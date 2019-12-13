阿嬌自爆當年主動求婚　幸福靠自己爭取 　這些女星皆勇敢追愛

阿嬌（鍾欣潼）與台灣醫生賴弘國於結婚一周年之際登上小S（徐熙娣）與蔡康永主持的內地綜藝節目《花花萬物》，分享婚後的家庭生活並分享當初決定嫁給男方的真正原因。

阿嬌於內地綜藝節目《花花萬物》分享當初決定嫁給男方的真正原因。（《爸媽學前班》劇照）

傳統印象中，由男方求婚彷彿是天經地義的事，但原來阿嬌與賴弘國這一對是由女方作主動，而令阿嬌萌生出求婚念頭的原因竟然來自一次高空跳傘的經歷。畏高的賴弘國竟為了阿嬌克服恐懼陪她跳傘，令阿嬌相當感動提出結婚。

阿嬌回憶兩人於美國旅遊期間，她為完成人生清單欲體驗跳傘，賴弘國因為畏高並不打算參與，然而當得悉阿嬌需從四千尺上跳下來時，便鼓起勇氣陪她跳傘。「我覺得這個是很浪漫的事情。在美國我突然跟他說不如我們結婚吧？那個事真的很突然。」就是因為這段小插曲，令阿嬌認定了賴弘國就是可以廝守一生的那個他。

賴弘國為了阿嬌克服畏高，令女方感動提出結婚。（IG＠鍾欣潼）

在阿嬌提出了結婚的想法後，便拉著賴弘國去買戒指。「我們去夏威夷玩逛了一下，她就突然說我們買個戒指結婚吧，然後我那個時候倒抽一口氣。當時我只是在想說這個戒指不知道多少錢，就是不知道我有沒有辦法負擔。」賴弘國在節目中說道。那隻戒指的售價高得，連他那張沒有信用額的信用卡也應付不來，最後能成功買得戒指還是靠台北的助理及時匯錢。

如果兩人是真心相愛，對婚姻抱有共識，那麼是誰先開口求婚便不是一件需要執著的事。

劉嘉玲與梁朝偉

梁朝偉與劉嘉玲結婚多年依然甜蜜，幾個月前到日本賞櫻。（IG_carinalau1208）

劉嘉玲與梁朝偉結束長達二十年的愛情長跑後，於不丹舉行婚禮。結婚至今已十一年，一直也是圈中數一數二的恩愛夫妻。她於《熟悉的味道》中分享兩人的生活點滴，又憶述自己向梁朝偉求婚的經過。劉嘉玲在父親突然離世時意識到「有些事會瞬間永遠離開你」，令她驚覺世事變幻無常，故主動向梁朝偉求婚。

兩人於婚後雖然並無子女，但仍然著重於「家的感覺」。劉嘉玲著重節日，而且每逢農曆新年都會親自佈置，目的就是為了讓梁朝偉感受到家的溫暖。而梁朝偉則有一個三十年不變的浪漫習慣，每年的情人節他都會為劉嘉玲送上代表愛意的玫瑰花。

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