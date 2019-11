Anne Hathaway劇集真人版：情人以讀不回　是以冷漠送你未來人生

時時會因為一本好小說,而跑去觀看相關的改篇電影;是次卻是鮮有地,因為十分喜歡劇集的對白與劇本,而追看原著小說。那就是在Amazon Prime上架的劇集《Modern Love》,劇集更邀來Anne Hathaway演躁鬱病人。毎集半小時,只有八集,意猶未盡,正好追看小說。

劇集《Modern Love》,由《紐約時報》的專欄改編而成,而專欄的文章也被編輯成書。(bookishmadeleine@instagram)

《Modern Love》「貼地」愛情專欄:不分男女 一個人瑣碎但光輝時光

劇集《Modern Love》,由《紐約時報》的專欄改編而成,把「現代愛情」濃縮成一連八集,每集半小時的小故事,更邀來Anne Hathaway演躁鬱病人。8種愛情,無關大是大非,不過小情小愛,不求完整的「起承轉合」,零碎的片段不刻意拼湊成一個的故事,更似是日常的拈拾與感動,簡約有力的文字化作對白,有讀書習慣的人必定非常喜歡。因此劇情窩心,但又不造作。看畢,十足啃完一部短篇小說集。

因此,《紐約時報》精選專欄文章,編輯成書,每個小故事不過三到四頁,不一定由相遇說到別離,有時只是一個小小片段-或是在一夜情過後的早上,男生遲遲未有聯絡的早上、或是男生剖白自己一直未有結婚念頭,直到跟愛人出席了27個婚禮後,突然有種「要是是她的話,我可以」的感覺、又或是一位「30+」女生,失業又失戀,空閒時搭上大學男生,霎眼嬌的愛情,多年後回望卻別有一番領悟⋯⋯這等我們或不願跟人分享的小掙扎,卻每天每天影響我們的拉扯,它們都紮紮實實、以最直白的文寫書寫出來。

有別於一般的小說,無關揣測對方的心理,更多是如何自處,或單身或不,那些失敗、沮喪,瑣碎但光輝的一人時光。最可愛是,小故事後會補上作者簡短的個人介紹,大多都是不同範疇的成功人士,更顯那些字裏行間那些瑣碎的煩惱,原來那樣重要。

以下精選筆者非喜歡,卻又未有收錄在劇集中的故事:

情人突然「已讀不回」:或許他是以冷漠 送我未來的人生

-《The Five Stages of Ghosting Grief》

有時候,好些煩惱,實在瑣碎得不敢跟人分享。就似「人如其食(You are what you eat)」,或許「人如其煩惱」也是真的。不免有些掙扎,你總會懷疑:要是為了這等瑣碎事煩惱,會不會表示了我也一樣瑣碎?

但《Modern Love》故事,就是瑣碎的小事與掙扎,簡單如-情人突然冷淡,作者盯着電話發呆,整整一個早上,丟了魂魄似地,梳洗到更衣,都想着為何情人突然失了蹤影。作者Rachel先是替對方找籍口-或許他太忙?或許他丟失了電話?一邊提醒:「我是一個現代的獨立女生,才不會為了一則短訊而苦苦等待。」另一方卻開始自我懷疑:「在心深處,我們都懷疑,我們是不是真值得喜愛。我們都有不負責任的時候、不想當媽媽、時時想得到別人的關心,卻不想關心別人⋯⋯」

傷春悲秋不一定負面,因為有時候我們確是從懷疑中得到答案,她寫:「要是他因為不喜歡我而已讀不回,真是那樣差嗎?可拍拖不是苛求一個乾淨版的自己。我也有很多不喜歡的事,如養狗、動作片、跑步⋯⋯卻沒有一件事是壞的。或許,他就是以『不回覆』,送我剩下的人生。」接着,她的電話又亮了起來。

《Modern Love》故事,就是瑣碎的小事與掙扎。(《Modern Love》劇照)

27個婚禮與一個葬禮的領悟:無人需要趕着結婚

-《Hear that wedding march ofter enough, you fall in step》

有關結婚的故事,很難說得不落俗套。筆者不時懷疑,結婚是一張紙,離婚也是一張紙,而這故事鮮有地令筆者覺得,撇除法律與利益,原來結婚可以這樣純粹。

故事作者是位男生,寫他結婚的經過,最特別是決定結婚的一刻-無關錢財與時間,就只是每個感動的小時刻。作者女友是一位獨立又堅強的女生,從不信這一套,更沒想過自己會結婚;而作者也自命浪子,從不覺結婚是一種需要。然而,在他與女友交往7年,一同出席27個婚禮後,他突然跟女友說:「要是你想要註冊,我可以;要是你不,那也很好。要是你想要婚禮,我我很樂意;要是你不,誰又需要呢?」女友開始時不明所以,明白過後卻大笑起來,爽快地答應了。

他寫道,結婚沒有一個重要的轉捩點,也沒有必要的條件,就只是一起生活中的拼拼湊湊,令結婚這回事,因她而變成一種需要。他寫:「就這樣吧。我還是不覺得結婚是快樂的唯一方法,也不覺得它能完整一個人,但我覺得在這一刻,於我們而言,這是對的事。」他的朋友打趣道,當他出席27個婚禮後,他終於要出席一個葬禮-向他的單身生活告別。而他也十分幽默地形容,不但不悲傷,就算是死,也是「Mercy Killing」。