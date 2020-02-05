吳若希自爆發脾氣打爛全屋電視、魚缸　老公出po包容　哪舉動早埋婚變伏線

27歲的吳若希（Jinny）自從成為了人妻兼人母後，除了常常在Instagram上「放閃」之外，在電視節目上也大方與觀眾分享自己與老公Alex的相處點滴。最近，Jinny在自己主持的節目《姊妹淘》中分享一段感情往事，再次引起網民熱烈討論。

Jinny在2016年高調宣布與澳門富二代Alex拍拖，但時隔不久後就宣布「分訊」，而後來又突然宣布懷孕，兩人復合，終在女兒Giselle出生半年後簽字結婚，可算是波折重重。而Jinny在婚後不時出言批評老公，言論「惹火」，相反，Alex不時陪她出席公開場合，對Jinny處處忍讓，因此Jinny的言行不時引起網民負評。

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情緒失控爆門成「破壞王」

Jinny日前在《姊妹淘》中分享與丈夫Alex拍拖的往事，她自言是個「燥底」的人。她直言聽到3句話就會立即動怒，包括「我知」、「唔係」和「你唔明㗎喇」，讓坐在旁的黃家樂都甚為無奈。而她更分享過往最激動的一次經歷，她指當時男友（即現任老公Alex)家中的密碼鎖突然換了密碼，她就直覺對方「以後唔想見自己」，因此找來鎖匠「爆門」。繼而她「打爛當時男友家中所有東西」，她更數出有電視、花瓶、床和魚缸等，作為全場唯一男性的黃家樂聽到後表情僵硬。節目播出後，不少網民狂轟她情緒太過失控，不少男網民更直言「很難頂」。然而，Alex卻曾經在IG上公開對老婆示愛「如果你唔惡，唔野蠻，唔任性，這就不是你，這就不是當初我選擇的你。」偶爾情緒失控尚且可以容忍，但有些事做得多難免也會消磨感情......

點解回顧Jinny過往備受爭議的事：

Alex直言可以忍受老婆的任性。（IG截圖）

常數落伴侶會令關係生變

Jinny不時公開「數落」丈夫，又常常將「離婚」掛在口邊，在《姊妹淘》分享完自己情緒失控的往事後，更直言「和好唔到㗎，所以我好憎佢依家！所以我覺得依家想抖抖，冷靜吓，如果唔係我同佢嘅婚姻真係紙上婚姻。」、以往曾經發起過「30days婚變challenge」，她更曾經留言「如果我有一日無 post果日應該真係準備緊離婚！」雖然Jinny將這種相處模式形容為「一個願打，一個願捱」，這種宛如「戲言」的玩笑其實可能會傷害彼此感情。

Jinny和Alex不時放閃。（IG@jinnyng）

美國心理學家Gail Saltz在網站「Today」中分享夫妻間感情生變的警號，而數落對方就是其中一樣。她坦言不少情侶或夫婦一起久了，就會挑剔彼此雞毛蒜皮的小事，Jinny不時向傳媒「投訴」丈夫，。Saltz坦言這種常數落對方的行為，對對方不屑的感覺會日漸增加，然後就不能回頭。她坦言解決方法是兩個人坐下來，回憶最初愛上彼此的原因，再想想對方的優點是否勝過缺點，盡量着眼於對方的優點，這樣兩人才能走得長遠。

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參考資料：Today