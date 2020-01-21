阿SA手上現婚戒默認秘婚消息?離婚不是失敗者 再嫁也會找到幸福

很多女生在愛情路上受到傷害後都會緊閉心房，又或者不再相信愛情。但是不少圈中女星都證明了即使再婚也可以找到幸福，因為跌倒了才會學會愛與被愛，所以無論如何都不要放棄愛情，勇敢向前，總會有一個人在等待著你。阿Sa最近因為IG上的一張照片被指秘婚太子爺男友Anthony......

蔡卓妍(阿Sa)和百憶太子爺男友石恆聰Anthony拍拖近3年，兩人感情一直很穩定，早前阿Sa為父親慶祝生日，Anthony更高調現身阿Sa父親的壽宴，合照時又和阿Sa父親很友好，看來Sa的父親和未來女婿相處十分融洽。最近更有傳阿Sa和Anthony已經秘婚，因為阿Sa在Instagram上傳了一張相片，相中的她抱著一隻貓貓，但是網友卻把注意力放在了她無名指的戒指上，紛紛留言恭喜阿Sa，加上阿Sa和Anthony經常傳出結婚傳聞，所以兩人今次秘婚就更疑幻似真。

阿Sa在Instagram上傳了一張抱貓相，網友發現了她無名指上的戒指，紛紛留言恭喜她。(choisaaaa@IG)

阿Sa曾經經歷一次失敗的婚姻，她在2010年時向外宣佈和鄭中基已婚4年並離婚，消息讓人震驚，時隔9年，鄭中基也已經自己的家庭，而阿Sa除了和陳偉霆有過短暫的一段姊弟戀之外，感情就一片空白，直至遇到了Anthony。現在阿Sa仿似熱戀中的少女，會和男友出席好友聚會，Instagram上也看到兩人經常周遊列國，二人世界，Anthony對阿Sa更是體貼細心，支持阿Sa的事業，阿Sa受傷更會呵護備至，是個廿四孝好男友，希望不久的將來能的確認阿Sa成為幸福新娘子的消息。

阿Sa在2010年時向外宣佈和鄭中基已婚4年並離婚，之後和陳偉霆有過短暫的姊弟戀，感情就一片空白。(VCG)

阿Sa和Anthony愛得大方：

樂基兒

樂基兒和黎明的戀情一直都為人津津樂道，兩人是在2000年因工作關係而認識，是圈中眾所周知的「秘密」，到2008年二人就在美國秘婚禮，成為了「天王嫂」的樂基兒被傳媒問及時也大方承認已婚，和黎明是娛樂圈郎才女貌的一對。可惜他們最後結束了4年婚姻，有拍是二人在生活上的理念和價值觀相差太遠導致兩人漸行漸遠。

樂基兒和黎明的4年婚姻因為生活上的理念和價值觀有分歧最後而分開。(gaileofficial@IG)

之後單身了5年的樂基兒認識了有機食物生意的才俊Ian Chu，兩人不但性格投契，而且興趣相近，同是瑜珈愛好者，拍拖兩年便認定了對方是一輩子的對象，在美國加州簡單舉行了婚禮，沒有華麗的排場，但樂基兒卻散發著幸福女人的光彩。樂基兒曾在微博中表白丈夫：「我找不到不嫁給他的理由，再次墜入愛河，我感到非常幸福。」( there is no reason why I shouldn't. I feel truly blessed in so many ways and to having a chance at falling in love again)」

樂基兒認識了有機食物生意的才俊Ian Chu，更認定了他是她的歸宿。(gaileofficial@IG)

樂基兒和Ian Chu的甜蜜合照：

陳法拉

陳法拉曾經是無綫的當家花旦，她過往對感情事一向低調處理，2007年與Neway太子爺薛世恒拍拖之後秘婚，直至2013年離婚。薛世恒近日在一綜藝節目剖白心聲，當年陳法拉希望不早影響事業而隱瞞婚姻，也感激有她陪他過了最艱難時刻。被問及誰提出離婚時，薛世恒說不是他，間接說明是由女方提出分開。陳法拉其後遠赴美國修讀戲劇碩士，增進自己的演技。

陳法拉和薛世恒拍拖並結婚，有傳是因男方的緋聞不斷讓她感到心淡，最後忍痛斬斷6年婚姻。(falachenfala@IG)

陳法拉在美國讀書期間邂逅了Emmanuel，外表帥氣的Emmanuel是Prada美國CEO的特別助理，又創立了自己的網頁和App，是名副其實的青年才俊，Emmanuel說得一口流利的普通話，當初為了追求法拉主動要求朋友介紹，體貼入微又有才華的Emmanuel最後成功虜獲了女神的心。兩人相戀3年後決定共諧連理，現在的法拉事業愛情兩得意，可以說是「人生嬴家」，即使二次婚姻也可以找到真命天子。

陳法拉在美國讀書期間邂逅了多才多藝的青年才俊Emmanuel。(falachenfala@IG)

陳法拉再婚遇到真命天子Emmanuel：

賈靜雯

大家所熟知的台灣女星賈靜雯知性又美麗，擁有一個深愛她的老公修杰楷，還有3個可愛的女兒，生活美滿。但是賈靜雯的前一段婚姻讓她痛苦不堪，她在2010時奉女成婚下嫁了富商孫志浩，但男方在她懷孕期間多次出軌，最後離婚鬧上法庭，單是女兒的「撫養權」已經讓賈靜雯崩潰。

賈靜雯的前一段婚姻富商孫志浩讓她痛苦不堪，男方在她懷孕期間多次出軌，最後離婚鬧上法庭，身心疫累。(賈靜雯微博)

後來經過賈靜雯弟弟衛斯理牽紅線，賈靜雯和修杰楷從運動伙伴進展成情人關係，受過這麼大傷害的賈靜雯對於第二次愛情變得更加小心翼翼，因為她還要保護好女兒，但是修杰楷說了一句話讓她放下心房：「你答應我，如果有一天我先走了，你一定要再找一個人來愛你」，可見修杰楷對賈靜雯情深意重，把賈靜雯放在手心上呵護寵愛，讓不少人羨慕不已。

經過賈靜雯弟弟做月老，她和修杰楷從運動伙伴進展成情人關係，最後成為了一生一世的夫妻。(賈靜雯微博)

賈靜雯和修杰楷的甜蜜合照：