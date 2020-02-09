【理想對象】怎樣的男生才適合自己？從生日月份配對你的最佳男友

女生的擇偶條件都各有不同，根據外貌、經濟條件、性格等等條件來決定你的理想對象，不過有些女生當你問及她的理想類型的時候，她們總是說不出口，可能連自己喜歡什麼類型都不知道。外國網站「Thought Catalog」就整理出12個出生月份的女生們的理想類型男友，看看符不符合你心裡的他吧！

外國網站為女生們整理出12個出生月份的理想類型男友。(《羅曼史是別冊附錄》劇照)

1 月

1月出生的女生有很強烈的事業心和上進心，雖然很多人都說事業型的女強人會嚇怕男人，但是她們卻會吸引一些同樣有上進心的事業型男人，她們的理想男友就是對於女友的事業會給予更多的支持和鼓勵，可以跟她們共同進退。

1月出生的女生最適合有上進心的事業型男人。

2月

有些女生在一段戀愛中會變得沒有自我，一味討好男友而委曲求全。2月份出生的女生是屬於不受拘束而且很爽直，所以她們需要一個可以讓她有自己的空間的男人，並且又能夠帶給她們安全感，在他面前不用隱藏自己的性格，一個懂他的男人就最理想。

2月份出生的女生需要能給她空間的男人。(SBS@Facebook)

3月

3月份出生的女生是善良又有愛心的人，她們總是很照顧身邊的人又為別人著想，最適合這類女生的男友最好就是願意關心、照顧她們，時刻成為她們的後盾，當一個男生讓她們有家的舒適感時，那麼就是最適合的人選了。

3月份出生的女生需要一個讓她們有家的舒適感的男人。(tvN@Facebook)

4月

4月份的女生充滿冒險精神，是個不甘於穩定的人，因此她們的理想男友最好就是可以一起同肩並進，而且充滿好奇心又喜歡發掘新事物的人，性格相投的兩人就會更享受與彼此的時間，而試圖讓你穩定下來的男人就最不適合。

4月份出生的女生需要一個能和她一起冒險的男人。(SBS@Facebook)

5月

很多情侶都是因為不了解而分開，因此明白並信任彼此很重要。5月份女生最想要的理想男友是可以聆聽她們，了解她們的心思，並且會陪她們一起完成她想要做的事情，百分之一百信任和支持她們。

5月份出生女生最想要的理想男友是可以聆聽她們。(《VAGABOND》劇照)

按圖看餘下7個月份女生的理想男友：

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資料來源：Thought Catalog