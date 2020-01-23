不少單身人士新年都會在家中擺放桃花，寄望新一年可以邂逅對的人，收穫美滿愛情。單身希望可以成功「出pool」，蜜運中的情侶或老夫老妻也會希望關係可以走得長遠，兩人可以相處融洽，少些摩擦紛爭。到底2020年，哪些星座愛情運最順遂？

台灣綜藝節目《命運好好玩》日前請來星座專家艾菲爾分享2020年愛情會幸福甜蜜的星座，這些星座如果是單身，可能會在新一年有桃花出現，如果是拍拖中，與另一半的關係可能會有更進一步的發展。他指出太陽和上升星座是雙魚座、山羊座和射手座，今年的感情運都很好。

星座專家艾菲爾在《命運好好玩》中分享2020年愛情運最好的星座。（節目截圖）

第三名：雙魚座

艾菲爾分享雙魚座是2020年愛情運的第3名，他以「真心愛情，沒有壓力」總結雙魚座的感情狀況。他坦言雙魚座過去也會遇上一些有機會發展的對象，往往因為現實中的壓力而卻步。但2020年雙魚座除了會遇上真心對象，也沒有其他環境的阻礙，因此雙魚座在新一年的感情可以甜蜜地發展。

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+ 3 + 2

第二名：山羊座

艾菲爾以「守着承諾，相信幸福」總結第2名山羊座的感情運，他直言山羊座心底裏一直相信愛情中的承諾，只要一直保持着這種幸福的信仰，對愛情的憧憬，單身的山羊座很有可能遇上一個與自己同樣真心的人，也會遇上一個願意為自己付出金錢的人。而戀愛中的山羊座相信也能在今年與另一半保持幸福愉快的關係，伴侶與自己同樣會守住對彼此幸福的承諾。

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+ 4 + 3 + 2

第一名：射手座

而在2020年感情運最好的就是射手座，艾菲爾以「歲月靜好 珍愛時光」總結射手座的愛情運。過去射手座一直在愛情路上跌跌撞撞，遇上不少轟烈愛情，但同時遇上不少挫折。來到2020年，他們才發現越平淡越幸福，細水流長的愛情反而更值得珍惜。他們享受老夫老妻的關係，也十分珍惜與另一半相處的時光，與伴侶的感情也會越來越甜蜜。

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+ 4 + 3 + 2

編輯溫提：星座運程只屬參考，新一年要桃花開滿，最重要還是做好自己和珍惜的心啊。