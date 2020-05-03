蕭亞軒男友無懼身份16歲差　當眾嘲她不洗頭　情侶互Mean才長久？

亞洲舞后蕭亞軒淡出娛樂圈和樂壇近兩年，去年推出專輯《Naked Truth》回歸樂壇，同時也在全年中，正值40歲生日時公開自己正與小16歲的男友黃皓交往，兩人已經拍拖3年，讓不少紛紛送上祝福，最近，蕭亞軒與黃皓一起上內地節目《吐槽大會》，打情罵俏的互動非常恩愛。

蕭亞軒一向被稱為「小鮮肉收割機」，但黃皓是蕭亞軒的歷任男友中年齡差最大，因此不少粉絲聽到兩人已經交往3年時都表示驚訝。然而，當在電視上看到兩人的甜蜜互動時，大概就會明白他們的戀愛秘訣。

蕭亞軒與姊弟戀男友黃皓，兩人齊齊上節目。（影片截圖）

「互Mean」是了解對方的表現

當黃皓在節目中出場時，立即就細心地問了蕭亞軒一句「How are they treating you？」，深怕女友在節目上被人為難。然而，之後他就開始對蕭亞軒發表另類「愛的宣言」，直言初次在餐廳碰到蕭亞軒時認不出對方，只覺得為何有人會在晚上戴墨鏡，當朋友表示對方是天后時，他更笑說「現在的年輕人都不喜歡她了吧？」之後又多次暗示女友「年紀大」、平日如普通女生般不洗頭，讓蕭亞軒哭笑不得。

點擊看黃皓如何「Mean」蕭亞軒：

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這種「互Mean」的舉動正正可以看出兩人感情很好，適時地耍花槍既是情趣，也是了解另一半的表現。因為這代表你很熟悉對方的優點缺點，也很清楚對方的底線。兩個人能夠「互窒」、「互相取笑」，正面彼此之間沒有矯揉造作，只有最真實的一面。

不用年齡界定戀愛角色

每個人身邊，總有一兩對姐弟戀的情侶，女方往往都會自己應該演好一貫姐弟戀的「角色」。作為關係中的「姐姐」，應該溫柔貼心、獨立堅強、不能依賴對方、永遠擔當照顧人的一方。她們都被「姐姐」這個名銜所限制，即使有時想對另一半任性一下或希望被照顧時，都不敢說出口。

蕭亞軒與黃皓相差16歲，卻全無代溝，十分恩愛。（蕭亞軒Facebook）

從不用年齡界定戀愛角色

然而，在蕭亞軒與黃皓之間，絲毫沒有用年齡界定戀愛角色。黃皓直言私底下蕭亞軒也是個會撒嬌的可愛女生。而蕭亞軒過去屢屢面對整容過度等負面評論，即使是出道多年的藝人，被磨練得堅強的心也總有忍受不住的一天，她坦言在「神隱」期間，曾經一度患上輕度抑鬱。這時候，黃皓剛好出現在她的生命中，陪伴她渡過最難熬的日子。當蕭亞軒開直播直認自己整容，並且大罵自己「Haters」時，黃皓會擔心她形象受損，捂住她的嘴巴。或許理想的關係就是如此，沒有永遠照顧人的一方，也沒有永遠被照顧的一方，只要對方需要自己時，你就為他提供強而有力的臂彎。

蕭亞軒在歌曲《當你和心跳一起出現 In a Heartbeat》的MV中與黃皓甜蜜放閃：