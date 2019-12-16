2019年最轟動「偷食事件」盤點　不幸遇上渣男　正宮該如何應對？

女人一生中總會遇到幾個渣男？感情關係中若發現對方「偷食」，或者做出「越軌」行爲，絕對會讓感情遭遇嚴重危機。雖然這是一件令人難以接受的事，但是女生們也應該嘗試去學習該如何去面對問題。在充滿各種誘惑的娛樂圈中同樣是「渣男無數」，處理感情不當的現象已經屢見不鮮。現在就來回顧一下，2019年圈中那些最轟動的「偷食事件」。
Junstin Timberlake與合作女星狀甚親密？
I drank way too much that night and I regret my behavior.
Junstin Timberlake日前被爆偷食。（justintimberlake@IG）
曾被大家當作愛妻成癡的美國歌手Justin Timberlake與妻子Jessica Biel，育有一個可愛的兒子。兩人譜寫的愛情故事已超過11年，Justin無論在公衆場合還是私下被跟拍，與妻子Jessica一直表現得非常恩愛，Justin在個人IG賬號上也經常曬與家人的幸福合照。
Justin與妻子甜蜜合照。（justintimberlake@IG）
衆人以爲的「愛妻號」近日卻被媒體偷拍到與合作新片《Palmer》的非裔女星Alisha Wainwright有親密的互動。兩人被抓拍到在露台上有親熱行爲，期間Justin握住Alisha的手，而Alisha也有把手放在Justin的大腿上。一系列照片在網上瘋傳，也讓Justin的愛妻形象一夕盡毀。
為平息風波Justin不得不在IG上發出道歉聲明，承認自己酒後行爲不當，並表達悔意，但强調自己與拍檔之間沒有發生任何關係。也爲將自己的妻子與家庭處於如此尷尬之境而感到抱歉。
Justin Timberlake完整道歉聲明：
Justin與愛妻相戀年數已超過11年。（justintimberlake@IG）
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「安心事件」
我這刻是沒有了靈魂
許志安與黃心穎偷食事件令全城譁然。（andyhuichion@IG）
許志安與黃心穎在車上親密舉動全部被攝錄下來。（jacquelinebwong@IG）
曾轟動一時的許志安與黃心穎在車上的「安心偷食事件」，被爆出後一時之間在全城鬧得沸沸揚揚，事件火頭更燒到雙方伴侶馬國明和鄭秀文的身上，四人成爲全城矚目焦點。事關許志安與黃心穎在車廂後座激吻以及其他親密舉動，長達10多分鐘的影片被偷拍流出，兩人出軌事件也被曝光，許志安也被網民冠上「賤男」封號，黃心穎也被封殺演藝事業大受影響。
鬧出偷食風波後，許志安舉行記者會向大衆道歉，對自己家人、朋友、Sammi和她的家人表達歉意。記者會上許志安聲淚俱下，他提到自己當晚飲醉酒後「做了一件不可彌補、不被原諒的事」，說自己「是一個大惡人」、「很錯 很討厭 很惡心」、「我是一個壞了的人」。
網民一邊討伐許志安，一邊擔心許志安太太鄭秀文的狀況，兩人在14年結爲夫妻，而衆人也見證住他們分分合合、充滿波折的愛情故事。鄭秀文16歲遇見許志安，與他情感糾葛長達30年，最終能夠認定彼此是生命中的「唯一」，正當衆人以爲「有情人終成眷屬」，卻發生「安心事件」讓人唏噓。
許志安在IG上的道歉聲明：
打從我16歲認識這人，冥冥之中我們就成了彼此生命之中的一個守護者，這20多年，我們雖不歷劫過大災大難，但事實也共同度過了很多人生高低起跌和悲喜，來到今天，愛情變了情誼，我珍而重之。
鄭秀文與丈夫許志安仍維持婚姻關係。（sammi_chengsauman@IG）
曾經經歷過抑鬱症以及情緒低谷的鄭秀文，反而選擇以正面的態度去面對老公許志安出軌事件，她談到這是他們夫妻兩人共同遇到婚姻中的重要一課，而她也選擇不放棄自己，不放棄對方，一起重回正軌。鄭秀文堅强又正面的回應，得到衆多網友的祝福，同時也讓我們看見一個女人即使經歷巨大磨難，仍然能散發出溫暖又强大的力量。
鄭秀文回應「安心事件」：
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這次 ,是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間, 我們共同經歷情緒起伏, 我們也就事件詳談很久很深 . 這是夫妻二人之間的一課, 也是往後婚姻路上學習到的一課. 我們在婚姻中走進更深處, 婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖, 當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒. 人誰無過是老生常談,但事實確是如此啊。 在這次中, 重要的, 是更進一步身歷婚姻其中真諦. 幸福不只是一埸埸順利美滿,當中也有試煉, 也一起去經歷高低狀況,讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行, 更要彼此走進對方的內心, 一起正視各自的軟弱, 不放棄自己, 不放棄對方,互相糾正, 互相提點, 在婚姻歴煉中, 我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌, 生命更會更生. 這期間在我們彼此都最難捱的時刻, 握著手一起祈禱, 對我們的幫助極大. 今天, 肩上的重擔彷彿輕了很多. 只願一切快平息, 回歸平靜. 最後摯誠請求各大傳媒不要再等候和追訪我年紀老邁行動不便的父母. 沒有更多想表達了,今天以後,就只向前看, 在時間的見證中,繼續一步步前行. ❤️
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張致恆處處留情
我講大話欺騙其他女生，說她用小孩威脅我和她結婚
Boyz成員張致恆被爆出一腳踏多船。（stevencheung@IG）
香港男子組合Boyz成員張致恆在IG上曬出與未婚妻雯雯合照，公開婚訊並留言：「感恩 我們將踏入人生另一階段 謝謝妳」。誰知一番言論引出張致恆多個秘密女友現身，甚至是被揭發「一腳踏五船」！
張致恆在IG上宣佈與未婚妻雯雯的婚訊。（stevencheung@IG）
原來張致恆與模特兼演員的梁皓恩（April）感情一直未斬纜，而她一直被蒙在鼓裏以爲自己是「正印」。得知張致恆要結婚而且身邊對象竟然不是自己後，April在張致恆照片下留言欲討回公道，而留言又引出其他受害者表示自己都被張致恆欺騙感情。負面新聞讓他的演藝生活受到重創，一時之間衆叛親離。
多名「女友」紛紛留言質疑張致恆玩弄感情：
張致恆一連PO出多個道歉文：
我既然選擇得同呢個人結婚 無論發生咩事我都一定要陪佢行落去
張致恆與雯雯在9月結婚。（stevencheung@IG）
事情發生後，未婚妻雯雯仍然選擇與張致恆繼續走下去，她説道最重要的是兒子成長，希望衆人可以給張致恆一個機會盡責任陪伴bb成長。張致恆與雯雯在9月終於「拉埋天窗」結婚，婚後兩人也不斷在社交平台上曬出幸福家庭照，粉絲也希望張致恆能夠一洗有著混亂感情生活的花花公子負面形象，能夠盡責照顧家庭。
事件曝光後雯雯在IG吐露心聲：
點閱大圖查看張致恆幸福家庭照：
面對男方偷食應該怎麽做？
面對男方偷食，鄭秀文和雯雯都表現出堅强的一面，雖然這是一件對任何人來説都很難接受和面對的事情，但是在不得不面對問題的情況下，女生們也可以參考一些方法緩解自己的痛苦和調整心態。
在發現男方「偷食」後，女生應該要做的7件事：
參考資料：Jenn Sinrich〈10 Things to Do Immediately When You Find Out Your Partner Is Cheating〉