【婚後生活】樓價高企買唔起樓　婚後渴望二人世界成無理追求？

編按：身於寸土尺金的香港，夫婦婚後想過二人世界似乎是一件難事。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

全世界都知道香港買樓難，土生土長的本地人體會更深。 很多人婚後都要跟家人同住，人們都會覺得是理所當然，但仿佛沒有人注意到，同住的最開初是基於為勢所逼。婚後想二人世界，難道是個很過份的要求？

在香港，婚後想過二人世界，難道是個很過份的要求？(《多功能老婆》劇照)

曾經聽過一個頗為奇怪的對話：

路人A：「好想搬出去住。」

路人B：「下點解，同佢屋企相處唔到？」

聽後先是覺得奇怪，後是覺得荒謬。 先別說「相見好同住難」這些老生常談的道理，即使跟自己或對方家人住在一起「零拗撬」，難道就不可以「分居」嗎？ 成家立室，「立室」應該也可以理解為「自己的家」吧！

「相見好同住難」，很多香港情侶在婚後仍然要與伴侶的家人同住，日常生活當中少不了「拗撬」。(《多功能老婆》劇照)

記得有位朋友，男方在婚前裝修好新房，讓女方在婚後搬進去。 聚會時談起婚後生活，她先是說「同住就有長輩照顧，都ok」，她的回應是正面，但那張欲言又止的臉早已將她出賣。待她的丈夫離席後，她語重心長地叮囑席上未婚者：「可以的話，寧願自己租樓」。

可以的話，而我們都明知道不可以。渴望二人世界沒有錯，但不知道從何時起竟被視為一種無理的要求。樓價高企，買不起樓可以是「理所當然」，但追求二人世界也該是理所當然。正如我們都知道中六合彩頭獎的機會很微，但仍然會去奢望，這才是理所當然。

渴望二人世界沒有錯，但不知道從何時起竟被視為一種無理的要求。(《多功能老婆》劇照)

在婚後想二人世界，想自己獨立，想憑自己照顧自己和另一半，一切明明是人之常情，但香港這個社會裏，竟然被化作無聊無謂無理的奢求。

想過二人世界，過份嗎？

想過二人世界真的是過份的要求嗎？歡迎留言分享看法。

內容提供：葦文 Write Man

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/writing.with.a.pen/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《婚後想二人世界，過份嗎？》」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）