Johnny Depp錄音流出家暴案逆轉　前妻婚後1個月出軌、曾床上大便

Johnny Depp與電影「水行俠」女主角Amber Heard自2012年開始約會，在2015年步入教堂，只是婚姻僅維持了15個月，Amber Heard便向Johnny Depp提出離婚，女方控訴前夫曾經對自己施暴。雙方因而對簿公堂，Johnny Depp也因此形象受損，演藝事業受到影響。

當Amber Heard控訴Johnny Depp家暴後，Johnny Depp立即告女方誹謗，直言自己從來沒有對她施暴，反而是對方向他施暴，並且在他的床上大便，而且更指女生在婚後一個月便與Tesla的老闆Elon Musk出軌，讓他身心都受到很大創傷。Elon Musk透過發言人澄清自己是在後期才與女方發展成戀人，兩人隔空開火，各執一詞，讓事件成為羅生門。

Johnny Depp與Amber Heard的甜蜜已成過去。（Getty）

錄音流出案情逆轉

基於對性別的既定印象，我們總會偏向相信關係中的「施暴者」是男性，然而，Johnny Depp與Amber Heard的案情卻出現逆轉，或許會顛覆了大多人相信的「主流定律」。英國《每日郵報》獨家取得了Johnny Depp與Amber Heard在2015年發生激烈爭執後的一段對話，讓網民紛紛高呼要為Johnny Depp平反。在錄音中，Amber Heard親口承認自己掌摑Johnny Depp，也不止一次拿平底鍋、花瓶丟他。反之，Johnny Depp直言只對她動過手一次，就是對方在澳洲用罐子丟他的時候。然而，Amber Heard仍抱怨對方只有放假才像自己的老公，又嘲笑對方在前一晚被打後逃離現場，Johnny Depp則解釋「我再也受不了跟你有更多肢體衝突，當時簡直像在犯罪現場。」而Amber Heard更以一句「我無法保證我不再動手」作結，直言自己太生氣就會失去控制。

當日女方在「Metoo」風潮時控訴Johnny Depp，此報導一出，不少網民在Twitter上發起「#JusticeForJohnnyDepp」行動，紛紛為Johnny Depp平反。

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前任曾力撐Johnny Depp

其實當Amber Heard聲稱被Johnny Depp家暴後，不少圈中人都公開支持他，此外還有他的首任妻子Lori Anne Allison和前女友Vanessa Paradis。Johnny Depp在20歲便與化妝師女友Lori Anne Allison，兩人婚姻關係只維持了2年，然而，兩人再見亦是朋友。當Johnny Depp受盡唾罵時，Lori Anne Alison出面為他平反，直言他是個溫柔的男人，絕不可能對女人動手。而與Johnny Depp相愛14年，為他誕下一子一女的歌手Vanessa Paradis平時一向低調，家暴報導一出，她透過外媒「TMZ」發表手寫信力撐Johnny Depp。她在信中提及Johnny Depp是個仁慈、充滿愛心的人，直言「我認識Johnny多年，他從未對我動粗，最近的報導中的他與我過去相處14年的男人絕不相似。」

兩人誰是誰非，至今仍然難以下定論，但我們對於家暴受害者的性別定型，或許是時候要改變了。