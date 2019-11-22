【性生活】9個不經意習慣推向「無性關係」：在床上取笑對方

關係要走得長久，除了靠溝通，也要有雙方都滿意的性生活。只是交往越久，「老夫老妻」的感覺越濃重，兩個人的關係似乎也漸趨平淡，不會再為對方花心思製造驚喜，甚至連甜言蜜語也懶得說。

雖然不會刻意討論，但事實上無性婚姻的數字比我們想象中還要多。根據《紐約時報》的報導，大概有15%的夫婦過去半年至1年從沒有過性生活。而在香港一直沒有正式統計調查無性婚姻的數字，只能從性治療師的口中聽到些端倪。結婚、拍拖不做愛，有人因為追求柏拉圖式戀愛，排斥肉慾，但大部份人是不知不覺間進入無性關係，卻不知緣由。

無性婚姻或關係其實很常見。（《老公那個進不來》劇照）

美國網媒《哈芬登郵報》（HuffPost）邀請性治療師分享9個把夫婦推向無性關係的徵兆，不妨看一下，找出你們性生活降溫的主因......

1.關係逐漸變得像室友

心理學家及性治療師Shannon Chavez坦言當夫妻的關係漸漸變得像室友，就會慢慢步向無性關係。新婚時，你們或許還會花點心思吸引對方，換一套可愛性感的睡衣，甚至噴一下對方喜歡的香水。但漸漸地，你可能只會穿自己覺得舒適的睡衣，不會在意自己的外觀。Shannon建議你可以把洗澡的時間延長一點，讓你的身心可以好好放鬆，自然也會更有意欲與對方親熱。

一起久了，兩人的關係宛如同屋主。（《紀念日》劇照）

2.你們不會再談論性

溝通對兩人的性生活而言很重要，性治療師Vanessa Marin坦言如果夫婦之間不再討論性事，性生活也可能因此減少。因為性的世界並沒有「心照」，只有交流討論才能讓你們更了解彼此在床上的喜好，增加雙方對性愛的滿意度，讓彼此都可以享受到性歡愉。

3.你避免與伴侶同時上床睡覺

如果兩人同時躺在床上，發生性行為的機率就會提高。性治療師Resnick Anderson表示如果你有意無意避免與另一半同時就寢，可能是你潛意識中想降低與對方發生關係的機會，或者想間接拒絕對方提出的性要求。他建議你可以先找出自己在性生活中覺得不舒服的原因，可能是對方缺乏性技巧，又或者因為外在因素，如環境或精神壓力，先找出源頭，就會更容易入手解決問題。

電視上的親熱場面會盡量避開。（《非分熟女》劇照）

4.你們避免一起看到電視上的親熱畫面

電視劇或電影中的親熱場面，往往可以燃起性慾望。加州大學洛杉磯分校醫學院精神病學副教授兼性治療師Kimberly Resnick Anderson坦言當夫婦一起看電影或電視時，會刻意迴避親熱場面，因此覺得尷尬或羞恥，間接暗示你們的性生活出現問題，或者是你覺得和對方發生性行為很羞恥。所以Kimberly建議兩人可以直接提出自己的心事，坦誠才是解決問題的第一步。

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