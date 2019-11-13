前度常出現未必想翻撻？別墮「萬字夾關係」：只成備胎襯托負心人

凡是過氣東西，人總愛懷緬一番，似是這樣才能證明光陰並不白過。昔日最煩人的MS Office的小幫手「萬字夾」，時時蹦跳出來「說」無聊話，竟也惹人懷緬。 而近日興起一網絡新詞，來形容最煩人的異性或前度－「萬字夾關係（Paperclipping）」：形容麻煩的過氣情人，特別是老是常出現那位。

（violetclair@instagram）

「萬字夾關係」：不夠喜歡你 只是不想你忘記我

那「萬字夾（Clippy）」到底怎樣煩人？首先這樣比擬的，是插畫家Samantha Rothenberg。她把「萬字夾」比作軟弱、不可靠又老是常出現，絕不能令你生活有任何進步的過氣情人。她在畫中裝作煩人的舊情人，說：「我蹦跳出來，沒有特別原因。事實是，我是個壞人、不可靠、也不特別對你有興趣。但我不想你忘記我。」

童年陰影萬字夾一下子連繫到煩人的過氣情人，引起極大迵響與共鳴，也引來各大報章的報導。Samantha在訪問中提到：「於我來說，『萬字夾關係』就是令你心有戚戚然、卻在你終於冷靜下來的時候突然回轉的人。他們未必一定想見你、或增進大家的關係。而是重燃你對他的喜愛，令你當一個稱職的『備胎』。」她指出，這樣的行為十分普遍，那些不斷給你假希望的人，就如那沒用的「萬字夾」一般，放着或覺可愛，但老是常出現，根本就是煩人，而且又沒有實際用途。

（《Modern Love》劇照）

或許我需要「萬字夾」？兩性專家：溫故便知新

「萬字夾」會帶來煩惱，除了因為老是常出現，不過因為心存希望，還覺得對方或是有意發展，才會讓人又再重新跌入那無止境的揣測之中。兩性專家Seth Meyers就認為：「要是是前度，那就要特別預心。即使每人也不同，不能一概而論，但有一規則是永遠錯不了的，就是避開那些曾經傷害你的人。要知道未來怎樣，最好就是看他從前怎樣。」

因此，千萬別被「萬字夾」夾到，只因他的成功感與存在感，不應由你的傷心與煩惱來襯托。

參考資料：Refinary 29