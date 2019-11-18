Anne Hathaway劇集真人版：情人以讀不回　是以冷漠送你未來人生

時時會因為一本好小說，而跑去觀看相關的改篇電影；是次卻是鮮有地，因為十分喜歡劇集的對白與劇本，而追看原著小說。那就是在Amazon Prime上架的劇集《Modern Love》，劇集更邀來Anne Hathaway演躁鬱病人。毎集半小時，只有八集，意猶未盡，正好追看小說。

劇集《Modern Love》，由《紐約時報》的專欄改編而成，而專欄的文章也被編輯成書。（bookishmadeleine@instagram）

+ 5 + 4 + 3

《Modern Love》「貼地」愛情專欄：不分男女 一個人瑣碎但光輝時光

劇集《Modern Love》，由《紐約時報》的專欄改編而成，把「現代愛情」濃縮成一連八集，每集半小時的小故事，更邀來Anne Hathaway演躁鬱病人。8種愛情，無關大是大非，不過小情小愛，不求完整的「起承轉合」，零碎的片段不刻意拼湊成一個的故事，更似是日常的拈拾與感動，簡約有力的文字化作對白，有讀書習慣的人必定非常喜歡。因此劇情窩心，但又不造作。看畢，十足啃完一部短篇小說集。

因此，《紐約時報》精選專欄文章，編輯成書，每個小故事不過三到四頁，不一定由相遇說到別離，有時只是一個小小片段－或是在一夜情過後的早上，男生遲遲未有聯絡的早上、或是男生剖白自己一直未有結婚念頭，直到跟愛人出席了27個婚禮後，突然有種「要是是她的話，我可以」的感覺、又或是一位「30+」女生，失業又失戀，空閒時搭上大學男生，霎眼嬌的愛情，多年後回望卻別有一番領悟⋯⋯這等我們或不願跟人分享的小掙扎，卻每天每天影響我們的拉扯，它們都紮紮實實、以最直白的文寫書寫出來。

有別於一般的小說，無關揣測對方的心理，更多是如何自處，或單身或不，那些失敗、沮喪，瑣碎但光輝的一人時光。最可愛是，小故事後會補上作者簡短的個人介紹，大多都是不同範疇的成功人士，更顯那些字裏行間那些瑣碎的煩惱，原來那樣重要。

以下精選筆者非喜歡，卻又未有收錄在劇集中的故事：

「現代愛情」濃縮成一連八集，每集半小時的小故事，更邀來Anne Hathaway演躁鬱病人。（《Modern Love》劇照）

情人突然「已讀不回」：或許他是以冷漠 送我未來的人生

－《The Five Stages of Ghosting Grief》

有時候，好些煩惱，實在瑣碎得不敢跟人分享。就似「人如其食（You are what you eat）」，或許「人如其煩惱」也是真的。不免有些掙扎，你總會懷疑：要是為了這等瑣碎事煩惱，會不會表示了我也一樣瑣碎？

但《Modern Love》故事，就是瑣碎的小事與掙扎，簡單如－情人突然冷淡，作者盯着電話發呆，整整一個早上，丟了魂魄似地，梳洗到更衣，都想着為何情人突然失了蹤影。作者Rachel先是替對方找籍口－或許他太忙？或許他丟失了電話？一邊提醒：「我是一個現代的獨立女生，才不會為了一則短訊而苦苦等待。」另一方卻開始自我懷疑：「在心深處，我們都懷疑，我們是不是真值得喜愛。我們都有不負責任的時候、不想當媽媽、時時想得到別人的關心，卻不想關心別人⋯⋯」

傷春悲秋不一定負面，因為有時候我們確是從懷疑中得到答案，她寫：「要是他因為不喜歡我而已讀不回，真是那樣差嗎？可拍拖不是苛求一個乾淨版的自己。我也有很多不喜歡的事，如養狗、動作片、跑步⋯⋯卻沒有一件事是壞的。或許，他就是以『不回覆』，送我剩下的人生。」接着，她的電話又亮了起來。

《Modern Love》故事，就是瑣碎的小事與掙扎。（《Modern Love》劇照）

27個婚禮與一個葬禮的領悟：無人需要趕着結婚

－《Hear that wedding march ofter enough, you fall in step》

有關結婚的故事，很難說得不落俗套。筆者不時懷疑，結婚是一張紙，離婚也是一張紙，而這故事鮮有地令筆者覺得，撇除法律與利益，原來結婚可以這樣純粹。

故事作者是位男生，寫他結婚的經過，最特別是決定結婚的一刻－無關錢財與時間，就只是每個感動的小時刻。作者女友是一位獨立又堅強的女生，從不信這一套，更沒想過自己會結婚；而作者也自命浪子，從不覺結婚是一種需要。然而，在他與女友交往7年，一同出席27個婚禮後，他突然跟女友說：「要是你想要註冊，我可以；要是你不，那也很好。要是你想要婚禮，我我很樂意；要是你不，誰又需要呢？」女友開始時不明所以，明白過後卻大笑起來，爽快地答應了。

他寫道，結婚沒有一個重要的轉捩點，也沒有必要的條件，就只是一起生活中的拼拼湊湊，令結婚這回事，因她而變成一種需要。他寫：「就這樣吧。我還是不覺得結婚是快樂的唯一方法，也不覺得它能完整一個人，但我覺得在這一刻，於我們而言，這是對的事。」他的朋友打趣道，當他出席27個婚禮後，他終於要出席一個葬禮－向他的單身生活告別。而他也十分幽默地形容，不但不悲傷，就算是死，也是「Mercy Killing」。