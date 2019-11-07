阿嬌鍾欣潼真人騷演活阮玲玉：到底是人言可畏還是「錯愛可畏」？

鍾欣潼（阿嬌）在愛情路上兜兜轉轉，終於在去年找到真愛，與整容醫生賴弘國結婚，成為幸福人妻。 然而，至今仍有不少人提起當年阿嬌牽涉其中的「不雅照」事件，猶記得當年她一度淡出娛樂圈，復出之後也沒有多回應。最近，她在內地真人騷節目《演員請就位》罕有重提此事，坦言在自己人生最低潮時，無法面對很多人，完全感受到人言可畏，甚至可以逼死一個人。

阿嬌演出阮玲玉臨自殺前的一幕，不少觀眾大讚神韻十足。（節目截圖）

真人騷演阮玲玉 回憶被受抨擊的日子

「不雅照事件」發生後，阿嬌曾經在訪問中提及，她兩個月沒有外出，沒有開窗簾。驅使她重新憶起那段黑暗日子，全因要在節目中飾演一代女星阮玲玉，有感兩人經歷相似，面對輿論時「既強大又脆弱」，因此感觸很多。說起阮玲玉，24歲便香消玉殞，短暫一生足令她成為傳奇，至今，仍有不計其數的論文、學術研究、創作都以她為題。

這個生於30年代的女子，由始至終為了愛情而生，不顧一切愛上紈绔子弟張達民，即使分手後仍願意接濟不求上進的他；後來又再愛上有婦之夫唐季珊，惹來大量抹黑新聞和惡意抨擊，她忍着負評過活，卻換來對方的不忠。她因輿論而死，同時也因愛情而死，當年「很天真很傻」的阿嬌也是如此，一段錯愛和謠言把她推進人生低谷。

阮玲玉是一代傳奇。（《新女性》劇照）

輿論：人們以為我畏罪，我何罪可畏？

對於小報抨擊，流言蜚語，阮玲玉以死控訴。在她死後，曾經一度鬧出「真假遺書」的風波，唐季珊曾經偽造遺書，試圖推卸自身責任。近年，內地研究阮玲玉的作家沈寂找出當時小報《思明商學報》在1935年4月26日（阮玲玉死後一個多月）刊登了兩封阮玲玉遺書，大眾認知這兩封遺書才是真跡。其中給前夫張達民的遺書中，她坦言「人們一定以為我畏罪？其實我何罪可畏」，短短兩句，道盡了對社會輿論的無奈。她確實委屈，對前度有情有義，對方卻一直當她是「生財工具」，分開以後，仍不斷勒索、纏繞她，又將她與唐季珊交往一事爆料給小報，公眾以「奸夫淫婦」稱之，也令阮玲玉名譽盡毀。

這樣的情節，在千禧年代依然上映，阿嬌與陳冠希男未婚女未嫁，情到濃時，她讓對方拍下親密照，從沒想過要公開於人前。然而，當大眾看到照片，同情她遭遇的意見佔少，嘲諷她「淫蕩」、「隨便」居多，演藝生涯被逼一度中止。其實如今再回頭看阿嬌的過去，用阮玲玉的一句「何罪可畏」來形容貼切。

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錯愛：你是玩弄女性的惡魔

如果真的要怪，就怪阮玲玉錯付真心給張達民和唐季珊，她在遺書中直斥唐季珊是玩弄女性的惡魔。張達民無休止的騷擾把阮玲玉逼到墻角，唐季珊的無情無義和不忠把她逼上絕路。當她受到攻擊時，唐季珊只想着自己也會因此受到牽連。說到底還是自私，阮玲玉吞下安眠藥自殺，他怕自己名譽受損，拒絕把她送到附近的大醫院，而是把她送到僻遠的私家醫院，對方不願收留，最後她因拖延治療而死。曾經動手打阮玲玉，又試過出軌，為了掩蓋自己對阮玲玉的傷害，因而捏造遺書。

愛錯了，是誰之過？阿嬌在內地節目《吃光全宇宙》坦言「其實我自己是一個很容易相信別人的人。」拍拖時，甘願讓對方拍下親密照是一種信任。即使罪魁禍首是把照片洩露的人，但大概阿嬌也想不到，分手以後，對方仍留下親密照「回味」。在阿嬌結婚當天，陳冠希更在微博貼上保姆兼司機龍叔的照片加上一堆大笑Emoji，據說他正是當年替陳冠希把電腦送去修理的人，被網民直罵陳冠希不懷好意，再度釀成小風波。

前度阿嬌結婚，陳冠希送上「另類祝福」。（微博截圖）

到底是人言可畏害死了阮玲玉，還是兩段錯愛讓她心力交瘁，其實「兩者」都責無旁貸。幸而，阿嬌與阮玲玉的分岔點在於結局。阮玲玉當年遇上導演蔡楚生，提出想與對方私奔重過新生活卻遭拒絕，最後一根稻草被壓斷了，終成一代傳奇。

足夠的忍耐捱得過最低潮，阿嬌終找到疼愛自己的人，收穫美滿愛情。