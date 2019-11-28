雞排妹單身公開承認固定「親密對象」：每月見2次　成年人很正常

台灣藝人雞排妹（鄭家純）在2012年為雞排店擔任代言人，因為身材姣好而一炮而紅，繼而進軍演藝圈，多次推出性感寫真集。

雞排妹當年憑炸雞排影片爆紅。（影片截圖）

她學歷不高，也沒有過人才藝，當世人都為她貼上「波大無腦」的標籤，放長雙眼看她在演藝圈中站不住腳。她卻讓眾人跌碎了眼鏡，近年衝出台灣，到日本演藝圈發展，過去多次就女性議題發表意見，早已力證雞排妹雖然讀書不多，卻絕對不是腦子空洞、言之無物。

坦白承認有固定「親密​對象」

最近，她接受台灣媒體《鏡週刊》訪問，再次說出「驚人」的言論。入行7年，寫真集慰藉過無數宅男的心，她依然保持單身。雖然因為工作關係碰到不同男性，卻始終找不到適合的另一半。然而，她坦然在媒體前承認自己有固定的「約會對象」，一個月會見面1、2次，兩人的關係不僅是「好朋友」，更直言兩人有「親密關係」。「成年人有這個（性）生活很正常吧！」不過她也笑言近來工作太忙，和對方見面時也只是單純吃頓飯。

雞排妹鄭家純。（雞排妹ili鄭家純Facebook）

對感情不會過份「嚴肅」

她也解釋道自己對感情的態度不會太過「嚴肅」，也沒有結婚的打算，直言沒有陪伴的需求，一個人也可以過得很好。她又坦言自己對另一半要求很高，所以寧願單身也不戀愛，以免傷害到彼此，因為一旦覺得對方不適合，要分手的時候也很「難搞」。此言一出，大眾難免嘩然，雖然這樣的「純肉體關係」在社會上早已存在，但似乎也只是偷偷摸摸地存活在夜場之中，雞排妹不諱言地誠實道出，想必又會惹來「傷風敗德」的質疑。

點擊看她過去對社會議題的關注：

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誠實面對性慾是「罪」？

我們不能接受這種單純的肉慾關係也是人之常情，當中除了涉及道德考量，還有性與愛那種密不可分的關係。撇除道德上的爭議再思量雞排妹這一番分享，其實她不過是誠實面對自己的性慾。而在這個口說開放，內心保守的社會中，誠實地面對性慾仿佛也是「罪」。身邊不少女性即使對著伴侶坦承自己有性慾時，有意無意都會帶有一絲「羞恥感」，因為自覺是個放蕩女子。而當女生無意中發現男朋友看成人影片時，自然反應就是直斥對方「噁心」、「鹹濕」。縱然你心底裏覺得有性需要正常不過，卻總是覺得難以開口。當我們漸漸壓抑自己的需求，不能坦白地說出「其實我想要」或「其實我不想要」，伴侶永遠只能「靠估」，自然難以發展一段健康的親密關係。

雞排妹經常發表「出位」言論。（雞排妹ili鄭家純Facebook）

雞排妹入行7年，出版過5本寫真集，不算多產卻讓人驚喜:

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當我們都覺得雞排妹語出驚人時，她也不過是比大眾「坦率」一點，誠實地面對與生俱來的性慾望。這是她一如過往的作風，總是戳破主流社會的盲點，為那些不合理的污名化標籤辯解。大胸等於無腦？雞排妹用自身打破了這個刻板印象。