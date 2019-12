2019年最轟動「偷食事件」盤點　不幸遇上渣男　正宮該如何應對？

女人一生中總會遇到幾個渣男?感情關係中若發現對方「偷食」,或者做出「越軌」行爲,絕對會讓感情遭遇嚴重危機。雖然這是一件令人難以接受的事,但是女生們也應該嘗試去學習該如何去面對問題。在充滿各種誘惑的娛樂圈中同樣是「渣男無數」,處理感情不當的現象已經屢見不鮮。現在就來回顧一下,2019年圈中那些最轟動的「偷食事件」。

Junstin Timberlake與合作女星狀甚親密?

I drank way too much that night and I regret my behavior. Justin Timberlake

Junstin Timberlake日前被爆偷食。(justintimberlake@IG)

曾被大家當作愛妻成癡的美國歌手Justin Timberlake與妻子Jessica Biel,育有一個可愛的兒子。兩人譜寫的愛情故事已超過11年,Justin無論在公衆場合還是私下被跟拍,與妻子Jessica一直表現得非常恩愛,Justin在個人IG賬號上也經常曬與家人的幸福合照。

Justin與妻子甜蜜合照。(justintimberlake@IG)

衆人以爲的「愛妻號」近日卻被媒體偷拍到與合作新片《Palmer》的非裔女星Alisha Wainwright有親密的互動。兩人被抓拍到在露台上有親熱行爲,期間Justin握住Alisha的手,而Alisha也有把手放在Justin的大腿上。一系列照片在網上瘋傳,也讓Justin的愛妻形象一夕盡毀。

為平息風波Justin不得不在IG上發出道歉聲明,承認自己酒後行爲不當,並表達悔意,但强調自己與拍檔之間沒有發生任何關係。也爲將自己的妻子與家庭處於如此尷尬之境而感到抱歉。

Justin Timberlake完整道歉聲明:

Justin與愛妻相戀年數已超過11年。(justintimberlake@IG)

「安心事件」

我這刻是沒有了靈魂 許志安

許志安與黃心穎偷食事件令全城譁然。(andyhuichion@IG)

許志安與黃心穎在車上親密舉動全部被攝錄下來。(jacquelinebwong@IG) 曾轟動一時的許志安與黃心穎在車上的「安心偷食事件」,被爆出後一時之間在全城鬧得沸沸揚揚,事件火頭更燒到雙方伴侶馬國明和鄭秀文的身上,四人成爲全城矚目焦點。事關許志安與黃心穎在車廂後座激吻以及其他親密舉動,長達10多分鐘的影片被偷拍流出,兩人出軌事件也被曝光,許志安也被網民冠上「賤男」封號,黃心穎也被封殺演藝事業大受影響。

鬧出偷食風波後,許志安舉行記者會向大衆道歉,對自己家人、朋友、Sammi和她的家人表達歉意。記者會上許志安聲淚俱下,他提到自己當晚飲醉酒後「做了一件不可彌補、不被原諒的事」,說自己「是一個大惡人」、「很錯 很討厭 很惡心」、「我是一個壞了的人」。

網民一邊討伐許志安,一邊擔心許志安太太鄭秀文的狀況,兩人在14年結爲夫妻,而衆人也見證住他們分分合合、充滿波折的愛情故事。鄭秀文16歲遇見許志安,與他情感糾葛長達30年,最終能夠認定彼此是生命中的「唯一」,正當衆人以爲「有情人終成眷屬」,卻發生「安心事件」讓人唏噓。

許志安在IG上的道歉聲明:

打從我16歲認識這人,冥冥之中我們就成了彼此生命之中的一個守護者,這20多年,我們雖不歷劫過大災大難,但事實也共同度過了很多人生高低起跌和悲喜,來到今天,愛情變了情誼,我珍而重之。 鄭秀文

鄭秀文與丈夫許志安仍維持婚姻關係。(sammi_chengsauman@IG) 曾經經歷過抑鬱症以及情緒低谷的鄭秀文,反而選擇以正面的態度去面對老公許志安出軌事件,她談到這是他們夫妻兩人共同遇到婚姻中的重要一課,而她也選擇不放棄自己,不放棄對方,一起重回正軌。鄭秀文堅强又正面的回應,得到衆多網友的祝福,同時也讓我們看見一個女人即使經歷巨大磨難,仍然能散發出溫暖又强大的力量。

鄭秀文回應「安心事件」:

張致恆處處留情

我講大話欺騙其他女生,說她用小孩威脅我和她結婚 張致恆

Boyz成員張致恆被爆出一腳踏多船。(stevencheung@IG)

香港男子組合Boyz成員張致恆在IG上曬出與未婚妻雯雯合照,公開婚訊並留言:「感恩 我們將踏入人生另一階段 謝謝妳」。誰知一番言論引出張致恆多個秘密女友現身,甚至是被揭發「一腳踏五船」!

張致恆在IG上宣佈與未婚妻雯雯的婚訊。(stevencheung@IG)

原來張致恆與模特兼演員的梁皓恩(April)感情一直未斬纜,而她一直被蒙在鼓裏以爲自己是「正印」。得知張致恆要結婚而且身邊對象竟然不是自己後,April在張致恆照片下留言欲討回公道,而留言又引出其他受害者表示自己都被張致恆欺騙感情。負面新聞讓他的演藝生活受到重創,一時之間衆叛親離。

多名「女友」紛紛留言質疑張致恆玩弄感情:

張致恆一連PO出多個道歉文:

我既然選擇得同呢個人結婚 無論發生咩事我都一定要陪佢行落去 雯雯

張致恆與雯雯在9月結婚。(stevencheung@IG) 事情發生後,未婚妻雯雯仍然選擇與張致恆繼續走下去,她説道最重要的是兒子成長,希望衆人可以給張致恆一個機會盡責任陪伴bb成長。張致恆與雯雯在9月終於「拉埋天窗」結婚,婚後兩人也不斷在社交平台上曬出幸福家庭照,粉絲也希望張致恆能夠一洗有著混亂感情生活的花花公子負面形象,能夠盡責照顧家庭。

事件曝光後雯雯在IG吐露心聲:

面對男方偷食應該怎麽做?

面對男方偷食,鄭秀文和雯雯都表現出堅强的一面,雖然這是一件對任何人來説都很難接受和面對的事情,但是在不得不面對問題的情況下,女生們也可以參考一些方法緩解自己的痛苦和調整心態。

在發現男方「偷食」後,女生應該要做的7件事:

