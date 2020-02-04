泫雅Dawn在事業巔峰仍高調放閃　5個戀愛哲學：愛不是件丟臉的事

還記得2019年時鬧得轟轟烈烈的泫雅戀愛說嗎？當初與師弟E'Dawn（現更名為Dawn）爆出戀愛新聞後，前經紀公司《CUBE》立刻出面否認，但泫雅在不久後即於自己的Instagram與師弟Dawn認愛，雖引起不小的風波，並離開前公司，但離開前公司後的泫雅與Dawn卻過得更快樂。或許在泫雅的戀愛中，我們可以理解愛的真理。

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「愛不是件丟臉的事」

泫雅身為韓國知名女藝人，擁有超高知名度，不少人都覺得，身為泫雅的另一半應該要是同等級、同地位的人。泫雅當時和師弟交往時，師弟不過是個準備出道的練習生，和自己的等級確實差距不少。但為什麼要考慮到別人的眼光？就算對方身家背景不如自己，不代表這個人配不上你。誠實的面對自己的感情，因為愛不是件丟臉的事情，你的愛人更值得你驕傲。

「選擇你的選擇」

對自己的選擇從不後悔，經過這件事情後，泫雅失去了不少粉絲、甚至失去了一手捧紅她的經紀公司。而Dawn才只是個剛出道的偶像，在演藝圈中腳步甚至還沒站穩，更別說失去的有多少了。但是他們卻從不後悔自己的選擇，不單單只是因為愛著對方，而是選擇自己的選擇，相信自己，不後悔。

「過往的美好無須刪除」

曾經有媒體問過Dawn，現在戀愛的如此高調，如果之後分手了，那麼先前的種種怎麼辦？Dawn大方表示自己並不會刪除一切，包含照片與任何內容，因為他覺得這是他們曾經美好的過往，也是他自己的選擇。兩人在一起是件美好的事情，刪除了回憶，是不是留下來的就是悲傷和痛苦呢？或許這些美好不必刪除，讓他們留在過往已足夠。

「一起共同成長，才叫愛」（IG@hyunah_aa）

「一起共同成長，才叫愛」

站在泫雅的角度來看，他身邊有很多優秀的對象，但是對於Dawn，他卻像個小女人一樣對他崇拜。泫雅曾經說過，非常欣賞Dawn的努力和認真，面對自己喜愛的音樂和舞蹈付出了無比的熱情，這樣的Dawn讓她覺得非常帥氣。而Dawn也並沒有因為泫雅的高人氣而開始失去自信、漸漸墮落，反而是將泫雅視為目標，兩人一同成長。

「誠實比說謊更需要勇氣」

對於藝人來說，承認一段戀情不是件簡單的事情，對當紅的偶像歌手，甚至是保守的韓國風氣而言，這件事情的確是非常困難的。其實泫雅和Dawn大可以欺騙大眾，繼續擁有眾人的崇拜和喜愛，私底下照樣戀愛，但是泫雅卻選擇將一切開誠布公，不畏利益，而是單純為了「誠實」，這需要多大的勇氣呢？

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