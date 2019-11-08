蘇玉華潘燦良相愛23年　視彼此為靈魂伴侶：喜歡他不為我改變

2019年，許多我們視為是童話的愛情都破滅了，鄭秀文與許志安、宋慧喬與宋仲基、陳綺貞與鍾成虎、范冰冰與李晨。我們總是迷戀外表很漂亮的愛情，卻看不到軀殼之下早已腐朽，親密合照的背後，或許早已相對無言。蘇玉華和潘燦良則是相反，不刻意「放閃」，沒有驚天動地的戀愛情節，沒有大眾羨煞的目光，反而默默走過了23年。

猶記得，最近一次看到兩人的身影是在香港金像獎的紅地氈上，潘燦良憑電影《逆流大叔》入圍男配角獎，他牽着蘇玉華一起接受訪問。當時蘇玉華只是笑笑說今天前來支持男友，沒有說太多話，把目光都留給男友。兩個都是幕前人，在適當的時候也願意退下來成為對方背後的人。即使性格不同，也懂得欣賞對方，大概這就是兩人可以愛情長跑至今的秘訣。

蘇玉華與潘燦良愛得不算高調，卻是恩愛的一對。（VCG）

見到她猶如見到陽光。 潘燦良

齊上齊落為舞台劇夢打拼

兩人早已在演藝學院結緣，兩人都對舞台劇有興趣，一起加入香港話劇團，志趣相投因而慢慢走在一起。後來，蘇玉華加入無綫。日前，她港台節目《瘋Show快活人》訪問，坦言人生最痛苦的日子就是在TVB拍劇。在無綫內日接夜、夜接日的拍攝方式與舞台劇有很大分別，彷如流水作業的拍劇方式也未能讓演員有發揮和揣摩角色的空間。她更坦言最痛苦是「自己付出了，卻有一半時間在拍垃圾劇。」即使再辛苦，她還是會抽時間出演舞台劇，也幸而身邊還有同樣熱愛舞台劇的潘燦良陪着她追夢。

去年，蘇玉華離開無綫，把全副心思都放到舞台劇上。經歷艱辛後，身邊人仍是那個。她與潘燦良一起成立「Project Roundabout」，多次情侶檔合作演出舞台劇。蘇玉華曾經坦言在香港要做好舞台劇很難，但至少身邊人仍願意和她一起發這個不切實際的夢。

我喜歡他不會為我改變，忠於自己。 蘇玉華

性格互補不強求對方改變

兩人雖有默契，性格卻是差天共地。潘燦良曾經在電台節目《1圈圈星光背後》中提及他與蘇玉華性格完全不同，「她樂觀勇敢，比較開放，我則悲觀，保守穩重一點。」兩人一凹一凸，卻幸好沒有火星撞地球，反而可以互補不足。我們常說愛情需要為對方改變，蘇玉華看法卻不一樣，她接受訪問時曾經提及「我最喜歡他不為我改變，會忠於自己。」而她也甜笑着說很喜歡對方原本的樣子。兩人性格不一，卻予人天作之合的感覺。

拍拖23年，相信兩人已經被「催婚」多次，他們也口徑一致地說很滿足於現在的關係。其實那些婚姻中的山盟海誓，兩人早已切切實實地兌現了，比一紙婚書來得更加有力。