奧斯卡金像獎最新出爐影后Renée Zellweger（雲妮絲惠嘉）憑電影《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）奪獎，因演出《BJ單身日記》名聲大噪，多年來事業起跌不定，屢次被嘲諷整容過度，出演《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）之前，已經暌違電影圈將近6年。除了事業，她被稱為「男神收割機」，歷任男友都是男神級，然而，她的情路其實也一直不順遂。
Renée Zellweger暌違電影圈多年，今年終於「大豐收」，首次奪得奧斯卡金像獎最佳女主角殊榮。（Getty）
回顧Renée Zellweger過去的作品：
初戀男友抑鬱自殺
Renée Zellweger於90年代加入電影圈，入行不久便與Tom Cruise合作演出電影《甜心先生》（Jerry Maguire），因此開始為人所認識。事業與愛情難以平衡，當事業開始有起色之際，愛情卻失意，她與樂手初戀男友Sims Ellison分手了。當時Renée Zellweger要搬到佛羅里達，而Sims Elison沒有一起搬過去。分手不久後，一直被抑鬱症所困擾的Sims Elison便開槍自殺了。初戀男友的死訊為Renée Zellweger留下難以填補的傷痛，她至今仍會懷緬初戀男友，定期會到Sims Elison的墓前悼念，也會和兩人的共同朋友定期聚會。在2016年奧斯汀音樂頒獎典禮（Austin Music Awards）安排了是Sims Elison逝世20週年，大會特意安排追思他的環節，Renée Zellweger也特意飛到現場作為致詞嘉賓，可見十分她重情。
事業與愛情間，她難以平衡。（《甜心先生》劇照）
短暫婚姻僅維持4個月
Renée Zellweger身邊一直都不乏男伴，但每段關係似乎都沒有好結果。2000年時與Jim Carrey合演電影《一個頭兩個大》(Me, Myself & Irene)戲假情真，甚至傳出秘密訂婚的消息，後來卻始終沒有傳出好消息。Renée Zellweger也曾經與萬人迷George Clooney拍拖，可惜始終也未能收服「浪子」，兩人交往不久後便分手，George Clooney現在更成為了「愛妻號」。她往後與小自己6歲的搖滾樂手Jack White發展姐弟戀，戀情也僅維持了8個月。及後，她開始了人生第一段婚姻，在2005年《BJ單身日記》上映之際，她宣布自己與鄉村歌手Kenny Chesney結婚，婚姻只維持了4個月，Renée Zellweger以「欺騙」為由離婚，Kenny Chesney是同性戀的傳言不斷傳出，但Renée Zellweger沒有多作解釋，為大眾留下疑團。
回顧Renée Zellweger歷任男友：
為愛情不惜供養男友
經歷離婚後，Renée Zellweger的情路似乎沒有比較順遂，她在2012年戀上音樂人Doyle Bramhall II，對方當時剛與前妻離婚。兩人看似感情穩定，非常恩愛，當大家都以為Renée Zellweger覓得真愛。這時外媒《E!new》卻在2017年取得一份法律文件，披露了Doyle Bramhall II收入一直不穩定，信用卡債務一直由Renée Zellweger支付，他更在Renée Zellweger家「白吃白住」。
大家都不看好Renée Zellweger與Doyle Bramhall II的一段情。（Getty）
不僅如此，Renée Zellweger更無故被捲入他與前妻之間的糾紛，當時Doyle Bramhall II的前妻Susannah Melvoin告Doyle Bramhall II和Renée Zellwege，除了控訴男方沒有付贍養費、過往的債務也未還清，也要求Renée Zellwege賠償及替男方償還債務，Susannah Melvoin直指因為她與男方拍拖，令她和子女的生活受影響，不時被狗仔隊偷拍，因而要求Renée Zellwege賠償。Renée Zellweger因愛無故惹上官非確實無辜，不少粉絲都替她不值。
近年，兩人分手的消息傳出，不少粉絲都期盼這個消息是真的，也寄望她能在未來遇上懂得疼愛自己的男人。