第一次約會應做什麼　「睇戲晚飯直落」研究指衰硬　最佳時間是？

第一次約會，你會選擇什麼時間？初次約會理應希望增加對方好感，看看雙方於其後能否有下文。 不過，原來約會時間也會影響你給別人的印象，甚至是扭曲整個事態發展？

第一次約會，你會慣性選擇於傍晚時份看戲、吃晚飯嗎？（《500 Days of Summer》劇照）

大部份人的第一次約會模式，都離不開於傍晚時份看戲、吃晚飯，有指是因為初次約會的大家對對方仍不是十分熟悉，甚至帶點擔心的心情應約，於是安排會面過後先看戲再一起共度晚飯，看戲的目的也是為了增加大家的話題，好讓大家於晚飯時可談論剛才的電影劇情，甚至能延伸至自己的價值觀等話題。

原來約會時間也會影響你給別人的印象，那最佳約會時間又是何時？（《明天，我要和昨天的妳約會》劇照）

最佳約會時間或在早上？

有部份人會同意這個約會方式，亦有部份人未必同意，亦會認為第一次約會通常大家都不熟落，那為何要跟一個比陌生人好一點的人一見面就要困在一個黑漆漆的環境下，坐在一起看着同一個螢幕呢？友人曾笑說，如果一開始就直接吃飯能更直接了解對方，最好更是選擇中午時份，因為一旦認為對方不適合，也能盡早逃之夭夭，為何還要浪費自己約兩小時的時間再看一場電影？

對此，或許每個人的想法也不一樣，不過美國哈佛大學教授兼行為學家Francesca Gino卻指出避免晚上進行第一次約會也不失為一個好主意，亦建議大家可將約會時間定於早上。

或許改成早上約會，雙方都會更投入。（《Doctors》劇照）

越晚越無精力應付約會

Francesca Gino曾於美國雜誌《Scientific American》上撰文，指因人類會於零晨時份睡覺，大腦會於這時間休息，故早上時份會感到精神而且有足夠的能量應付各種事情，但隨著時間的推移，大腦會開始踏入勞累狀態，令所作的行為亦會跟隨大腦而調節，變得沒精力、注意力降低、反應亦比較慢；換言之，即是當約會對象與你說話時，也極容易因為專注力不足而冷淡了對方，更有可能因為心情不佳的關係不自覺挖苦對方，或說錯一些令人難受的說話，容易留下壞印象，影響下次約會的機會。

美國哈佛大學教授兼行為學家Francesca Gino建議相約的時間越早越好，也可相約對方吃早餐。（Vcg.com）

First Date由晚飯變成早餐更好

Francesca Gino亦於文章中提出了一些研究再次證明早上與晚上做事的分別，當中就有一項來自西北大學Kellogg商學院和倫敦商學院就美國一所商學院MBA招生的數據調查，其調查的原意是希望得知面試時間會否影響招生人員對申請人的評價。發現面試時間越晚，招生人員對申請人的發問時間亦會縮短，例如招生人員會對早上面試的申請人詢問較多問題以深入了解他們是否適合，但因感到疲勞的關係，對於較晚面試的申請人則不太想花時間了解，從而對他們的評價亦較差，證明時間確實會影響人的行為，但大家都不會發覺得到。

如果是第一次約會，Francesca Gino則建議相約的時間越早越好，可以的話亦可相約吃早餐，早上時份頭腦清晰，再配上一杯醒神咖啡，對答表現絕對會更加好，說不定還會有下次約會機會呢。

第一次約會除可相約於早上，亦千萬要注意自己的言行舉止。以下是美國心理學家Guy Winch於《今日心理學》撰寫的約會禁忌：

（資料來源：Scientific American, 《今日心理學》）