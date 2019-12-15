【血型X性格】聖誕脫單指南：如何提升異性緣？O型請培養幽默感！

很多人都想要擁有一段比較好的異性緣，只是有的人似乎天生就很受異性的歡迎，很容易就會受到異性的青睞，而有的人就沒那麼受歡迎了。其實想要擁有異性緣並不是那麼難的事情，接下來就和大家探討一下四大血型如何讓自己的異性暴漲。

▼▼▼按圖放大，看4個血型如何可提升異性緣，下文有更詳盡解釋▼▼▼

A血型

A血型的人性子沉穩，為人比較老實，屬於不太受歡迎的那一類型，想要提升異性緣，必須要增加一些生活情趣。一個有生活趣味的人本身就很受人喜歡的，而生活情調是要靠做出來的，想要營造一種充滿浪漫氣息的生活情調其實也很簡單，只要在生活裡多用一些心，比如常常送對方一個小驚喜，手寫封信，做個蛋糕等，雖然只是小事，但是絕對能夠讓對方瞬間感覺到「你是一個很有趣味的人」。就算沒辦法擁有帥氣有型的外表，也可以通過提升自己的戰鬥值來贏得女孩子青睞的目光。

B血型

B血型的人本身就有不錯的異性緣，他們好動、好自由，不希望別人束縛，常有打破傳統式行動，但是也往往容易給人造成不靠譜的印象，難免會讓一些理智的異性對他們望而卻步。其實B血型的人改變一下自己的行事作風，言辭上得當，行為上穩重，做事不要不管不顧，多關心關心周圍的朋友，能受到異性更多的青睞。

B血型的人本身就有不錯的異性緣，他們好動、好自由，不希望別人束縛，常有打破傳統式行動（《舊年聖誕好戀嚟》劇照）

AB血型

AB血型的人是有些強勢的類型，他們通常在工作上有不俗的表現，但是不是受歡迎的人群，建議培養多種興趣愛好。很多異性緣比較好的人，在某一個興趣領域的表現都是非常優異的，大多數女孩子對於男孩子的傾慕之心都是來源於崇拜感的。興趣廣泛同時還能贏得很多好的朋友們，增加自己的品味，和別人聊天話題也會變得更多。一個擁有淵博知識的人，一定周圍不缺少異性朋友的。

O血型

O血型的人是典型的務實派，他們現實理智，情商很高。也吸引異性，只是太過嚴謹讓人有乏味的感覺。他們缺乏幽默感，常讓人覺得沒有情調，木頭似的。一個風趣十足的人非常容易在任何社交場合成為全場的焦點。其實踏踏實實本身給人的感覺是很靠譜的，再加些幽默感，做個有趣味的人，會更有吸引力，讓自己異性緣暴漲。

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