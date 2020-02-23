【戀愛禁忌】5大行為日本男生產分手念頭　逼太緊比公主病討厭？

男歡女愛，總要兩方遷就；要是一方在關係中感到疲倦乏力，或會落得分手收場。

兩個人在一起，到底有什麼行為會容易令對方出現想分手的念頭？（《iGirl夢情人》劇照）

愛情來臨時，總會被它沖昏頭腦，將對方所有缺點視而不見，不過日子久了就會引發各方面的問題，甚至會做出一些觸及對方底線的事情；很多時候當一方以為這段關係能維持一段長時間，甚至能與對方走到下一階段之時，另一方其實已早有分手念頭。

曾有日本網站訪問過435位22歲至39歲的男性，了解他們討厭的伴侶行為，甚至在一段感情中怎樣的情況下會產生分手的念頭？

感到自己沒自由

時時要求對於陪伴，也是一種男生討厭的行為。（《紀念日》劇照）

談戀愛的時候，女生總會希望對方時時刻刻的陪伴自己，這種連體嬰行為於熱戀期來說，雙方都會甚為享受，不過當日子久了，大部份的男生則會認為是一種任性行為，有日本男生更分享指女生一直黏膩自己，可謂限制了他生活的自由，愈是感到克制，就會愈想重新擁有屬於自己的時間，甚至感到痛苦，希望逃脫對方的魔爪。

那就證明男生總希望女生能夠獨立一點，給予他們自由；有時候抱得對方愈緊，反而更有機會失去對方。

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感受不到對方關心

男生也如女生一樣，希望得到對方的關懷。（《浪漫的體質》劇照）

女生渴望能夠得到愛侶的關心，若對方有一點怠慢，未有積極的作出反應，就會認為對方不緊張；但其實男生一樣會容易產生這樣的感覺，對於二人減少對話，甚至自己遇到問題對方卻不瞅不睬時，也會充滿焦慮感，希望得到女生的關心，從而知道對方仍是在乎自己。故即使再忙，也要騰出一點時間彼此溝通，給予對方一些關心。

對方自私

要是女生事事以自己為出發點，男生也會感到不舒服，認為二人難以走下去。（《原諒他77次》劇照）

沒有人有責任對另一個人好，有些女生習慣於一段關係中成為主導者，不但要對方按照自己的想法而行，甚至習慣使喚別人，要求對方答應自己的要求，只享受對方的付出，而自己卻認為是理所當然的事情。

日本男生認為這樣的性格與行為非常自私而且無理，完全沒有考慮到他的感受，即使他有多愛對方，遇到這種自私態度的另一半，他們也會有所猶豫對方是否一個適合走下去的人。

【按圖觀看】更多男生想要分手的情況，以免被分手也懵然不知：

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（資料來源：Woman mynavi jp）