【性生活】日本研究顯示房間顏色影響性愛氣氛　淡色系有助減壓

你有想過顏色有可能會影響到你的「房事」嗎？有調查就指出其實某些顏色會對於床第之間相當有幫助...…

色彩對於生活來說可以說是息息相關，現代人對於美感越來越重視，特別是室內空間的色彩搭配，對於人們來說，或許還可以調劑心情甚至緩解疲勞等，就有調查指出性生活與臥室配色有直接相關的正向關係。

有日本成人用品品牌與設計師合作，探討室內色彩與情慾之間的關係，更整理出關於「房事」的色彩學，顏色之所以能影響人們的情緒，是因為不同色彩所發出的反射波，不同的顏色也都有不同的光波頻率，而他們發現不一樣的臥室顏色會對性生活產生不同的效果，因此建議在選擇臥室色彩時應以雙方都能接受的中性色彩，更能達到和諧的效果。

建議在選擇臥室色彩時應以雙方都能接受的中性色彩，更能達到和諧的效果。(Unsplash@Devon Janse Van Rensburg)

若想達到身心靈放鬆進而增進性生活，牆面可以選擇混色或是低彩度的淡色系，色彩頻率就可以減輕大腦壓力賀爾蒙，更能釋放出快樂的激素，相反的，彩度高的顏色就容易喚起理智，無助於浪漫事進行。

若想達到身心靈放鬆進而增進性生活，牆面可以選擇混色或是低彩度的淡色系，色彩頻率就可以減輕大腦壓力賀爾蒙，更能釋放出快樂的激素。（Unsplash@Christopher Jolly）

除了牆面的色彩變換，房間內簡單的裝飾物或者是燈光的顏色都可能可以提升性生活品質，像是面積大的窗簾就可以調和房間的色調，一些床頭小物也能有氛圍上的轉換，燈光可能也是最直接轉換氣氛的工具之一，選擇色溫較低的燈光，就更能營造出溫暖感。

燈光可能也是最直接轉換氣氛的工具之一，選擇色溫較低的燈光，就更能營造出溫暖感。（Unsplash@James Fitzgerald）

而房內面積更大的床單更是可以發揮的空間，同樣選擇低彩度，且使用光滑柔軟布料，不只在視覺上也能在觸覺上達到舒緩的效果，更可以有助於催情的效果。

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