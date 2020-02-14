由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）與亞當哉華（Adam Driver）的《婚姻故事》是一部令人喜歡又心酸的電影，說是「婚姻故事」，更準確，其實是離婚故事。不少影評都大讚二人在空蕩蕩的房子中吵架的一幕，是最精彩的。不過，筆者最喜歡的，卻是二人在離婚前席，一起坐地鐵回家，卻不發一語。沉默，比所有說話都更狠。 一句說話，男女解讀卻大不同，在曖昧時候，是可愛的忐忑；在一起之後，卻成了「導火線」似的，爆發一場又一場吵鬧，拉遠彼此距離，如何嘶吼，對方都不能再聽到，最後只得沉默。不如，在下次吵鬧以前，好好拆解一下「男生潛台詞」，多一點諒解，少一點脾氣。

二人在離婚前席，一起坐地鐵回家，卻不發一語。沉默，比所有說話都更狠。 （《Marriage Story》劇照）

一句「Goodnight」也會吵架？讚禮物「實用」其實是⋯⋯

近日友人分享，男友跟她分手了，理由是她太過強悍，更誇：「你能力太高，高攀不起，不想連累。」友人大感委屈，連忙跟一幫「獨立女生」圍爐取暖，先埋怨那位男生不太長進，繼而再對所有男生感到絕望，問：「強悍也是罪，女人真難做。難道男生都愛小鳥依人、沒頭沒腦的女生嗎？」直到跟一位男友人坦白，他慢慢地分析，指男生當然喜歡聰明女生，分手台詞說得很圓滑，但「潛台詞」卻並非指責她過份聰明，而是－或許你的聰明，蓋過了尊重，也漸漸蓋過了男生對她的喜歡。

從前曾推介由堀田秀吾所寫的《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》，解構我們日常男女間的對話，由曖昧說到熱戀；是次「貼地」一點，記者趁情人節訪問身邊一眾男生，數出最常被誤解的「潛台詞」。

【點圖即看】聽明白男生說話「潛台詞」，學做少發脾氣女友？＝＝＞

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或許只是片面的解讀，但也起碼是某些人的心聲。或許，多多了解就能免去很多爭吵。