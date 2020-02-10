奧斯卡金像獎最新出爐影后Renée Zellweger（雲妮絲惠嘉）憑電影《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）奪獎，因演出《BJ單身日記》名聲大噪，多年來事業起跌不定，屢次被嘲諷整容過度，出演《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）之前，已經暌違電影圈將近6年。除了事業，她被稱為「男神收割機」，歷任男友都是男神級，然而，她的情路其實也一直不順遂。

Renée Zellweger暌違電影圈多年，今年終於「大豐收」，首次奪得奧斯卡金像獎最佳女主角殊榮。（Getty）

回顧Renée Zellweger過去的作品：

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初戀男友抑鬱自殺

Renée Zellweger於90年代加入電影圈，入行不久便與Tom Cruise合作演出電影《甜心先生》（Jerry Maguire），因此開始為人所認識。事業與愛情難以平衡，當事業開始有起色之際，愛情卻失意，她與樂手初戀男友Sims Ellison分手了。當時Renée Zellweger要搬到佛羅里達，而Sims Elison沒有一起搬過去。分手不久後，一直被抑鬱症所困擾的Sims Elison便開槍自殺了。初戀男友的死訊為Renée Zellweger留下難以填補的傷痛，她至今仍會懷緬初戀男友，定期會到Sims Elison的墓前悼念，也會和兩人的共同朋友定期聚會。在2016年奧斯汀音樂頒獎典禮（Austin Music Awards）安排了是Sims Elison逝世20週年，大會特意安排追思他的環節，Renée Zellweger也特意飛到現場作為致詞嘉賓，可見十分她重情。

事業與愛情間，她難以平衡。（《甜心先生》劇照）

短暫婚姻僅維持4個月

Renée Zellweger身邊一直都不乏男伴，但每段關係似乎都沒有好結果。2000年時與Jim Carrey合演電影《一個頭兩個大》(Me, Myself & Irene)戲假情真，甚至傳出秘密訂婚的消息，後來卻始終沒有傳出好消息。Renée Zellweger也曾經與萬人迷George Clooney拍拖，可惜始終也未能收服「浪子」，兩人交往不久後便分手，George Clooney現在更成為了「愛妻號」。她往後與小自己6歲的搖滾樂手Jack White發展姐弟戀，戀情也僅維持了8個月。及後，她開始了人生第一段婚姻，在2005年《BJ單身日記》上映之際，她宣布自己與鄉村歌手Kenny Chesney結婚，婚姻只維持了4個月，Renée Zellweger以「欺騙」為由離婚，Kenny Chesney是同性戀的傳言不斷傳出，但Renée Zellweger沒有多作解釋，為大眾留下疑團。

回顧Renée Zellweger歷任男友：

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為愛情不惜供養男友

經歷離婚後，Renée Zellweger的情路似乎沒有比較順遂，她在2012年戀上音樂人Doyle Bramhall II，對方當時剛與前妻離婚。兩人看似感情穩定，非常恩愛，當大家都以為Renée Zellweger覓得真愛。這時外媒《E!new》卻在2017年取得一份法律文件，披露了Doyle Bramhall II收入一直不穩定，信用卡債務一直由Renée Zellweger支付，他更在Renée Zellweger家「白吃白住」。

大家都不看好Renée Zellweger與Doyle Bramhall II的一段情。（Getty）

不僅如此，Renée Zellweger更無故被捲入他與前妻之間的糾紛，當時Doyle Bramhall II的前妻Susannah Melvoin告Doyle Bramhall II和Renée Zellwege，除了控訴男方沒有付贍養費、過往的債務也未還清，也要求Renée Zellwege賠償及替男方償還債務，Susannah Melvoin直指因為她與男方拍拖，令她和子女的生活受影響，不時被狗仔隊偷拍，因而要求Renée Zellwege賠償。Renée Zellweger因愛無故惹上官非確實無辜，不少粉絲都替她不值。

近年，兩人分手的消息傳出，不少粉絲都期盼這個消息是真的，也寄望她能在未來遇上懂得疼愛自己的男人。