皇室網站更因為流量過高一度不勝負荷而停止運作。

34歲的詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）是泰國王室近一個世紀以來，首位獲得「王妃」封號的人，當時王室更史無前例地發布詩妮娜的照片，當中不乏是與泰國的合照 (VCG) 可是，才新婚三個月後，泰國《王室公報》（Royal Gazette）宣佈褫奪撤銷詩妮娜所有頭銜和封號。當中公告指明「王妃」詩妮娜是嚴重違反朝臣行為守則，沒有根據身份作出應有的行為，公告更表明今年5月王后素提達（Queen Suthida）的加冕典禮前，她已經用各種的施壓和反抗的行為去阻撓泰王對王后的加冕，即管泰王為她打破皇室傳統，納她為王妃，她心中仍舊不感知足、感激被授予的頭銜，反而野心勃勃地想提升自己地位，從而取代現有王后的位置，加上濫用自己的職權假傳泰王的指令，各種的舉動最終為自己帶來毀滅性的結果，只是86天的時間，極速終結了萬千寵愛的王室生活。

一個流著勇者血脈的「王妃」，又豈會甘於平淡？

擁有少將軍銜的詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi，精通不少的軍事技術，更成叢林軍事訓練 (VCG)

34歲的她是一個讓人不容忽視的女強人，一生豐富的歷練正正透視出她是一個野心勃勃的「王妃」，早期畢業於陸軍護理學校，具有護理專科的學位，不像往日所見的皇室妃嬪般溫文爾雅，僅處於深宮之中，不問世事。反之，她是充滿男人般的幹勁和上進心和衝勁。她完成了叢林軍事訓練、懂得駕駛私人飛機和夜間跳傘。

即使成為「王妃」的她，身份更像一位女武士。血液中流著一股王者的氣息的她，不樂意甘於平淡，不斷挑戰固有的憲政和皇室傳統，利用自身的爵位謀求更多私利，不安於本份，挑撥是非造成皇室親信之間存在芥蒂，希望篡位取代現有王后素提達的位置，可惜最終卻招徠「失寵」的惡果，遭王室宣被褫奪所有身份變回庶民。

詩妮娜是不一樣的王妃：

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風流成性的泰王讓皇室蒙上污點

2015年5月13日，泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）出席泰國舉行的傳統「春耕節」盛大典禮 (VCG)

行事有別先泰國蒲美蓬·阿杜德 （Bhumibol Adulyadej）的「專情」。現任泰王拉瑪十世哇集拉隆功，為人熟識的是他四段引人入性的婚姻生活，而並不是他任內期間的豐功偉跡。他從擔任王儲的時候就被公認為花花公子，「風流事蹟」多不勝數，與受萬民愛萬民愛戴的妹妹瑪哈·扎克里·詩琳通（Sirindhorn），形成強烈的對比。他一生經驗四段的婚姻，每一位曾經的枕邊人角色都不同，有身為表妹的、演員、紅燈區的一名舞女平民姑娘和空姐等等。育生7名子嗣的他仍覺不滿足，為愛不惜打破87年的傳統，冊封詩尼娜為「王妃」， 一生為愛而瘋狂的他，最終卻令皇室蒙上污點，三個月後讓休妾侍的公告充斥在網絡的政壇上，「極速休妾」的話題淪為政壇的笑話。

泰王多年來的婚姻生活風流史: