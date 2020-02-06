說到愛情金句，不得不說「金句王」，一定說到王爾德（Oscar Wilde）。

王爾德愛情生活一樣傳奇，曾結婚，有兩個兒子，卻「中途轉基」，可怕是當時同性戀是犯法。他因「雞姦罪」被囚兩年，出來後便事業家境一併走下波了。（《Dorian Gray》劇照）

王爾德（Oscar Wilde）生於差不多一百年前的愛爾蘭，出生於富貴人家曾就讀牛津大學，簡直是個「高富帥」。而且，他也是個文青，寫小說、戲劇和詩，文壇無人不識。他的愛情生活一樣傳奇，曾結婚，有兩個兒子，卻「中途轉基」，可怕是當時同性戀是犯法。他因「雞姦罪」被囚兩年，出來後便事業家境一併走下波了。我最喜歡他的《快樂王子》和《道林・格雷的畫像》，前者是他少數的童話故事，後者不少讀者則認為他在寫自己。

王爾德字如其人，語不驚人誓不罷休，言行出位，奉行他「比被人談論更糟糕的事，只能是不被人談論」的宗旨（《道林．格雷的畫像》劇照）

他字如其人，語不驚人誓不罷休，言行出位，奉行他「比被人談論更糟糕的事，只能是不被人談論」的宗旨，但他也深受讀者的愛戴，他以幽默的筆觸談情說愛－婚姻是戀愛的墳墓、淑女還是淑女只因沒有受過誘惑、男女之間不可能存在友誼，有的只是愛恨情仇。

＝＝》下圖看才子的「暗黑愛情金句」：

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王爾德還有很多金句，不能一一盡錄。即使他的作品多揭露戀愛的陰暗和醜惡，但真正的信念是，經過世態炎涼，他依然選擇單純地相信。