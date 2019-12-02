45歲周迅屢傳婚變　節目坦承婚姻感不安：樂觀外殼是悲觀到底反彈

周迅與高聖遠在2014年結婚後，屢屢傳出婚變的傳聞，兩人長期分隔異地，加上文化背景不一，因此大眾並不看好兩人的關係。然而，周迅一概不回應，在人前總是堅強獨立的她選擇默默承受這些謠言。

最近，周迅參加內地真人騷節目《奇遇人生》第二季，與台灣藝人阿雅到日本入住當地民宿，並且了解屋主夫婦二人的愛情故事。她被兩人的愛情故事所感動，罕有地在鏡頭面前流露自己的愛情觀和脆弱的一面。

周迅與阿雅一起到日本入住當地民宿。（《奇遇人生》節目截圖）

不能複製完美愛情

堅強的周迅在節目中頻頻落淚，全因民宿屋主夫婦相濡以沫的感情啟發了她。男屋主幸貞和妻子道子透過相親認識，婚前沒有太多交流，見面第三次已經是在兩人的婚禮上。阿爺年代的愛情，盲婚啞嫁，卻比現代愛情更堅韌、更長久。患上阿茲海默症的幸貞，早已忘掉了自己的妻子，因為長期需要人照顧，所以入住了當地的安老中心。周迅跟着道子探望幸貞，當她看到道子默默陪伴忘掉了自己的丈夫，聽他唱歌，她紅了眼眶，坦言「很難受」。她無法想像應該如何面對徹底忘掉甜蜜片段的伴侶，感歎道「當一個人連回憶都沒有的時候，是甚麼呢？」

堅強的周迅在節目中一度落淚。（《奇遇人生》節目截圖）

平日強悍的女強人也終於在鏡頭下透露她的脆弱，她自問自答地道「你問我相信愛情嗎？我相信。」、「但你說我有沒有不安全感？我非常有！」看着這對老夫婦，想着當自己與伴侶走到老時，面對疾病和逆境，又是否可以仍如婚禮誓詞般，深愛着、支持着彼此呢？而她也拿自己父母的婚姻做例子，「我的父母，我覺得他們也是非常幸運的。走在一起也是，一生一世、一輩子的那種。所以我從小對婚姻的觀點，是那樣子的。我覺得婚姻一定是美好的。」然而，長大之後才發現，愛情不可能完美複製，碰上挫折，只能靠兩人解決。

周迅自言很悲觀。（《你好，之華》劇照）

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學會樂觀不要忙着悲傷

周迅2014年與高聖遠結婚，雖沒有明言與丈夫之間的關係，但言語間也仿佛能感受到她的煩惱。她自言「其實我是一個悲觀的人。」或許正因如此，長時期的遠距離戀愛自然讓她感到不安。當她看到比自己更辛苦的道子婆婆，自然好奇對方為何可以如此豁然面對丈夫的病。

她笑言「雖然他全都忘記了，但他很快樂，所以也不是很悲傷的事。」幸貞伯伯雖然有病，仍能行得走得，保持樂觀本性，常常笑着唱歌，偶爾還會對着道子唱情歌。看着所愛之人幸福快樂地活着，對道子而言就是最重要，何況「即使我丈夫忘記了，我們還是會記得那些事，這就足夠了。」

記憶消逝了，愛不變。（《奇遇人生》節目截圖）

內斂的日本夫婦從未對過彼此說我愛你，在拍攝大合照的時候，道子主動對幸貞說了一句「我愛你」，幸貞笑着說自己高興得要流淚了，人老了，許多事情都忘記了，卻由始至終沒有忘掉愛。周迅坦言在日本的這幾天是人生的轉捩點，讓她明白樂觀很重要。「當他們面對這麼不好的事情發生時，真的看到因為樂觀，這個家才沒有破破散散。」

不論對愛情，還是對人生，忙着悲傷永遠也不能享受其中。