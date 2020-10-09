【蘇玉華潘燦良正式結婚】蘇玉華與潘燦良拍拖24年，今年5月終於正式入紙登記結婚，不過就未有透露婚期。 蘇玉華近日出席關注女性健康活動時，坦承與潘燦良已到律師樓簽紙結婚，正式成為夫婦。不過兩人貫徹低調作風，選擇不擺酒，也未有蜜月計劃，只是註冊過後在本地酒店住了兩晚。而蘇玉華也首次透露想婚原因，一來是想滿足媽媽心願，不過最大原因卻是受同性戀友人離世影響。

蘇玉華近日出席活動透露想結婚的原因。（01娛樂/林迅景攝）

同性戀友人離世太震撼 重新反思婚書意義

蘇玉華與潘燦良結婚，結束24年愛情長跑。愛得不算高調，卻是恩愛的一對。（蘇玉華Facebook）

金童玉女愛得低調 早視對方為靈魂伴侶

他們這一對，默默走過了24年，雖然愛得低調，他們不刻意「放閃」，沒有驚天動地的戀愛情節，沒有大眾羨煞的目光，卻一直是圈中公認的金童玉女。蘇玉華在讀書時期，已經認識了「劇團王子」潘燦良，兩人志趣相投，自然而然走在一起。

猶記得，當潘燦良憑電影《逆流大叔》入圍男配角獎，踏上香港金像獎的紅地氈，他牽着蘇玉華一起接受訪問。當時蘇玉華只是笑笑說今天前來支持男友，沒有說太多話，把目光都留給男友。兩個都是幕前人，在適當的時候也願意退下來成為對方背後的人。即使性格不同，也懂得欣賞對方，大概這就是兩人可以愛情長跑至今的秘訣。

見到她猶如見到陽光。 潘燦良

二人合演舞台劇《親親麗南》，有不少親密動作，看得出澎湃愛意卻不過份露骨。（Project Roundabout@Facebook）

齊上齊落為舞台劇夢打拼

兩人同為舞台劇演員，蘇玉華卻曾經在無綫工作，她在港台節目《瘋Show快活人》訪問，坦言人生最痛苦的日子就是在TVB拍劇。在無綫內日接夜、夜接日的拍攝方式與舞台劇有很大分別，彷如流水作業的拍劇方式也未能讓演員有發揮和揣摩角色的空間。她更坦言最痛苦是「自己付出了，卻有一半時間在拍垃圾劇。」即使再辛苦，她還是會抽時間出演舞台劇，也幸而身邊還有同樣熱愛舞台劇的潘燦良陪着她追夢。

蘇玉華離開無綫，去年把全副心思都放到舞台劇上。二人更多次情侶檔合作演出舞台劇，去年先後演出《如夢之夢》、《親親麗南》。她與潘燦良更與友人一起成立「Project Roundabout」。經歷艱辛後，身邊人仍是那個。蘇玉華曾經坦言在香港要做好舞台劇很難，但至少身邊人仍願意和她一起發這個不切實際的夢。

+ 6 + 6 + 6

我喜歡他不會為我改變，忠於自己。 蘇玉華

在事業上，他們互相支持。（蘇玉華Facebook）

性格互補不強求對方改變

兩人雖有默契，性格卻是差天共地。潘燦良曾經在電台節目《1圈圈星光背後》中提及他與蘇玉華性格完全不同，「她樂觀勇敢，比較開放，我則悲觀，保守穩重一點。」兩人一凹一凸，卻幸好沒有火星撞地球，反而可以互補不足。我們常說愛情需要為對方改變，蘇玉華看法卻不一樣，她接受訪問時曾經提及「我最喜歡他不為我改變，會忠於自己。」而她也甜笑着說很喜歡對方原本的樣子。兩人性格不一，卻予人天作之合的感覺。