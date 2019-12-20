【平安夜】精選明碼實價良心時鐘酒店　旺角區新裝修、打卡位齊備

聖誕假期除了要外出「行街」，不少情侶都希望擁有兩人獨處的「親密時刻」，時鐘酒店自然成為平安夜的好去處。然而，香港的時鐘酒店在週末已經一房難求，在平安夜或聖誕夜的「盛況」想必更加驚人。

聖誕假不僅找空房難，時鐘酒店的價錢更宛如聖誕大餐般貴得離譜。聽過無數次身邊朋友分享在聖誕「開房」的狼狽事，傳統時鐘酒店一向不設預約，只接受Walk-in，也甚少會列明價錢。在大時大節最常見的情況先打電話向酒店查詢時的格價與真正到現場需付的價格有出入，然而當伴侶站在身旁時，也只能默默忍受「海鮮價」。

時鐘酒店在平安夜往往爆滿。（IG@go2_hotel）

即使今年聖誕有不少酒店進行「劈價潮」，但有些情侶對時鐘酒店還是「情有獨鐘」。傳統酒店的圓床、鏡房和按摩浴缸可以增加情趣，而近年新式時鐘酒店興起，大多都可以預約，價錢比較透明，又可以自助Check-in，免除在大堂等待的尷尬感，更設有主題房間，自然比起酒店更多幾分浪漫。今個聖誕心思思計劃與另一半到時鐘溫存片刻，不妨看一看一下明碼實價的良心時鐘酒店。

小熊主題滿足少女心

這間時鐘酒店絕對可以滿足女生們的少女心，酒店以熊為主題，走廊擺有熊公仔和掛畫等。而要數最特別的就是酒店的熊貓主題房間，房內到處都能找到熊貓的「蹤跡」，使用黑白格仔床單更能配合主題。除了可以讓愛侶們享受甜蜜時光，這裏更是打卡的好地方。而平安夜的過夜價錢比平時貴$100，但也只需$400／晚，以旺角區而言價錢十分合理。

+ 5 + 4 + 3

小熊酒店 平安夜房價 過夜：$400（0000-1200） 時租：$260（2小時）$310（3小時） 地址：旺角登打士街44號恒隆大廈7樓580室

圓床、醫院主題房

這間酒店的價錢比起其他酒店稍貴，但適合想試主題房的情侶。今年8月開始營業，房間空間足夠，而浴室也比一般時鐘酒店寬敞，可以容納兩個人有餘。部分房間設有大鏡，而且它們還有圓床房、SM主題房、診所主題房等，可以增加情趣。酒店在聖誕期間時租價錢不變，至於過夜價錢則比平日貴$100，預算充足的不妨一試。

+ 5 + 4 + 3

高爾酒店 平安夜房價 過夜：$600（2300-1200） 時租：$250（2小時）$360（3小時） 地址：旺角砵蘭街華美大廈B座3樓

極罕見天花鏡房

這間剛開業半年，位置在旺角朗豪坊附近，房間以不同顏色為主題。房內空間不大，沒有太多空間擺放東西，但卻乾淨整潔，從細微位可看出酒店細心，如廁所內擺放香珠、房內有夜燈兼喇叭、大門和房門都需要密碼進入，有別於一般只需大門密碼的自助Check-in酒店，住客可以更安心。最特別的是酒店內其中一間是極罕見的天花鏡房，而且平安夜時租價錢與平日一樣，過夜價錢貴$100，想時租的情侶可以一試。

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ASAP Hotel 平安夜房價 過夜：$500（0000-1200） 時租：$240（2小時）$300（3小時） 地址：旺角新填地街427號1樓

新裝修溫馨浪漫房

這間酒店剛翻新完畢，大部分房間都是溫馨風格，其中一間房有紗網和燈飾，有浪漫感覺之餘也能感受節日氣氛。其他房間設計偏簡單卻有小心思，某些房間床邊有鏡子，或在床頭有LED燈鏡，即使關燈後也能看見彼此的樣子。最特別是剛裝修完畢的和風房間，房內有榻榻米，充滿和式風味。聖誕期間時租價錢比平日貴$20左右，過夜價錢卻比平日貴$170，加幅尚算合理。

阿樂酒店 平安夜房價 過夜：$500（2300-1100） 時租：$260（2小時）$330（3小時） 地址: 旺角西洋菜南街146-152號2樓152室

聖誕入住送SM道具

這間酒店開業不足半年，房間設計較為簡單，有家的溫馨感覺，部分房間更有設有梳化。酒店浴室比一般時鐘酒店大，雖然沒有乾濕分離，但也可容納兩個人。而聖誕期間入住，無論時租還是過夜，都會送上神秘SM道具，你們可以趁此嘗試新的性愛模式。酒店在平安夜的價錢比平日貴$118，時租與平日相差$8，但過夜入住時間比其他時鐘早，10點就可以Check-in，相對性價比高。