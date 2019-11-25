第56屆台灣金馬獎於早前（23日）舉行，《返校》今年獲金馬獎12項提名，終奪最佳新導演、最佳美術設計、最佳改編劇本、最佳視覺效果和最佳原創電影歌曲，共五個獎項。 一套在台灣一上映便掀起熱潮的電影，票房目前累積共2.58億新台幣（約6,635萬港元），改編自恐怖遊戲的同名台灣電影《返校》。經多番阻撓，終於將在12月5日在香港上映，暫時只有6間戲院安排場次，因而有指因故事提材敏感，院商自我審查，不敢排片。往往愈禁，便愈想看，你準備好進入一個禁戀時代了沒？

《返校》以台灣戒嚴時期為背景的故事。（《返校》劇照）

比鬼魂更可怕的世代…

《返校》以台灣戒嚴時期為背景，一個充滿禁忌的時代，為反共防諜，控制人民思想，禁止私自結黨，當時提倡人民告密檢舉匪諜，連閱讀課外書籍都可能成為判死刑的開始。

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故事發生在1962年的翠華中學，充斥着白色恐怖，駐校軍官鼓勵學生舉報。老師張明暉與殷翠涵組織了地下讀書會研讀禁書；高二男生魏仲廷意外被高三女生方芮欣發現禁書，但裝作無事；方芮欣與張明暉展開師生禁戀。有天，方芮欣在學校醒來，發現學校變成荒涼鬼域，愛人張明暉也消失了，軍官追魂清算，殺戮學生，她要是想不起學校的事情，便不能離開校園，無限輪迴，最後殷翠涵問方芮欣：「你是忘記了，還是害怕想起來？」，真相開始浮現。

（以下有劇透成分）

方芮欣與老師張明暉發展師生戀。（《返校》劇照）

女生追求愛情，釀成大錯：「要是他不在就好了。」

方芮欣是一位成績優異的學生，外貌清純，出身公務員家庭，典型「乖乖女」，可惜父親發生外遇，從此家無寧日，更出現家暴，方非常壓抑，也讓她在校內表現異常，因而得來輔導老師張明暉關心，隨著時間相處，二人產生情愫，在喘不過氣的世界，張就像方的救命草，她在張身上找到快樂、安全感，但因為父親關係，她對張明暉非常着緊，害怕出現背叛。

魯迅與許廣平、胡適與徐芳都是「師生戀」的佼佼者，自由戀愛，可惜在戒嚴時期變得步步為營，對方更是組織地下讀書會的人，統統成為了他們愛情失敗的導火線。

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因為搜查嚴密了，讀書會身邊的人隨時也會受牽連，為了保護方，張接受殷老師建議決定與方保持距離，方卻以情人為了殷而放棄自己，所以決定供出讀書會的存在，希望殷會因而消失，自己便能與張長長久久，可惜她不知張也是讀書會的人，並連累其他同學。

她好不容易找到生活重心，加上正值青春期，第一次感到愛情的力量，卻要再一次面臨失去，萌生妒忌之心，決定採用激進的做法。

他們都成為極權政府下出產的其中一個悲慘故事。

樹葉有愛時，便化成花朵。花朵敬拜，結出果實。埋在地下的樹根使樹枝產生果實，卻並不要求什麼報酬。 泰戈爾

方芮欣與魏仲廷都出現在變成荒涼鬼域的學校。（《返校》劇照）

我們都要為自己做過的事負責：只有面對才是唯一出路？

方芮欣之所以存在如鬼域的學校，是因為她面對不了自己，最後選擇自殺，來到一個虛構的學校不斷輪迴，當她想起她做過的事，她決定幫助還有一口生存氣息魏仲廷離開鬼域，是愧疚，也是正視了自己的錯誤。

魏仲廷身負重任，決定供出事實，換來一條命，兌現張老師的遺願：「總得有人活下去，記得這一切有多得來不易。」

白鹿予水仙：今生無緣，來世再見。致自由。 張明暉

別以愛之名，將自己困在猜疑苦戀間輪迴？



張明暉知道不完全錯在方芮欣，而是體制。保護學生、愛人是他的責任，前人不求回報，只求你會因為他，生命中會有些轉變，成為堅持下去的動力。

電影情節沒錯是恐怖片，但人生真正的恐懼不在於聲效畫面而在輪迴。不停的在荒廢校園輪迴，不只是情節，我們困在苦戀當中，在猜疑與妒忌之間，難道又不是輪迴。方芮欣因為猜疑，將張明暉置之於絕境，甚至牽連更多的人，以至自己也萬劫不復。人生中情節未必如此誇張，但那份不安一直的輪迴，又真的有分別嗎？

離開輪迴的方法只有一個，在鑄下更多遺憾之前，放下自己的心魔，放寬心成全你所愛的人。成全不代表必然走向分手，但結果也未必不盡如人意。但要是真的愛他，為何你會猶豫／懷疑？