沒有阿嬌的顏值就不要任性　女生戀愛大忌　別犯消磨愛情的5件事

阿嬌與她的老公賴弘國結婚已有一年，最近他們上了內地訪談節目《花花萬物》分享結婚過程及婚後生活點滴，才發現當初是由阿嬌主動向男方提出求婚。 仔細看後，更發現阿嬌的婚後仍享有公主般的待遇，而老公賴弘國更是無限量包容，果然，你的樣子如何，你的日子如何。但如果沒有阿嬌般的公主顏值，以下幾點還是需要注意的，別讓這些事成爲夫妻情侶間關係變差的導火線 。

當初是由阿嬌主動向賴弘國提出求婚。(IG@q_gill)

但如果沒有阿嬌般的公主顏值，以下幾點還是需要注意的，別讓這些事成爲夫妻情侶間關係變差的導火線 。

女生不應太心急進取

賴弘國在節目中透露，阿嬌那隻戒指貴得連他的信用卡也應付不來，最後要打電話回台北向助理求救及時匯錢。(IG@q_gill)

阿嬌和賴弘國在美國旅遊時，阿嬌想玩跳傘，原本畏高的賴弘國起初不想跳，其後爲了陪阿嬌而勇敢跳傘，這個舉動深深感動阿嬌，令阿嬌主動說出「不如我們結婚吧」。而當賴弘國被求婚時，他直言當時是倒抽一口氣，也在擔心不知道有沒有辦法負擔阿嬌要的戒指，也有打電話給朋友問應該怎麼辦。

倘若本身深愛一個人，心裏已有跟她結婚的準備，被求婚時當然會滿心歡喜，而他這「倒抽一口氣」應該如何解讀？雖說現代社會男女平等，但求婚這種事，筆者認爲一般還是由男方提出較好。喜歡征服是男人的天性，如果是由自己努力爭取得來的，男人將會在往後的日子更加珍惜你。

不應讓生活亂糟糟

每個人的生活習慣都不同，婚後的生活一定需要時間磨合。(IG@q_gill)

賴弘國本身是有潔癖的，在認識阿嬌之前，一個人住的房子也是簡約風格，他表示，房子空出來的地方越多，人的心胸就會越開闊。當跟阿嬌結婚後，二人搬進面積大一點的房子，然而喜歡儲物的阿嬌卻喜歡往家裏放東西，光是行李箱就有七、八個。阿嬌坦言，遇到「一樣好東西會買十個」，因爲怕以後買不到，但後來又會因爲有些東西過期或是用不完而扔掉。

賴弘國本身是有潔癖的，然而喜歡儲物的阿嬌卻喜歡往家裏堆雜物。(IG@q_gill )

此外，阿嬌婚後開始砌Lego的習慣，其 Lego 數量之多更是佔據賴弘國書架上大部分的位置。對此，喜歡乾淨的老公雖有表示過不習慣，但也總會體貼地幫忙收拾。而阿嬌亦不太會做家務，有次賴弘國不在，阿嬌吃完麻辣鍋，因爲不知道垃圾怎麼分類，而要特地找人來處理。

作爲一個獨立的女生，不一定要包辦家裏所有的家務，而是當沒人在身邊的時候，自己亦能照顧好自己。此外，每個人的生活習慣都不同，婚後的生活一定需要時間磨合，當找到夫妻二人都舒服的生活模式，這段婚姻才能幸福長久。

愛砌LEGO的阿嬌把作品堆滿家:

女人不可以懶

賴弘國婚後對阿嬌更是無微不至，笑言每晚睡覺關燈後，都起碼被阿嬌指示叫起來三次。(IG@q_gill )

婚後的阿嬌，親自把大量東西從香港搬到台灣的新家，其中也包括賴弘國投訴用得太少的瑜伽墊。說到做運動，賴弘國也曾經請了健身教練，想跟阿嬌一起去健身，但阿嬌最後還是選擇留在家中，其理由是「健身房全是男人」以及「上一天也不知道有什麼用，所以就沒有開始。」此外，婚後的生活，賴弘國對阿嬌更是無微不至，笑言每晚睡覺關燈後，都起碼被阿嬌指示叫起來三次，例如幫她倒杯水或開窗戶等。



在追求的過程中，女生可以時而擺出一副高姿態，享受男方爲自己的付出。但婚後的生活漸漸回歸平淡，二人都要爲家庭付出才能在關係中得到平衡，倘若被消耗的總是某一方，那對方也會有累的一天。

吵架不應冷處理

當二人被問到結婚初期會否常常吵架，阿嬌點頭，賴弘國也坦言有幾次真的生氣。(IG@q_gill )

阿嬌的個性不愛凡事說出口，會希望對方能猜出自己心理想要什麼。例如在相識初期，她曾表示喜歡滷味，給機會賴弘國爲她買宵夜，但後來卻因爲「沒有大腸的就不是滷味」，把宵夜放在一旁。被問到想吃有大腸的滷味爲什麼不直接說，阿嬌坦言想給對方一些小測試。當兩個生活習慣不一樣的人，共同生活當然有需要磨合的地方，此時坦誠溝通就是最好的方法。當二人被問到結婚初期會否常常吵架，阿嬌點頭，賴弘國也坦言有幾次真的生氣，但阿嬌比較怕吵架，所以都會選擇冷處理。

阿嬌的個性不愛凡事說出口，會希望對方能猜出自己心理想要什麼。(IG@q_gill )

的確，有時什麼都不說，對方就能猜出自己的心意，是很令人驚喜的。但要到吵架的時候，就代表對方不知道你的想法或是存有不滿，害怕衝突的可以選擇別的途徑例如發短訊讓對方知道你的想法，選擇冷戰是處理不了問題的。

賴弘國總是包容著阿嬌:

別「理所當然」地花對方的錢

阿嬌堅持跟婚禮相關的不會出錢，因爲「不能出錢把自己嫁出去」，結果讓賴弘國表示「結婚結到快破產」。(IG@q_gill )

在交往初期，賴弘國把一張沒有額度的簽賬卡給阿嬌任用，到後來阿嬌所選的求婚戒指價值不菲，連那張沒有額度也需要從台灣再匯錢到卡裏面，才能順利結帳。其後在美國的婚禮，賴弘國請了約 10 名親友，阿嬌卻請了 80 名親友，賴弘國更因此爲要付上的金額「倒抽十口氣」 。

而對於二人結婚，阿嬌堅持跟婚禮相關的不會出錢，因爲「不能出錢把自己嫁出去」，結果讓賴弘國表示「結婚結到快破產」。雖然是由阿嬌求婚，但二人也有簽署婚前協議，把婚前的財務寫的清楚，讓女方知道男方不是爲了錢而結婚。

女生被當成公主般寵著雖然是幸福，但倘若被消耗的總是某一方，對方也會有累的一天。(IG@q_gill )

也許本身對愛情缺乏安全感，阿嬌在挑選另一半時顯得小心謹慎，相信她身邊也少不了智囊團出謀獻策，這次阿嬌愛得相當精明。當然，凡是女生看見對方爲自己付出固然會感到開心，但如果這份付出成爲了對方的負擔，那你還否會感到開心呢？愛情最重要的，還是雙方都能輕鬆愉快吧。