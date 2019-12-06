9個習慣影響性愛高潮　婦科醫生：常穿高踭鞋、整天坐着皆是元兇

對女生而言，高潮是種神秘莫測的感覺，因此有些女生縱然經歷過高潮也無法形容感覺如何。有些女生嚐過高潮的滋味而不自知，但原來大部分女生都不能輕易感受這種感覺。

性生活不融洽可能會影響兩人關係。（《非分熟女》劇照）

根據美國醫療中心Cleveland Clinic中專治女性疾病的醫生Holly L.Thacker指出，只有大概10%女性容易達到性高潮，而其餘80-90%的女性都無法通過性交直接達到高潮。性生活和愛情一樣都需要花點心思經營和磨合，一些忽略了的小細節足以影響你們之間的親密關係。綜合外國媒體的報導，以下９個因素可能會導致女性無法達到高潮。

1.親熱前忘記小便

不少人都知道親熱過後去廁所，可以預防尿道感染。性治療師Kat Van Kirk建議下次不妨在親熱前也先小便，可以讓你更容易感受到性愉悅。當你們的膀胱飽滿時，會難以達到性高潮。因為注意力難以集中，滿腦子只會想着「我想去廁所」以及害怕自己會突然失禁。因此下次親熱前，不妨先小便。

2.一整天都坐着

大部份辦公室工作的女生都是一整天坐着，原來不只會致肥，還會影響性高潮。Kat Van Kirk指出一整天坐着會讓盆骨肌肉收縮，導致盆骨肌肉疼痛，讓性高潮更加困難。她建議在工作期間，每隔半小時至一小時移動一次，最好可以進行深蹲動作，讓盆骨肌肉可以放鬆一下。

不少女生都整天坐着工作。（《我要準時下班》劇照）

3.常穿高踭鞋

女生穿高踭鞋看起來體態會更美，外觀漂亮卻不舒適，同時也會減低女生性高潮的機會。紐約綜合婦科診所（Holistic Gynecology New York）創辦人Eden Fromberg醫生表示常穿高踭鞋會讓腰肌（Psoas Muscle）變形，從而影響到盆骨肌肉、生殖器等的神經和肌肉。她坦言「如果你的腰肌因為長期穿高踭鞋而變得緊縮，它們便無法傳遞高潮一定要有的喚醒信息。」

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參考資料：Cleveland Clinic、Woman’s Day、US National Library of Medicine National Institutes of Health