來到情人節，錫錫情人也是非常正常，親吻是愛的表現，更可增進彼此感情，一名德國心理學教授便發現「Goodbye Kiss（吻別）」是可以令人更長命，而且賺更多錢，那麼男生又會最喜歡女生親吻時撫摸他們那裡呢？

你有「Goodbye Kiss」的習慣嗎？（《她的私生活》劇照）

看西方國家電影時不難發現，情人、夫妻都習慣給另一半一個「Goodbye Kiss」，德國基爾大學（University of Kiel）心理學教授 Dr. Arthur Szabo 早在1980年代，利用了2年時間對接吻習慣進行研究並發現，有Goodbye Kiss習慣的男性平均收入比沒有的高 20% - 35%，而且他們較少請病假；研究人員再在參加者中，抽樣調查發現，87% 男性如果在出門口前吻別太太，他們在職場上通常能擔住管理層職位，而且更容易加薪。

Dr. Arthur Szabo 認為，如果丈夫出門前沒有Goodbye Kiss，可能是事前與妻子吵架了，因而變得鬱結，也用這負面情緒開始一天，工作表現也受此影響；相反，早上有Goodbye Kiss的丈夫，每天都可以用愉快的心情開展新一天，生理和心理會受此影響。美國婚姻諮詢師 Linda Bloom也指，接吻在一段關係中是十分重要，情侶在接吻時，透過嘴唇、舌頭、面部肌肉和皮膚，大腦會釋出多巴胺、催產素、5-羥色胺、腎上腺素和內啡肽，充分感受對方的信任、愛意，接吻可以令情緒更正面。

撫摸會增加性慾？（《奇怪的搭檔》劇照）

情侶親吻時，不自覺也會撫摸另一半，對於男生，有哪些部位是比較敏感呢？日本女性雜誌《anan》曾向男生進行訪問，調查他們在熱吻時最想被摸的地方，得出以下4個答案；下次與另一半接吻時可以注意一下。

按圖看看「男生熱吻時最想被摸的地方」＝＝＞

+ 4 + 3 + 2

（資料來源：Psychology Today、《anan》）