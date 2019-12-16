2019年最轟動「偷食事件」盤點　不幸遇上渣男　正宮該如何應對？

女人一生中總會遇到幾個渣男？感情關係中若發現對方「偷食」，或者做出「越軌」行爲，絕對會讓感情遭遇嚴重危機。雖然這是一件令人難以接受的事，但是女生們也應該嘗試去學習該如何去面對問題。在充滿各種誘惑的娛樂圈中同樣是「渣男無數」，處理感情不當的現象已經屢見不鮮。現在就來回顧一下，2019年圈中那些最轟動的「偷食事件」。

Junstin Timberlake與合作女星狀甚親密？

I drank way too much that night and I regret my behavior. Justin Timberlake

Junstin Timberlake日前被爆偷食。（justintimberlake@IG）

曾被大家當作愛妻成癡的美國歌手Justin Timberlake與妻子Jessica Biel，育有一個可愛的兒子。兩人譜寫的愛情故事已超過11年，Justin無論在公衆場合還是私下被跟拍，與妻子Jessica一直表現得非常恩愛，Justin在個人IG賬號上也經常曬與家人的幸福合照。

Justin與妻子甜蜜合照。（justintimberlake@IG）

衆人以爲的「愛妻號」近日卻被媒體偷拍到與合作新片《Palmer》的非裔女星Alisha Wainwright有親密的互動。兩人被抓拍到在露台上有親熱行爲，期間Justin握住Alisha的手，而Alisha也有把手放在Justin的大腿上。一系列照片在網上瘋傳，也讓Justin的愛妻形象一夕盡毀。

為平息風波Justin不得不在IG上發出道歉聲明，承認自己酒後行爲不當，並表達悔意，但强調自己與拍檔之間沒有發生任何關係。也爲將自己的妻子與家庭處於如此尷尬之境而感到抱歉。

Justin Timberlake完整道歉聲明：

在 Instagram 查看這則貼文 Justin Timberlake（@justintimberlake）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 4 日 下午 5:05 張貼

Justin與愛妻相戀年數已超過11年。（justintimberlake@IG）

點擊大圖查看更多恩愛照片：

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「安心事件」

我這刻是沒有了靈魂 許志安

許志安與黃心穎偷食事件令全城譁然。（andyhuichion@IG）

許志安與黃心穎在車上親密舉動全部被攝錄下來。（jacquelinebwong@IG） 曾轟動一時的許志安與黃心穎在車上的「安心偷食事件」，被爆出後一時之間在全城鬧得沸沸揚揚，事件火頭更燒到雙方伴侶馬國明和鄭秀文的身上，四人成爲全城矚目焦點。事關許志安與黃心穎在車廂後座激吻以及其他親密舉動，長達10多分鐘的影片被偷拍流出，兩人出軌事件也被曝光，許志安也被網民冠上「賤男」封號，黃心穎也被封殺演藝事業大受影響。

鬧出偷食風波後，許志安舉行記者會向大衆道歉，對自己家人、朋友、Sammi和她的家人表達歉意。記者會上許志安聲淚俱下，他提到自己當晚飲醉酒後「做了一件不可彌補、不被原諒的事」，說自己「是一個大惡人」、「很錯 很討厭 很惡心」、「我是一個壞了的人」。

網民一邊討伐許志安，一邊擔心許志安太太鄭秀文的狀況，兩人在14年結爲夫妻，而衆人也見證住他們分分合合、充滿波折的愛情故事。鄭秀文16歲遇見許志安，與他情感糾葛長達30年，最終能夠認定彼此是生命中的「唯一」，正當衆人以爲「有情人終成眷屬」，卻發生「安心事件」讓人唏噓。

許志安在IG上的道歉聲明：

打從我16歲認識這人，冥冥之中我們就成了彼此生命之中的一個守護者，這20多年，我們雖不歷劫過大災大難，但事實也共同度過了很多人生高低起跌和悲喜，來到今天，愛情變了情誼，我珍而重之。 鄭秀文

鄭秀文與丈夫許志安仍維持婚姻關係。（sammi_chengsauman@IG） 曾經經歷過抑鬱症以及情緒低谷的鄭秀文，反而選擇以正面的態度去面對老公許志安出軌事件，她談到這是他們夫妻兩人共同遇到婚姻中的重要一課，而她也選擇不放棄自己，不放棄對方，一起重回正軌。鄭秀文堅强又正面的回應，得到衆多網友的祝福，同時也讓我們看見一個女人即使經歷巨大磨難，仍然能散發出溫暖又强大的力量。

鄭秀文回應「安心事件」：

點閱大圖查看二人合照：

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張致恆處處留情

我講大話欺騙其他女生，說她用小孩威脅我和她結婚 張致恆

Boyz成員張致恆被爆出一腳踏多船。（stevencheung@IG）

香港男子組合Boyz成員張致恆在IG上曬出與未婚妻雯雯合照，公開婚訊並留言：「感恩 我們將踏入人生另一階段 謝謝妳」。誰知一番言論引出張致恆多個秘密女友現身，甚至是被揭發「一腳踏五船」！

張致恆在IG上宣佈與未婚妻雯雯的婚訊。（stevencheung@IG）

原來張致恆與模特兼演員的梁皓恩（April）感情一直未斬纜，而她一直被蒙在鼓裏以爲自己是「正印」。得知張致恆要結婚而且身邊對象竟然不是自己後，April在張致恆照片下留言欲討回公道，而留言又引出其他受害者表示自己都被張致恆欺騙感情。負面新聞讓他的演藝生活受到重創，一時之間衆叛親離。

多名「女友」紛紛留言質疑張致恆玩弄感情：

張致恆一連PO出多個道歉文：

我既然選擇得同呢個人結婚 無論發生咩事我都一定要陪佢行落去 雯雯

張致恆與雯雯在9月結婚。（stevencheung@IG） 事情發生後，未婚妻雯雯仍然選擇與張致恆繼續走下去，她説道最重要的是兒子成長，希望衆人可以給張致恆一個機會盡責任陪伴bb成長。張致恆與雯雯在9月終於「拉埋天窗」結婚，婚後兩人也不斷在社交平台上曬出幸福家庭照，粉絲也希望張致恆能夠一洗有著混亂感情生活的花花公子負面形象，能夠盡責照顧家庭。

事件曝光後雯雯在IG吐露心聲：

點閱大圖查看張致恆幸福家庭照：

面對男方偷食應該怎麽做？

面對男方偷食，鄭秀文和雯雯都表現出堅强的一面，雖然這是一件對任何人來説都很難接受和面對的事情，但是在不得不面對問題的情況下，女生們也可以參考一些方法緩解自己的痛苦和調整心態。

在發現男方「偷食」後，女生應該要做的7件事：

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參考資料：Jenn Sinrich〈10 Things to Do Immediately When You Find Out Your Partner Is Cheating〉