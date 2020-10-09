撰文：周咏詩
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【蘇玉華潘燦良正式結婚】蘇玉華與潘燦良拍拖24年，今年5月終於正式入紙登記結婚，不過就未有透露婚期。
蘇玉華近日出席關注女性健康活動時，坦承與潘燦良已到律師樓簽紙結婚，正式成為夫婦。不過兩人貫徹低調作風，選擇不擺酒，也未有蜜月計劃，只是註冊過後在本地酒店住了兩晚。而蘇玉華也首次透露想婚原因，一來是想滿足媽媽心願，不過最大原因卻是受同性戀友人離世影響。
蘇玉華近日出席活動透露想結婚的原因。（01娛樂/林迅景攝）
同性戀友人離世太震撼 重新反思婚書意義
拍拖多年，兩人已經被「催婚」多次，他們也口徑一致地說很滿足於現在的關係，坦言兩人的關係早已親密如家人，結婚對兩人而言也只是儀式，雙方關係穩定，一紙婚書也不是必要。蘇玉華和潘燦良突然萌生結婚念頭，全因近日有同性戀友人過世。蘇玉華接受《01娛樂》訪問時透露男同性戀友人離世後，她當日便到醫院，友人的同性伴侶見到她便上前擁抱，並且痛哭，蘇玉華形容當時情境，「他當時在我耳仔邊講的說話就是： 『我邊個都唔係！我唔可以幫佢做任何嘢，我唔可以幫佢簽任何嘢，我咩都唔係！』我當時整個身體在顫抖，太真實，太震撼。」
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經歷此事後，蘇玉華開始從另一個角度看一紙婚書的意義，她思考如果將來自己或伴侶如果沒有法定名份，假若其中一個發生意外，另一方也會無法為對方做任何事。蘇玉華直言「如果我不可以幫他簽紙，或者他不可以幫我做任何事，我覺得是一個最大的遺憾，我現在設想都會『毛管戙』。」在疫情之下，這種感覺必然更加強烈，因此兩人趁有空閒時間，就到正式註冊結婚。
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蘇玉華與潘燦良結婚，結束24年愛情長跑。愛得不算高調，卻是恩愛的一對。（蘇玉華Facebook）
金童玉女愛得低調 早視對方為靈魂伴侶
他們這一對，默默走過了24年，雖然愛得低調，他們不刻意「放閃」，沒有驚天動地的戀愛情節，沒有大眾羨煞的目光，卻一直是圈中公認的金童玉女。蘇玉華在讀書時期，已經認識了「劇團王子」潘燦良，兩人志趣相投，自然而然走在一起。
猶記得，當潘燦良憑電影《逆流大叔》入圍男配角獎，踏上香港金像獎的紅地氈，他牽着蘇玉華一起接受訪問。當時蘇玉華只是笑笑說今天前來支持男友，沒有說太多話，把目光都留給男友。兩個都是幕前人，在適當的時候也願意退下來成為對方背後的人。即使性格不同，也懂得欣賞對方，大概這就是兩人可以愛情長跑至今的秘訣。
見到她猶如見到陽光。
二人合演舞台劇《親親麗南》，有不少親密動作，看得出澎湃愛意卻不過份露骨。（Project Roundabout@Facebook）
齊上齊落為舞台劇夢打拼
兩人同為舞台劇演員，蘇玉華卻曾經在無綫工作，她在港台節目《瘋Show快活人》訪問，坦言人生最痛苦的日子就是在TVB拍劇。在無綫內日接夜、夜接日的拍攝方式與舞台劇有很大分別，彷如流水作業的拍劇方式也未能讓演員有發揮和揣摩角色的空間。她更坦言最痛苦是「自己付出了，卻有一半時間在拍垃圾劇。」即使再辛苦，她還是會抽時間出演舞台劇，也幸而身邊還有同樣熱愛舞台劇的潘燦良陪着她追夢。
蘇玉華離開無綫，去年把全副心思都放到舞台劇上。二人更多次情侶檔合作演出舞台劇，去年先後演出《如夢之夢》、《親親麗南》。她與潘燦良更與友人一起成立「Project Roundabout」。經歷艱辛後，身邊人仍是那個。蘇玉華曾經坦言在香港要做好舞台劇很難，但至少身邊人仍願意和她一起發這個不切實際的夢。
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我喜歡他不會為我改變，忠於自己。
在事業上，他們互相支持。（蘇玉華Facebook）
性格互補不強求對方改變
兩人雖有默契，性格卻是差天共地。潘燦良曾經在電台節目《1圈圈星光背後》中提及他與蘇玉華性格完全不同，「她樂觀勇敢，比較開放，我則悲觀，保守穩重一點。」兩人一凹一凸，卻幸好沒有火星撞地球，反而可以互補不足。我們常說愛情需要為對方改變，蘇玉華看法卻不一樣，她接受訪問時曾經提及「我最喜歡他不為我改變，會忠於自己。」而她也甜笑着說很喜歡對方原本的樣子。兩人性格不一，卻予人天作之合的感覺。