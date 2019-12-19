大台播緊《多功能老婆》、Netflix亦有《婚姻故事 Marriage Story》，引起一輪討論婚姻的熱潮，你有無幻想過自己做咗人老婆之後係點？女生總是對「婚禮」有種種憧憬，高貴的？夢幻的？簡約的？閨蜜們興高采烈地傾婚禮，然後呢？然後，你到婚後才發現怎麼沒人預先跟你討論婚姻生活的真相。

撰文：詩寧

（《多功能老婆》劇照）

為什麼拍拖時相處得到，婚後卻爭吵不斷？若果婚後不生小孩，也許婚姻對你帶來的「動盪」會小一點。

我的孩子快兩歲了，自覺家庭生活是幸福的，但偶爾也不禁問一句「我何時才能真正地休息一下呢？」因為現時所擁有的一切不是上天跌下來，我從來沒想過經營幸福原來要這樣、這樣、這樣努力……

【點圖即看】係咪真係想結婚？過來人表示先問自己以下問題 ＝＝＞

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靈活運用「一啖砂糖一啖屎」

一紙婚書後，最先需要適應的是「新身份」，不單是「老婆」，還有「新抱、孫新抱、外傭個老闆、上司個老婆、好兄弟個老婆……」

夫妻、婆媳、母子、僱傭，甚至是丈夫公司的同事和朋友，種種關係都需要用心思和智慧去維繫，最基本入門級是要懂得「一啖砂糖一啖屎」的處世之道，你只懂遷就別人？那你總有一天會逼死自己；只懂企硬或強悍？那的確是很快解決問題，因為你都很快把所有關係結束了。所以文雅啲講，女生你要剛柔並重。

究竟幾多砂糖配幾多屎？就要根據不同關係慢慢摸索了，對住奶奶同對於工人姐姐，糖和屎的比例當然有所不同，學得到，慢慢就調配出你專屬的幸福。

（《多功能老婆》劇照）

別浪費時間「計劃」

畢業、工作、戀愛、置業，單身時，我們有目標有計劃，一步步走到和愛人築巢了，但婚後發現很多事不由你計劃，你想走的方向會受很多外力影響。

朋友Christina生孩子後，不喜歡香港的教育制度，很希望移民。縱使他們有這個能力，但丈夫是獨生子、奶奶是失婚婦人，奶奶聽到他們有離開香港的打算後呼天搶地，丈夫自然捨不得母親。結果，移民「計劃」不了了之。

婚前聽說「只要兩個人相愛，便可排除萬難……」Well，婚姻之中確實有些「難」是你排不了的。與其花時間計劃將來，不如活在當下、調節自己的期望比較實際。

（《多功能老婆》劇照）

要有放低自我的心理準備

為了應付：繁忙的工作、上司的無理要求、同事的是非、子女的功課和課外活動、外傭的管理、夫家的要求、家中的柴米油鹽……然後你還有多少時間和力氣去美容、買手袋、跟閨蜜聊天？什麼，你還想追求夢想？唔係唔得，單身時一年完成到的夢，婚後可能要兩年，當媽後可能要三年，當然再加上三倍決心才能成事。

再用移民做例子，朋友Stephy事業正在高峰，丈夫為了兒子前途，提出舉家移民，Stephy雖認為丈夫對家庭的分析合理，但她自己不捨得放棄在香港多年打拼所得成就。家庭和事業之間，不可能沒衝突的，你願意放低自我成就丈夫／孩子的人生嗎？這，你還憧憬婚姻嗎？