英調查發現　哪3種職業人士最常使用性玩具？男生比女生更忌諱？

說到性玩具，若然還是有點忌諱，在2019年的尾聲說起，似乎有點不一樣。 英國網站就就性玩具的使用習慣作出調查，發現原來會否使用性玩具，與職業都有關係。

原來會否使用性玩具，與職業有關。（Toa Heftiba/unsplash）

英調查發現哪種職業最常使用性玩具？

英國民意調查公司「網路輿觀」（YouGov）為英國人使用性玩具習慣作出調查，他們發玩原來會否使用性玩具，與職業有關。

根據調查，結果如下：

+ 4 + 3 + 2

調查同時也找出不同年齡的人喜歡的性玩具款式也有所不同。例如，18到24歳的喜歡「VR」色情影片；25到34歳的喜歡按摩棒與自慰器；而35至44歳則喜歡按摩棒與刺激乳頭的玩具；至於45至54歳，則喜歡震動器及陰莖環。

調查發現只有三份一人會在性行為中使用震動器，只有一成的人在近來曾經使用。報導指出，其中一個很重要的原因，就是男女都會有錯覺，覺得要是伴侶使用性玩具，即表示了自己的性能力不足，不能滿足伴侶，因此會特別忌諱。（Charlie/unsplash）

男人害怕震動器 怕被取代？

曾經有一本小說，說到丈夫被震動器取代，光聽都覺天方夜譚。然而，性愛治療師Ian Kerner以他的經驗之談，卻認為於男人來說，害怕震動器原來是十分常見的事，她的丈夫甚至問她：「你怎能靠它（指着她的震動器）就能達到高潮呢？

但無論男人如何幻想，以震動器來取代跟男人，是不可能的事。更多的女生，其實想跟伴侶一起使用，但卻不知如何說出要求。據英國《衛報》的報導，調查發現只有三份一人會在性行為中使用震動器，只有一成的人在近來曾經使用。報導指出，其中一個很重要的原因，就是男女都會有錯覺，覺得要是伴侶使用性玩具，即表示了自己的性能力不足，不能滿足伴侶，因此會特別忌諱。性別與生殖研究中心的Debby Herbenick就指出，有很多男生都有對震動器有一定的恐懼，而女生也會害怕男生對自己的看法，因為女生一直以來，都被視之為討好別人的人。

而他建議，這等看法實在過時，男女可一起選購性玩具，增加彼此的了解，也可拋開一些無謂的想法。

參考資料：The Guardian, Women's Health