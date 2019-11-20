楊丞琳《刪·拾 以後》首談異地戀孤單感：幸好李榮浩就是對的人

楊丞琳推出全新專輯《刪·拾 以後》，讀音上相似三十以後，記載了她於三十歲後的體悟，微妙的年齡數字也是對人生、青春期的總整理。該放下的回憶與將要面對的挑戰彷彿於三十歲以後漸變鮮明。 今年九月，楊丞琳成為了李榮浩的太太。在幸福的背後，原來她也曾因遠距離戀愛而感到孤單寂寞。

今年九月，楊丞琳成為了李榮浩的太太。在幸福的背後，原來她也曾因遠距離戀愛而感到孤單寂寞。（IG＠lironghao85）

一年365天，我有300天都是孤獨的。我們一個月平均見面3、5天，我最適合唱孤獨的歌。 楊丞琳

「在節日時等不到想念的人，其實比單身還要孤單。」

《刪·拾 以後》的主打歌曲《節日快樂》是由陳綺貞填詞與作曲的，講述在普天同慶的節日中，不是單身抑或是身邊有伴侶，孤獨感依然會悄然襲來。歌曲的構思其實是來自楊丞琳與李榮浩的遠距離戀愛，歌詞盡是空虛與孤單的情緒。楊丞琳於專輯的預購簽唱會中首度談及異地戀的痛苦：「一年365天，我有300天都是孤獨的。我們一個月平均見面3、5天，我最適合唱孤獨的歌。」

全新專輯《刪·拾 以後》，記載了楊丞琳於三十歲後的體悟。她早前更清空了個人Instagram為專輯作宣傳。（IG＠rainie77）

她表示自己一直經歷這種孤單感。有一年的聖誕聚會中來了很多朋友，大家都玩得很歡樂，但楊丞琳只覺厭煩，因為她希望在的人不在，她無法理解節日的意義。「遠距離戀愛需要自我調適，撐不過的就是受夠了，要給對方的踏實感。」

楊丞琳指自己是個知足的人，不管是感情或生活，我想要的只是一種安定踏實的感覺。（IG＠rainie77）

他不會花言巧語，但用行動證明，我是個很敏感的人，要給我驚喜很難，但他沒有讓我失望過。 楊丞琳

踏實感並不能單靠白話，何況李榮浩不擅長花言巧語。異地戀總伴隨著不能抗拒的孤獨，楊丞琳經歷的情緒李榮浩最清楚不過，所以他總會貼心地送上驚喜。

【按圖看】楊丞琳與李榮浩的甜蜜照：

有一次李榮浩曾騙楊丞琳要到深圳工作，當她回到家便發現梳化上堆滿一箱箱的器材，而最上層是綁著絲帶的盒子，打開後發現是一支專屬麥克風，當場感動落淚。楊丞琳立刻致電男朋友，但李榮浩並沒有接，只以短訊回覆「在車上」，然後便從房間中走出來，窩心的驚喜把連日來的屈委都一掃而空。

李榮浩於台灣小巨蛋開演唱會時，邀請女朋友楊丞琳擔任嘉賓，期間驚喜獻吻的一幕成為了熱話。（VCG）

異地戀需要雙方用心經營，楊丞琳慶幸彼此擁有維繫這段感情的默契。從最初作出選擇的那刻開始，便對未知的前路有著心理準備。剛好李榮浩就是那個「對的人」，讓她心裡感到踏實，孤獨感也隨之消失。

【按圖回顧蛻變歷程】今年是楊丞琳出道第二十年，當天的「可愛教主」已成回憶：