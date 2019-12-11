「第一渣男」周永恆被捕　研究指愛壞男人有根據　是自尊心作祟？

娛樂圈中，充滿不同的夢幻婚禮、恩愛數十載的夫婦，同一時間也有不少「世紀大賤男」，拋妻棄子、出軌偷食，而周永恆（Roy）一定是首位，他不但對愛情不忠，對於自己的操守也莫視。日前，有傳媒報導指他又再一次犯事，於尖沙嘴涉打架被捕，其間周永恒突然跪拜警察3分多鐘，為何還有女生會喜歡上壞男人？

周永恆早前（12月10日）在尖沙咀涉打架被捕，更跪拜警察3分多鐘，再次引起熱話。（VCG）

壞男人一錯再錯 仍然有女人愛

今年35歲的周永恆常被形容為渣男，相信無人反對。周永恆早在19歲之時已被毒品調查科探員截停搜查，發現他身上有20粒軟性毒品硝甲西泮（俗稱「五仔」），被控藏毒罪，被判18個月的感化令。同年，他又醉酒於街頭毀壞公物，被警方調查。

按圖回顧周永恆「渣男事蹟」：

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周永恆的形象插水當然不止一事，最為哄動定是他與前妻趙頌茹（Yu）的感情。當年二人因拍攝《青出於藍》相識並相戀，在2010年與拍拖逾6年的Yu結婚，同年9月誕下大女，2012年10月誕下二女，當大家以為Yu可以與初戀情人結婚，是一件夢幻兼浪漫的事，怎料已有家室的Roy在2014年被爆出軌偷食，更指出現家暴，Yu忍無可忍下單方面要求離婚，在2017年才正式辦好離婚手續。

失去一段10年情，並沒有讓Roy反思自己，他曾登Yu娘家吐口水用粗口辱罵外父外母，甚至以WhatsApp恐嚇殺死妻女及自殺，最終涉嫌刑事恐嚇被拘捕，並普通襲擊罪成；又試過情緒反覆，一時自稱「人渣」，一時控訴Yu殘忍，形象沒有最低只有更低；離婚半年，他又火速與大陸女友陳薇奉子成婚，誕下兒子後又高調向Yu致歉並表示想見女兒。

到底為何犯盡滔天大錯的男人，還有女人會願意愛上他，相信能長相廝守一輩子，真的是「男人不壞，女人不愛」嗎？

不少外國研究也指「壞男人」是比較有吸引力。（roychowlovemusic@Instagram）

「壞男人」吸引力高，但只對自尊心較低的女生有效？

根據《每日郵報》報道，美國University of Rochester（羅切斯特大學）邀請不同的素未謀面男女，對「性格與對異性吸引力的關係」作出研究，發現初次見面下，男生是容易被好女生吸引，相反，女生會被壞男生吸引。根據研究調查人員Gurit Birnbaum的說法，女生覺得獻殷勤的「好男人」不是真心，是為了討好人，屬於容易被控制，吸引力比冷漠的「壞男人」低；比利時Ghent University（根特大學）學者Eveline Vincke也曾經發布一份對「壞男人」的研究，在410份的女性回應調查中發現，雖然女生深明吸煙和飲酒對身體有害，但她們都認為他們是較勁吸引，容易發展短暫戀情。

愛上壞男人不是問題，最緊要懂得抽身。（yuchiu24x7@Instagram）

許多研究都指出「壞男人」有一種魅力，吸引不同的女生「堕入陷阱」，或許一些「與眾不同」的人，對於沒勇氣改變的人是特別的，然而脾性不好，對愛情不專一，甚至犯法，便是所追求的不同？《Psychology Today》一篇文章中曾提出：有些女生因為自尊心較低，認為自己不配擁有一個比自己條件好的男生，態度積極的男生對她們釋出愛意，她們會感到不自在和有壓力。你又有沒有類似的念頭，對那個總是若即若離，對自己非常一般的男生總是念念不忘？

沒有人注定配上壞人，如果妳想獲取幸福，遠離壞男人才是開始。

（資料來源：Psychology Today、Sage Journals、Dailymail）