【愛情是...】讓你卸下堅強外殼做回小孩　女漢子也有撒嬌的權利

台灣女星陳意涵去年宣布結婚兼懷孕，讓不少粉絲震驚，也惹來不少討論。只因外表清純甜美的陳意涵，過去與不少「男神」傳出緋聞，最後卻情定其貌不揚的導演許富翔，起初讓大眾覺得不太般配。

陳意涵去年宣布結婚兼懷孕，讓不少粉絲覺得有點突然。（陳意涵Facebook）

然而，陳意涵最近與丈夫夫妻檔參加內地綜藝節目《幸福三重奏2》，兩人的甜蜜互動，許富翔對陳意涵的宛如女兒般寵溺，相信讓不少觀眾改觀，覺得她完全是「嫁對人了」。最近一期的節目，陳意涵突然發燒，許富翔立刻叫她吃藥睡覺，她卻扭擰說：「睡覺好無聊」，並且用娃娃音對丈夫撒嬌。有些人覺得溫馨甜蜜，但有些觀眾卻直言受不了陳意涵，覺得她宛如小孩般的言行舉止「有點噁心」。

點擊看陳意涵在丈夫面前宛如小孩的一面：

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真愛會讓你做回小孩

陳意涵過往雖然多以少女形象示人，然而入行14年的她，早已是個演技純熟的自信女星。因此，她如此孩子氣的一面放到熒幕上似乎有點突兀，但其實在所愛之人面前，做回孩子卻又很合理。在另一半面前做回小孩的不僅是陳意涵，胡杏兒與黃宗澤戲裏戲外都是金童玉女，最後卻始終無緣。2015年宣布與現任丈夫Philip結婚，婚後不時在社交平台看到她和丈夫吃喝玩樂的照片。那種輕鬆無憂的笑容，是胡杏兒未展現過的一面。而她曾在媒體訪問中說到情定Philip的原因，「我的前前任和前任都很好，他們一個教我做溫柔的女人，一個教我做成熟的女人，但我最喜歡現任，他教我做回小孩。」

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這句話並不代表另一半要對你百般遷就，完全包容忍讓你所有的任性，而是讓你可以如孩子般坦率地表達自己的感受，難過時就放聲大哭，開心時就放聲大笑，生病時就盡情撒嬌。在他面前，你可以不用偽裝，不再因為表達自己的感受而有所顧忌，可以做盡以往不敢做的瘋狂事。

能讓你卸下堅強外殼做回小孩，才是真正值得你付託終身的人。（《多功能老婆》劇照）

再堅強也有軟弱時候

準確地說，做回小孩的意思大概就是找回依賴別人的感覺。或許是環境使然，香港大部分女生都堅強獨立，在職場如是，在愛情上也如是，總不喜歡假手於人。外出逛街時，明明兩手拿着重重的戰利品，卻依然堅持自己拎，只怕被人貼上「港女」的標籤。情緒低落時，還要顧念他工作很忙，所以假裝沒事，只因為他喜歡這樣成熟的你。然後突然有一天，你發現自己不再需要他，獨自一人也能活得安好。兩個人不再需要對方，這樣的愛情毫無壓力，卻又是你憧憬的愛情嗎？

即使是女強人，其實內心也默默期盼那個可以讓自己安心地卸下堅強外殼，讓你無時無刻都自在地活的人出現。