Mandy Lieu洗米華相戀5年傳分手　面對小三進攻如何優雅地還擊？

太陽娛樂集團創辦人周焯華（洗米華）與模特兒Mandy Lieu的婚外情一直都是媒體焦點，2014年，兩人被拍到在澳門賭場玩百家樂，舉止親密因而戀情曝光，而同年年末Mandy更為洗米華誕下一女。2015年12月17日，兩人上演「世紀一拖」，正式公開戀情。當時洗米嫂陳慧玲（Heidi）入紙申請離婚，大眾都以為Mandy可以「扶正」，最近卻傳出洗米華和Mandy5年情終，女方更獲3億分手費。

Mandy Lieu與洗米華的世紀一拖，當年也轟動一時。（VCG）

洗米華與洗米嫂Heidi結婚十多年，經歷不少風風雨雨，後因洗米華與Mandy Lieu的關係，三人經常登上周刊頭版。Heidi曾經接受媒體訪問透露她與洗米華的愛情故事，她婚前從事保險業，因此與洗米華結緣，後成為他第二任太太，是大家已知的事。兩人育有兩個女兒周梓潼和周羨潼，洗米華與Mandy傳出婚外情時，正正就是Heidi懷着小女兒的時候，因此Heidi當時決絕地申請離婚。後來她撤銷離婚，有傳是洗米華成功「箍煲」。其實39歲的Heidi依然魅力十足，內外兼備，以下5點或是讓她成為「唯一周太」的原因。

洗米華與洗米嫂正式復合？（IG@pakhchau）

1.保養得宜

雖然即將踏入40之齡，但Heidi依然保養得宜，除了皮膚好，身材完全不像兩女之母，甚至好過不少年輕女生。其實細看Heidi的社交平台，不時上傳做運動和健身的照片，去年更投資開設健身室，即使生活繁忙，也不忘花心思時間保持身材。天生不是模特兒，卻勤做運動加以保養，成績有目共睹，令人佩服。

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2.與家人相處融洽

除了外形亮麗，之前有媒體也給她「最佳家嫂」的稱號，全因她與夫家相處融洽，有自己事業之餘又能做好母親角色。洗米華與Heidi結婚前，曾經有過一段婚姻，並且與前妻育有一子周柏豪。Heidi將他視如己出，更坦言與柏豪關係宛如朋友，幾乎無所不談，雖沒有血緣關係，也絕無偏私。而她也不時在Facebook上傳於老爺奶奶家庭聚會的合照，又坦言即使與他們同住也甚少出現磨擦，可見她深得老爺奶奶歡心。

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3.圓滑大方

即使她曾經申請離婚，但當時仍與洗米華保持良好關係，不時一起出席活動，也會大方合照。無論對方是否得寵，在公開場合她從沒有擺出一副「怨婦」樣子，面對傳媒依然輕鬆自如，她的圓滑大方並非其他人能及。

4.懂得享受生活

愛情最怕碰上平淡期，除了發展自己的事業，Heidi平日也是個懂得享受生活的人。她興趣廣泛，上至跳傘，下至潛水，她通通都樂於嘗試，而她也曾經透露自己有3個潛水牌，與她約會，絕對不愁沒節目。

5.獨立自強

即使Heidi嫁給娛樂公司老闆，明明可以成為少奶奶，她卻堅持發展自己的事業，而且涉獵的行業十分廣泛，包括餐飲業、醫療行業、公關廣告等。甚至發起慈善組織君慧慈善會，也曾於慈善組織中擔任要職如仁愛堂。她曾於訪問時稱自己不太喜歡「洗米嫂」這個稱呼，其實即使沒有「洗米華」太太的光環，她一樣散發着女強人的光芒。