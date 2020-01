阿SA手上現婚戒默認秘婚消息?離婚不是失敗者 再嫁也會找到幸福

很多女生在愛情路上受到傷害後都會緊閉心房,又或者不再相信愛情。但是不少圈中女星都證明了即使再婚也可以找到幸福,因為跌倒了才會學會愛與被愛,所以無論如何都不要放棄愛情,勇敢向前,總會有一個人在等待著你。阿Sa最近因為IG上的一張照片被指秘婚太子爺男友Anthony......

蔡卓妍(阿Sa)和百憶太子爺男友石恆聰Anthony拍拖近3年,兩人感情一直很穩定,早前阿Sa為父親慶祝生日,Anthony更高調現身阿Sa父親的壽宴,合照時又和阿Sa父親很友好,看來Sa的父親和未來女婿相處十分融洽。最近更有傳阿Sa和Anthony已經秘婚,因為阿Sa在Instagram上傳了一張相片,相中的她抱著一隻貓貓,但是網友卻把注意力放在了她無名指的戒指上,紛紛留言恭喜阿Sa,加上阿Sa和Anthony經常傳出結婚傳聞,所以兩人今次秘婚就更疑幻似真。

阿Sa在Instagram上傳了一張抱貓相,網友發現了她無名指上的戒指,紛紛留言恭喜她。(choisaaaa@IG)

阿Sa曾經經歷一次失敗的婚姻,她在2010年時向外宣佈和鄭中基已婚4年並離婚,消息讓人震驚,時隔9年,鄭中基也已經自己的家庭,而阿Sa除了和陳偉霆有過短暫的一段姊弟戀之外,感情就一片空白,直至遇到了Anthony。現在阿Sa仿似熱戀中的少女,會和男友出席好友聚會,Instagram上也看到兩人經常周遊列國,二人世界,Anthony對阿Sa更是體貼細心,支持阿Sa的事業,阿Sa受傷更會呵護備至,是個廿四孝好男友,希望不久的將來能的確認阿Sa成為幸福新娘子的消息。

阿Sa在2010年時向外宣佈和鄭中基已婚4年並離婚,之後和陳偉霆有過短暫的姊弟戀,感情就一片空白。(VCG)

阿Sa和Anthony愛得大方:

樂基兒

樂基兒和黎明的戀情一直都為人津津樂道,兩人是在2000年因工作關係而認識,是圈中眾所周知的「秘密」,到2008年二人就在美國秘婚禮,成為了「天王嫂」的樂基兒被傳媒問及時也大方承認已婚,和黎明是娛樂圈郎才女貌的一對。可惜他們最後結束了4年婚姻,有拍是二人在生活上的理念和價值觀相差太遠導致兩人漸行漸遠。

樂基兒和黎明的4年婚姻因為生活上的理念和價值觀有分歧最後而分開。(gaileofficial@IG)

之後單身了5年的樂基兒認識了有機食物生意的才俊Ian Chu,兩人不但性格投契,而且興趣相近,同是瑜珈愛好者,拍拖兩年便認定了對方是一輩子的對象,在美國加州簡單舉行了婚禮,沒有華麗的排場,但樂基兒卻散發著幸福女人的光彩。樂基兒曾在微博中表白丈夫:「我找不到不嫁給他的理由,再次墜入愛河,我感到非常幸福。」( there is no reason why I shouldn't. I feel truly blessed in so many ways and to having a chance at falling in love again)」

樂基兒認識了有機食物生意的才俊Ian Chu,更認定了他是她的歸宿。(gaileofficial@IG)

樂基兒和Ian Chu的甜蜜合照:

陳法拉

陳法拉曾經是無綫的當家花旦,她過往對感情事一向低調處理,2007年與Neway太子爺薛世恒拍拖之後秘婚,直至2013年離婚。薛世恒近日在一綜藝節目剖白心聲,當年陳法拉希望不早影響事業而隱瞞婚姻,也感激有她陪他過了最艱難時刻。被問及誰提出離婚時,薛世恒說不是他,間接說明是由女方提出分開。陳法拉其後遠赴美國修讀戲劇碩士,增進自己的演技。

陳法拉和薛世恒拍拖並結婚,有傳是因男方的緋聞不斷讓她感到心淡,最後忍痛斬斷6年婚姻。(falachenfala@IG)

陳法拉在美國讀書期間邂逅了Emmanuel,外表帥氣的Emmanuel是Prada美國CEO的特別助理,又創立了自己的網頁和App,是名副其實的青年才俊,Emmanuel說得一口流利的普通話,當初為了追求法拉主動要求朋友介紹,體貼入微又有才華的Emmanuel最後成功虜獲了女神的心。兩人相戀3年後決定共諧連理,現在的法拉事業愛情兩得意,可以說是「人生嬴家」,即使二次婚姻也可以找到真命天子。

陳法拉在美國讀書期間邂逅了多才多藝的青年才俊Emmanuel。(falachenfala@IG)

陳法拉再婚遇到真命天子Emmanuel:

賈靜雯

大家所熟知的台灣女星賈靜雯知性又美麗,擁有一個深愛她的老公修杰楷,還有3個可愛的女兒,生活美滿。但是賈靜雯的前一段婚姻讓她痛苦不堪,她在2010時奉女成婚下嫁了富商孫志浩,但男方在她懷孕期間多次出軌,最後離婚鬧上法庭,單是女兒的「撫養權」已經讓賈靜雯崩潰。

賈靜雯的前一段婚姻富商孫志浩讓她痛苦不堪,男方在她懷孕期間多次出軌,最後離婚鬧上法庭,身心疫累。(賈靜雯微博)

後來經過賈靜雯弟弟衛斯理牽紅線,賈靜雯和修杰楷從運動伙伴進展成情人關係,受過這麼大傷害的賈靜雯對於第二次愛情變得更加小心翼翼,因為她還要保護好女兒,但是修杰楷說了一句話讓她放下心房:「你答應我,如果有一天我先走了,你一定要再找一個人來愛你」,可見修杰楷對賈靜雯情深意重,把賈靜雯放在手心上呵護寵愛,讓不少人羨慕不已。

經過賈靜雯弟弟做月老,她和修杰楷從運動伙伴進展成情人關係,最後成為了一生一世的夫妻。(賈靜雯微博)

賈靜雯和修杰楷的甜蜜合照: