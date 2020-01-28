【情人節禮物】女生性玩具進化　日本飛機杯牌Tenga副線設計獲獎

雖然近年性玩具店越開越多，大多卻依然藏於隱秘的商廈內，不太起眼的門面，推開門是昏暗的燈光。店家已經盡量減低客人的尷尬感覺，對於不少女生而言，推開那道成人商店的門仍是心理關口，即使買了回家，她們又往往不知應該如何收藏，生怕被人發現，躍躍欲試也因此而卻步。

大多女生對於性玩具的印象還停留在「很色情」、「攻擊性很強」，其實情趣用品製造商近年推出了看起來完全不像情趣用品的女用性玩具，由外包裝到性玩具的實體的設計都十分貼心，即使不慎被家人或室友發現，也難以看出是性玩具。這個情人節，作為男朋友的你不妨考慮送她一個驚喜，單身的你也可以送自己一份情人節禮物，以下的情趣用品，絕對可以討女生歡心。

現在的性玩具設計已不如從前般色情。（Iroha官網）

Iroha by Tenga

日本情趣玩具品牌Tenga最為人熟悉的產品就是男性用的自慰杯，其實他們還有專門推出女用性玩具的品牌「Iroha」，一撇男用自慰杯那種色情的味道，「Iroha」的產品包裝大多都是走簡潔路線，性玩具則以柔和的粉色作主調，不會讓女生覺得有「侵略性」的感覺，「Iroha」的不少產品更曾經獲得「The Red Dot Design Awards」、「Topawards Asia」等設計大獎。除了外形討好，也能兼具功能性和舒適度，他們的產品全部都是用矽膠作表層，滑身柔軟的觸感不用擔心會傷害到敏感部位。目前「Iroha」並未有在香港設立門市，但不少香港的成人用品店也有出售「Iroha」的產品，想入手的朋友可以留意一下。

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+ 6 + 5 + 4

逗豆鳥

這款名為「逗豆鳥」的女用性玩具，最近在中國內地大受歡迎，它出自內地著名設計公司「inDare」之手，於2019年獲得了德國設計大獎「The Red Dot Design Awards」。每一套情趣玩具都包括鳥型震動器及透明的鳥籠狀盒子，即使光明正大地擺在床頭，也難以讓人發現是情趣玩具。當你拿起震動器時，盒子會自動進入「夜燈模式」，留一盞小夜燈更能增加氣氛。內地情趣玩具測試員吳小飄曾經試用過1000多種性玩具，可算是性玩具界的「KOL」，她坦言一直想設計一款可以完全貼合女生需要的性玩具，而「逗豆鳥」就是由她擔任設計顧問。

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動物解放者

動物解放者由台灣安全套公司「drippp」設計，震動器的外形是5種小動物，包括小鹿、刺猬、大象、小兔和企鵝，看起來十分可愛，平日用來當作擺設也毫無違和感，而它的設計也贏得2017年的「The Red Dot Design Awards」。它的觸感很柔軟，台灣網友將它形容為麻糬，不論外形還是觸感都絕對可以滿足女生的少女心。它不只外形吸引，功能也很實用，設有6種震動頻率，比起一般震動器更有誠意。

+ 4 + 3 + 2

Otouch

Otouch是2013年成立的品牌，性玩具設計走可愛風格，色調以粉色為主，完全可以滿足亞洲女生的害羞心理。創辦人直言他們的性玩具是為年輕人設計，因此不會太色情，以優雅為主。它們的震動器JULIET，外形是玫瑰花，不失為情人節禮物的好選擇。如果另一半喜歡可愛風，不妨考慮一下MUSHROOM按摩棒，蘑菇外形絕對可以俘虜不少女生的心。