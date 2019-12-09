45歲林志玲婚後將淡出娛樂圈　遇真愛前　曾被渣男拖拉自信全失？

45歲的林志玲與日本組合EXILE的成員AKIRA於今年6月結婚，婚後一直甜蜜放閃，恩愛程度羨煞旁人。作為台灣「第一名模」的林志玲，過去還涉足戲劇、電影，在觀眾面前呈現多變的面貌。她努力了二十年換來的工作成就和名氣，放下時卻格外瀟灑。

日前，林志玲接受大陸傳媒《中國新聞周刊》訪問時坦言，其實早在2010年，她已經萌生退出演藝圈的念頭，不過當時工作機會不斷，才暫時放下這個想法。如今她踏入人生新階段成為人妻，她也下定決心實現多年前的願望，「我現在要專心把自己的人生，包括我的家庭、慈善事業經營好，我就無怨無悔」，並且坦言「如果鎂光燈現在就關掉了，該下舞台了，我充滿感謝，深深一鞠躬。」

林志玲日前明言希望減少幕前工作，專注家庭。（IG@chiling.lin）

堅強外殼脆弱靈魂

猶記得，林志玲宣布結婚時，有些粉絲送上真誠祝福，但有些粉絲仍然慨歎新郎不是離離合合多年的言承旭。兩人自2002年開始傳出緋聞，雖然兩人始終沒有親口認愛，但林志玲2005年在大連拍廣告墮馬時，言承旭立即放下工作到當地探望。只是多年兩人的戀情一直如幻似真，2017年被傳媒拍到一起健身，傳出「世紀復合」。然而，林志玲始終沒有選擇旁人眼中的「命定戀人」，外表堅強的她曾經在《奇葩說》哭着憶述過往「被分手」的經歷，「由於當時男方是在沒有說清楚之下分手，讓我長期處在一個莫名的恐懼、傷害中，每天以淚洗面，甚至因此對自己失去信心，想着為什麼會這樣對我？」一番話盡現林志玲脆弱敏感的一面，雖然她沒有明言，但不少觀眾猜測她說的就是言承旭。

言承旭與林志玲緋聞傳了十多年，卻一直沒有結果。（VCG）

她在去年終於下定決心斬斷這段舊情緣，公開說自己目前單身。而約一年多後，她宣告自己找到終身伴侶，如今，她說要為了專注家庭而淡出娛樂圈。旁觀者眼中，或許始終不明白AKIRA的魅力，尤其兩人的關係一直被稱女尊男卑。林志玲接受台灣版「Vogue」時談起決定結婚的瞬間，去年她的祖母離世，摯愛離開自己，日間裝作堅強面對人群，夜晚情緒來襲，在最脆弱的時候，她腦海中只有AKIRA。打電話給對方大哭睡去，然後迷糊醒來時，對方仍未收線，還能答她一句「我在這裏」。隔着電話，對方也彷如在旁邊，當時林志玲心中已經認定「就是他了」。她甘願為他放下超級名模的名銜，成為平凡不過的主婦，因為，她知道他永遠都不會離開，不會忽然消失，她不再需要用工作填滿自己的孤獨感。

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愛情是種遇見 人生如是

拍拖半年，兩人就許諾終生，步入教堂；前一段情糾纏十多年，卻沒有結果。林志玲如此形容兩人的緣分，「過往曾經，我對婚姻一直充滿着憧憬，有各種的想像，然而在決定兩人攜手共度未來時，我突然發現愛情，它不能準備、不能等待，它是一種遇見，它應該來到的時候，它就會如期而至。」

其實人生也如是，十多歲初出茅廬的時候，她覺得打拼事業就是自己的一生，愛上漂泊浪子也不介意等，即使蹉跎了青春也不要緊，那時候的愛情很轟烈卻也很苦。而45歲的她，發現原來安定感最珍貴。於是林志玲選擇了那個讓自己安心的AKIRA，看淡名利，選擇放棄演藝事業，專心管理自己的慈善事業。人生上的轉變也是種遇見，時候到了，它也會如期所至，初時或許會有點不安、害怕，但只要忠於本心，便無悔。