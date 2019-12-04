質問前度為何分手講時機？編輯實測《29道分手問題》結果令人意外

要是你有機會，問前度任何問題，你會問甚麼？ 分手的方式很多，內容卻大抵一樣，不外乎不再喜歡，於是決定及早離場。轉身離開，做個獨立自主的女生，對前塵不再過問，重新努力做人，那只是小說情節，亦舒筆下那種；大多女生，午夜夢迴，似羅得的妻子，忍不住回頭，馬上化成鹽柱，哭成淚人兒，硬要跟自己過不去。

編輯Sarah決定一解當年的疑問，而對方也一口答應。她寫：「雖然同事們看到我地問題不禁『打冷震』，但現在我有所有答案了，證明了當年他真的因為《迷上癮》而跟的分手的。」（《Love, Rosie》劇照）

可是，倘若介意，何不便誠實地承認？或許，躊躇一陣子，糾結一會兒，給自己一點時間，好好作結，才是日後走得更理直氣壯的理由。美國女性媒體編輯Sarah Raphael就寫了一篇文章，令筆者大感佩服，列出她向分手8年的男友列出29道問題，原來時間不一定可以解答所有疑惑，還是直接問比較好。

給前度的29道問題 同事光看都「打冷震」？

在8年前的情人節，Sarah跟一4年的男友捧着她最愛的蛋糕接她下班。二人一起回家看《迷上癮》（Requiem for a Dream）後，就分手了。7年間，她也不斷拿《迷上癮》來開玩笑，指因為情節太黑暗，於是男友要跟她分手。因為，在她的角度來看，所有事情都很正常，直到分手的那一刻。她似大多數被拋下的人，問：「是你愛上別人了嗎？是你悶了嗎？」所有答案都是「不」，他只是說他感覺不一樣了。於是煎熬就開展了，她開始自我懷疑，是不是忽略了某些細節？他是不是跟公司那女生出軌了？

直到今天，他們都另結新歡了，有時候也會閒聊。而Sarah決定一解當年的疑問，而對方也一口答應。她寫：「雖然同事們看到我的問題都不禁『打冷震』。」

以下節錄她與前度的問答：

+ 20 + 19 + 18

前度大方回答所有問題，雖然已成過去，不能改變，但Sarah寫：「至少現在我有所有答案了，證明了當年他真的因為《迷上癮》而跟的分手的。」

這堆問題原來不適合在分手時問？

這堆問題，或有意義，或沒。不過，或許人生不似看電影看書，很多時候我們只能得知故事的一半，對於求知欲特別旺盛、特別執着的人來說，確是一種煎熬。要不，待時間把不甘心蒸發；要不，待時間讓我們夠心平氣和與智慧，接受過氣情人把故事的下半說完，也算是另一種圓滿。

根據心理學博士Jill P. Weber在《今日心理學》撰文建議，分手的第一誡，一定是斷絕來往。

那些在腦內打轉的說話，說出來了大多會令人後悔不已，因此再多的說話要不就是會引起更多的爭吵，要不便是令自己更為焦慮。斷絕來往就是最好的療傷。因此，29道問題，既是要問，也起碼等個三、五、七年吧。

參考資料：Psychology Today, Refinery 29